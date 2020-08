Calcio: bilancio e riflessioni sulla stagione 2019-2020

Tra playoff di serie B e gare di Champions ed Europa League, la stagione calcistica 2019-2020 volge ormai al termine, ed è il momento di fare un bilancio generale su questa ripartenza a livello sportivo. I dati più eclatanti riguardano le squadre che accedono all’Europa, che sono sette, quattro in Champions e tre in Europa League, mentre tornano in serie A il Benevento e il Crotone a rendere nuovamente interessante e stimolante il contesto dei pronostici di calcio e le scommesse serie a per la prossima stagione che dovrebbe ripartire tendenzialmente a metà settembre.

Benevento e Crotone tornano in serie A

Entrambe le squadre avevano disputato in massima divisione la stagione 2017-2018, che per la formazione sannita significava esordio assoluto, mentre il Crotone era al suo secondo anno in A. Il ritorno di queste squadre ha quindi un significato particolare, sia perché sono entrambe formazioni del meridione, ma anche perché sono riuscite nell’impresa di tornare prontamente a calcare i campi di massima divisione, seguendo il modello del Verona di Juric, altra squadra che era retrocessa nel 2017-2018 per tornare in serie A dopo un solo anno di purgatorio. Mettendo da parte il discorso campionati, dopo l’eliminazione dell’Atalanta, che ha comunque ben figurato in Champions, arrivando ai quarti di finale contro i campioni transalpini del PSG, bisogna fare un bilancio stagionale a livello europeo.

Un bilancio sulla stagione di Champions League

E’ vero che tre squadre su quattro hanno superato in maniera piuttosto agevole la fase a gironi di Champions, con l’Inter che si è riscattata in Europa League, ma bisogna anche sottolineare come a differenza di Premier League, Ligue 1, Liga e Bundesliga, il calcio italiano ormai da un decennio pieno non riesce più ad esprimere un calcio europeo vincente e un modello da imitare, come era avvenuto invece negli anni di predominio del Milan, ma anche per merito di Inter e della stessa Juventus, che ora da un paio di stagioni non riesce più ad andare oltre i quarti di finale di questa prestigiosa competizione e vetrina importante per il calcio che conta.