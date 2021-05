Correlazione tra caffeina in gravidanza e feti piccoli?

Caffeina in gravidanza. Le donne in gravidanza che consumavano l’equivalente di caffeina di appena mezza tazza di caffè al giorno in media avevano bambini leggermente più piccoli delle donne incinte che non consumavano bevande caffeinate. Questo secondo uno studio dei ricercatori del National Institutes of Health.

I ricercatori hanno riscontrato corrispondenti riduzioni delle dimensioni e della massa magra per i neonati le cui madri consumavano circa 200 milligrammi di caffeina al giorno, circa due tazze di caffè. Dimensioni di nascita più piccole possono mettere i neonati a un rischio maggiore di obesità, malattie cardiache e diabete più avanti nella vita.

I ricercatori sono stati guidati da Katherine L. Grantz, M.D., M.S., della Divisione di ricerca intramurale sulla salute della popolazione presso l’Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development del NIH. Lo studio appare su JAMA Network Open.

Limitare o rinunciare alle bevande contenenti caffeina in gravidanza

Limitare o rinunciare alle bevande contenenti caffeina in gravidanza

Fino a quando non impareremo di più, i nostri risultati suggeriscono che potrebbe essere prudente limitare o rinunciare alle bevande contenenti caffeina in gravidanza. È anche una buona idea per le donne consultare i loro medici sul consumo di caffeina durante in gravidanza.









Studi precedenti avevano collegato un elevato consumo di caffeina in gravidanza (più di 200 milligrammi di caffeina al giorno) a neonati piccoli per la loro età gestazionale (stadio di gravidanza). Altrimenti, a a rischio di restrizione della crescita intrauterina, essendo nel 10 ° percentile più basso per i lattanti della stessa età gestazionale.

Risultati contrastanti

Tuttavia, studi sul consumo giornaliero moderato di caffeina (200 milligrammi o meno) durante la gravidanza hanno prodotto risultati contrastanti. Alcuni hanno riscontrato rischi elevati simili per il basso peso alla nascita e altri scarsi risultati alla nascita, mentre altri non hanno trovato tali collegamenti. Gli attuali autori dello studio hanno osservato che molti degli studi precedenti non hanno tenuto conto di altri fattori che potrebbero influenzare le dimensioni della nascita del bambino, come la variazione del contenuto di caffeina di diverse bevande e il fumo materno durante la gravidanza.

Lo studio

Per il loro studio, gli autori hanno analizzato i dati su oltre 2.000 donne razzialmente ed etnicamente diverse in 12 siti clinici che sono stati iscritti da 8 a 13 settimane di gravidanza. Le donne non erano fumatrici e non avevano problemi di salute prima della gravidanza.

Dalle settimane 10 alle 13 di gravidanza, le donne hanno fornito un campione di sangue. Questo è stato successivamente analizzato per caffeina e paraxantina, un composto prodotto quando la caffeina viene scomposta nel corpo. Le donne hanno anche riferito il loro consumo giornaliero di bevande caffeinate (caffè, tè, soda e bevande energetiche) nell’ultima settimana, una volta quando si sono iscritte e periodicamente durante le loro gravidanze.

Conclusioni

Rispetto ai neonati nati da donne senza o minimi livelli ematici di caffeina, i neonati nati da donne che avevano i più alti livelli ematici di caffeina al momento dell’iscrizione erano in media 84 grammi più leggeri alla nascita. Oppure, erano più corti di 0,44 centimetri e avevano circonferenze della testa .28 centimetri più piccole.

Sulla base delle stime, le donne che consumavano circa 50 milligrammi di caffeina al giorno (equivalenti a una mezza tazza di caffè) avevano bambini 66 grammi più leggeri dei neonati nati dalle non consumatrici. Allo stesso modo, i neonati nati dalle consumatrici di caffeina avevano anche circonferenze della coscia .32 centimetri più piccole.

I ricercatori hanno notato che si ritiene che la caffeina causi la costrizione dei vasi sanguigni nell’utero e nella placenta. Questo potrebbe ridurre l’apporto di sangue al feto e inibire la crescita.

Gli autori hanno concluso che anche un consumo moderato di caffeina può essere associato a una diminuzione della crescita del feto.

Agostino Fernicola