Calcio a 5 nella bufera: informazioni in cambio di escort

La Telefonata

Facciamo un passo indietro. Siamo nel luglio 2019, è tempo di iscrizioni e il calcio a 5 italiano è in grandi difficoltà economiche. Infatti, soprattutto negli ultimi anni, c’è qualcuno che molla, e altri subentrano al suo posto.

Proprio in virtù di ciò, Montemurro chiamò La Starza per dargli un’importante informazione, cioè che il Maritime non aveva pagato la quota d’iscrizione e quindi, era stato escluso dal campionato.

A quel punto, il presidente della Lynz si sciolse e affermò:

“Devo ricambiare in quel modo, fai l’estate e poi ti faccio quel regalo”.

Montemurro non afferrò subito il concetto.“Posso ricambiare in quel modo”, ribadisce l’amico. Montemurro a quel punto capisce e approva senza alcuna esitazione. “Bravo, bravo”, gli dice. E l’altro aggiunge, per rassicurarlo:

“Carina, carina, poi quando la vedi mi dirai se è carina”.

Ma non è tutto, perché La Starza precisò: “E’ pure intelligente”. Successivamente seguono altri trenta secondi in cui la conversazione inizia a farsi inversomile, perché il presidente continuò a svelare informazioni riservate, e affermò che anche la Lazio non ce l’aveva fatta a iscriversi. E in conclusione, Montemurro puntualizza il bisogno di imporre regole più ferree.