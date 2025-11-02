Sabato primo novembre a Cagliari ha sfilato (autorizzato) un corteo di Blocco Studentesco. Enorme spiegamento di forze di polizia con elicotteri e mezzi blindati per impedire alla contromanifestazione di incrociare il corteo. Usati gli idranti per disperdere i cittadini che manifestavano il proprio sdegno.

La doppia manifestazione: Corteo di Blocco Studentesco e presidio democratico a pochi metri di distanza

Cagliari, per qualche ora il rumore di un elicottero fa da colonna sonora al pomeriggio di un sabato festivo. Pattuglia il cielo sopra il centro cittadino mentre, qualche metro più in basso, i mezzi blindati presidiano le strade, chiudono i vicoli, deviano il traffico. Uno spiegamento di forze di polizia inusuale per la città, che ha addirittura richiesto i mezzi idranti alla terraferma. La ragione? Impedire che due manifestazioni, previste per la stessa ora ma di segno opposto, si incontrino.







La prima è organizzata da Blocco Studentesco, la sezione giovanile di Casapound che, per chi non lo sapesse, è un movimento neofascista. La seconda è una contromanifestazione organizzata in poche ore tra passaparola e social media. É composta da collettivi di sinistra, famiglie con bambini, anziani, semplici cittadini e anche dal partito del sindaco in carica. Sono lì per ricordare i principi della Costituzione e della Democrazia, si domandano come sia possibile permettere a chi si oppone a questi principi di sfilare per la città sventolando bandiere nere e urlando cori anacronistici.

I giorni precedenti

Prima sono comparsi i manifesti per la città: font caratteristico del ventennio, simbolo con il fulmine, un vago riferimento al riprendersi la città il primo novembre. Poi la notizia ha iniziato a circolare giovedì sera: il pomeriggio di Ognissanti Blocco Studentesco Sardegna manifesterà insieme alle altre sezioni del sud e isole, si vocifera anche della presenza di gruppi affini provenienti dall’Europa. Il referente del movimento parla di «antifascismo questurino» e si dice pronto a tutto, alludendo a una partecipazione massiva.

In poche ore i democratici si organizzano, le associazioni diffondono comunicati di sdegno, chiedono perché Questore e Prefetto abbiano autorizzato una manifestazione antidemocratica, promettono un presidio in Piazza Garibaldi, a pochi metri dalla sede di Casapound da cui partirà il corteo, il cui orario e tragitto vengono tenuti segreti.

Un sabato qualunque nel mondo capovolto

Poco prima delle 17.00 il rumore di un elicottero viene sentito in tutta la città. Tra le vie centrali decine di ragazzi (quasi tutti maschi) sfilano in file ordinate e simmetriche. Sono vestiti di nero, sventolano enormi bandiere nere con il logo bianco di Blocco Studentesco, urlano cori con i megafoni avvolti da una coltre di fumo rosso. In testa al corteo reggono uno striscione che storpia il titolo di una canzone di Ghali: «casa mia non è casa tua. Europe will be free».

L’Europa sarà libera, promettono. Ma da chi? Dagli stranieri, ritenuti responsabili di ogni problema che affligge il Continente. Utili capri espiatori, come sempre. Il resto delle rivendicazioni: «contro stage non retribuiti, precariato giovanile e scuole aziende» è condivisibile e condiviso da tanti altri giovani che, però, non cascano nella trappola del “noi contro loro” e non accettano la retorica del potere che mette i penultimi contro gli ultimi.

L’effetto scenografico è innegabile, quasi inquietante se non fosse che la montagna, alla fine, ha partorito un topolino. Non arrivano al centinaio. Chi li ha contati dice che sono esattamente 70. Tanto rumore per nulla.

Pochi metri più su, i numeri sono decisamente più grandi: diverse centinaia di persone circondate da uno spiegamento di forze dell’ordine inedito. Le vie che circondano la piazza sono chiuse dai mezzi idranti, alla contromanifestazione è stato autorizzato un presidio ma impedito il corteo. I manifestanti a un certo punto avanzano comunque, con calma, pacificamente, tenendo in testa uno striscione che ricorda che Cagliari è antifascista.

La polizia fa partire gli idranti: qualcuno indietreggia, altri avanzano comunque. Un piccolo numero di manifestanti a volto coperto lancia bottiglie, ripartono gli idranti. Una parte del gruppo si disperde, si formano gruppi più piccoli che cercano di raggiungere il corteo di Blocco Studentesco passando dalle vie laterali. Vengono tutti colpiti dalla forza dell’acqua, parte anche qualche carica. Tre manifestanti vengono fermati e portati nelle camionette, altri vengono caricati dagli agenti. Una persona (da sola) raggiunge il corteo e lo filma, forse per mostrarne i numeri esigui, ma viene fermata e identificata dalla polizia. Nel mentre, Blocco Studentesco intona slogan contro il ministro Tajani.

Dopo diverse ore la città torna silenziosa. Restano le strade bagnate e l’odore chimico lasciato dai fumogeni a testimoniare un pomeriggio in cui tutto è sembrato capovolto. In una città in cui, come ricorda il segretario regionale di Sinistra italiana Eugenio Lai: «nelle giornate del 26 e 27 novembre del 1922 le squadre fasciste, protette dalle guardie regie, lasciarono nelle strade della città morti e feriti tra la popolazione che resisteva».

E resta anche lo sgomento di tanti cittadini, di cui si fa portavoce Jacopo Arrais (SI): «ci rifiutiamo di concepire che un simile insulto ai valori costituzionali venga accettato dall’autorità che deve garantire l’ordine pubblico e il corretto svolgimento della vita in una Repubblica democratica. La Costituzione ripudia ogni manifestazione, ogni rigurgito, ogni ombra di fascismo. Ricordiamo al prefetto e al questore che loro sono al servizio della Repubblica e che sulla Costituzione antifascista hanno prestato giuramento». Nel mondo capovolto sembrano essersene scodarti tutti.

Sara Pierri