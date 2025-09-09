La Francia è piombata in una nuova e profonda crisi politica, la quarta in meno di due anni, con la caduta di François Bayrou. L’ennesimo tracollo del Governo arriva dopo mesi di instabilità e dopo il fallimento di Michel Barnier, segno evidente della difficoltà per l’Eliseo di trovare una formula di governo capace di resistere alle tensioni di un Parlamento polarizzato. Bayrou aveva cercato di imprimere una svolta con una manovra economica dura, ma la sua scelta di legarla a un voto di fiducia ha rappresentato un salto nel vuoto che lo ha travolto. Dietro la caduta di François Bayrou, tuttavia, si intravede il vero bersaglio: Emmanuel Macron, sempre più isolato, contestato dalle opposizioni e costretto a un difficile esercizio di equilibrismo tra le esigenze di Bruxelles, i vincoli di bilancio e il malcontento sociale.

Il quadro a seguito della caduta di François Bayrou è aggravato da un debito pubblico record, da una crescita economica stagnante e da una sfiducia diffusa che mina la tenuta delle istituzioni. Se l’estrema destra di Marine Le Pen avanza nei sondaggi e la sinistra si compatta in un nuovo fronte popolare, il centro macronista appare logorato, incapace di raccogliere consensi sufficienti per formare una maggioranza stabile.

Per il presidente si apre ora una fase decisiva: nominare un nuovo premier, rischiare nuove elezioni o persino valutare le dimissioni. Qualunque scelta comporta rischi enormi, in un Paese che sembra aver perso la bussola e che rischia di trascinare con sé equilibri già precari sul piano europeo.

Un suicidio politico annunciato

Il tentativo del premier François Bayrou di blindare la sua manovra finanziaria con un voto di fiducia si è rivelato fatale. La scelta, che molti osservatori hanno definito un gesto “kamikaze”, ha segnato la fine di un governo nato già debole e durato appena nove mesi. La manovra prevedeva tagli durissimi alla spesa pubblica, per un totale di circa 44 miliardi di euro, e misure considerate intollerabili da gran parte dell’opinione pubblica, come la cancellazione di due festività nazionali.

Bayrou aveva difeso queste proposte come necessarie per salvare i conti dello Stato, ma la realtà parlamentare si è rivelata implacabile: 364 voti contrari contro 194 a favore hanno decretato la sua uscita di scena.

Macron e il labirinto delle opzioni

La caduta di François Bayrou porta ora tutta la pressione sull’Eliseo. Emmanuel Macron, già indebolito dalla sconfitta alle elezioni europee e dal ridimensionamento del suo partito Renaissance, deve decidere quale strada intraprendere. Le possibilità sono tre, tutte rischiose: nominare un nuovo primo ministro – che difficilmente otterrebbe la fiducia –, sciogliere l’Assemblea e tornare alle urne, oppure compiere l’atto più radicale, le dimissioni.

Le opposizioni, da Marine Le Pen a Mathilde Panot di La France Insoumise, insistono perché il presidente lasci il passo o convochi nuove elezioni. Ma Macron appare intenzionato a guadagnare tempo, cercando un profilo capace di mettere insieme una coalizione di emergenza.

Il Parlamento francese si conferma il teatro di una frammentazione senza precedenti. Da un lato l’estrema destra del Rassemblement National, rafforzata dall’ascesa di Jordan Bardella e dal consolidamento del consenso intorno a Marine Le Pen; dall’altro il Nuovo Fronte Popolare, con socialisti e sinistra radicale sempre più decisi a fare da contraltare all’Eliseo. I centristi, invece, appaiono isolati, incapaci di raccogliere i numeri necessari per sostenere un esecutivo stabile.

Questa polarizzazione rende quasi impossibile costruire una maggioranza e spiega perché, negli ultimi due anni, la Francia abbia visto cadere quattro governi in rapida successione.







Le ragioni di una disfatta economica

Il nodo centrale resta la situazione economica. La Francia si trova con un debito pubblico superiore al 114% del Pil e un deficit che ha già oltrepassato il 6%, il doppio del tetto fissato dai parametri europei. La crescita è stagnante e i mercati osservano con crescente preoccupazione le mosse di Parigi. Bayrou, nel suo ultimo discorso da premier, aveva ricordato come il debito si accumuli da oltre cinquant’anni, trasformandosi in una dipendenza cronica.

La sua ricetta di rigore è stata respinta perché giudicata insostenibile socialmente, ma nessuno dei partiti d’opposizione ha offerto una strategia alternativa chiara per affrontare il problema strutturale delle finanze pubbliche.

Se Bayrou è stato il bersaglio immediato, il vero obiettivo degli attacchi era Macron. Boris Vallaud, capogruppo socialista, lo ha definito “un presidente sconfitto”, mentre Le Pen ha celebrato “la fine dell’agonia di un governo fantasma”. Sui social, Bardella ha rilanciato la richiesta di nuove elezioni, sottolineando che l’unica via d’uscita è rimettere la parola ai cittadini. La rabbia non riguarda solo la manovra, ma la percezione diffusa che l’Eliseo sia ormai scollegato dal Paese reale, incapace di ascoltare le difficoltà sociali ed economiche della popolazione.

Implicazioni europee e internazionali

La crisi politica francese non resta confinata ai confini nazionali. Parigi è uno degli attori principali nel sostegno militare e diplomatico all’Ucraina, oltre che un pilastro dell’Unione europea. Un indebolimento dell’esecutivo, o un eventuale cambio di rotta con un governo più vicino alle posizioni di destra sovranista, potrebbe alterare gli equilibri interni all’UE e complicare la linea comune di Bruxelles. Anche i mercati guardano con apprensione: instabilità politica e difficoltà economiche rischiano di innescare una spirale che potrebbe ripercuotersi sull’intera Eurozona.

La caduta di François Bayrou è solo l’ultimo episodio di una sequenza che mette a nudo l’incapacità della Francia di costruire governi solidi in una fase di profonda polarizzazione. Macron, stretto tra l’incalzare delle opposizioni e i vincoli europei, deve ora giocare una partita che potrebbe segnare la sua stessa sopravvivenza politica. In assenza di soluzioni immediate, il rischio è che il Paese scivoli in una crisi permanente, con governi effimeri incapaci di affrontare le sfide strutturali. La quarta crisi in meno di due anni non è un semplice incidente di percorso, ma il sintomo di una fragilità democratica che interroga l’intera Europa.

Lucrezia Agliani