Calcare e impianto idraulico, un problema da risolvere

Quello degli scarichi bloccati è un problema molto sgradevole che è necessario cercare di prevenire nel modo più efficace possibile. Per liberare i tubi occorre sciogliere il calcare che è presente al loro interno, e che è il responsabile della comparsa delle fastidiose ostruzioni, senza dubbio fonte di disagio. Come intervenire, dunque? Lo abbiamo chiesto al team di sk-idraulicomilano.it.

Un problema da risolvere

Di certo quello degli scarichi del wc ostruiti è un disagio molto temuto nel settore domestico. Di norma gli scarichi del wc ostruiti sono fonte di problemi, i quali si acuiscono nel momento in cui i liquami vanno a risalire la tazza per finire poi a terra. Nel water cadono oggetti di piccole dimensioni e capelli, che di certo contribuiscono agli intasamenti: ma, come si è accennato, un ruolo importante da questo punto di vista è quello rivestito dalle stratificazioni di calcare. Ecco spiegato il motivo per il quale il calcare all’interno delle tubazioni dovrebbe essere sciolto: così i tubi stessi rimangono liberi e si ha la possibilità di contrastare il formarsi di ostruzioni problematiche e da evitare.

Come evitare i problemi

Nella maggior parte dei casi gli interventi che riguardano la disotturazione degli scarichi coinvolgono il lavandino del bagno, ma può succedere che lo stesso problema si presenti anche in cucina. Nel momento in cui si verifica un ingorgo che è provocato dalla sedimentazione di calcare, non è detto che i rimedi fai da te costituiscano sempre l’idea giusta per favorire lo scioglimento del calcare. Il problema, infatti, è che gli acidi che vengono impiegati per disotturare gli scarichi rischiano di corrodere sia la porcellana del sanitario che i tubi, e magari non risolvono neppure il problema in modo definitivo. Diventa indispensabile quindi rivolgersi a idraulici professionisti, che siano non solo esperti ma anche dotati degli strumenti necessari per individuare il punto preciso in cui è presente l’ostruzione, affinché la stessa possa essere eliminata.

I rimedi naturali

Ci sono dei rimedi naturali, invece, che si possono attuare al fine di prevenire l’accumulo di calcare all’interno dei tubi. L’aceto, per esempio, è un prodotto casalingo eccellente a questo scopo, perché aiuta non solo a liberare gli scarichi che sono otturati, ma fa anche sì che gli stessi possano essere tenuti liberi. Se si decide di procedere in tal senso c’è bisogno di cinque cucchiai di sale grosso, un litro di acqua e mezzo litro di aceto di vino bianco. I due liquidi devono essere posti in due contenitori diversi ed entrambi portati a bollore; a quel punto si mette il sale grosso e poi si mescolano tutti gli ingredienti. La miscela così ottenuta deve essere versata con delicatezza all’interno dello scarico: a questo punto si attende l’effetto voluto. Nel caso in cui questa operazione sia solo preventiva e di manutenzione, senza che ci siano ingorghi da sciogliere, è sufficiente attendere un quarto d’ora prima di far scorrere un po’ di acqua calda.

Che cosa sono le sonde idrauliche

Le sonde idrauliche sono attrezzi manuali che possono essere usati quando i metodi naturali non sono sufficienti a garantire lo scioglimento del calcare delle tubazioni. Questo strumento deve essere introdotto nello scarico a mano; in alternativa è possibile collegarlo con l’idro pulitrice. Esso è costituito da una struttura rigida e da un filo in metallo lungo e flessibile. Nel momento in cui viene inserita nei tubi, la sonda con il suo movimento permette di eliminare anche i residui molto resistenti.

Il servizio di SK Idraulica

Se si è alle prese con una tubazione ostruita o ci si ritrova con dell’acqua per terra sul pavimento del bagno o della cucina, conviene contattare subito il servizio di pronto intervento idraulico di SK Idraulica, che garantisce risultati impeccabili e in tempi rapidi. Questa realtà garantisce soluzioni efficaci in tutti i casi di emergenza idraulica. Si tratta di un’azienda nota nel panorama milanese, attiva nel capoluogo lombardo da molti anni. La soddisfazione dei clienti è il principale obiettivo a cui mira il modus operandi dello staff di SK Idraulica, che si occupa tra l’altro di riparazione delle caldaie, di sanificazione dei condizionatori, di sostituzione degli impianti idraulici e di interventi di manutenzione.

