È Milano a detenere il primato in Europa per il maggior numero di morti legate al caldo estremo registrato questa estate. Il capoluogo lombardo, secondo quanto emerge dalla ricerca, ha contato oltre 1.100 decessi riconducibili direttamente all’innalzamento anomalo delle temperature. Seguono Roma, con 835 morti, Napoli con 579 e Torino con 230, che figura al decimo posto tra le 854 città europee analizzate.

Il quadro delineato mostra un’Italia in evidente difficoltà di fronte alle conseguenze più estreme del cambiamento climatico. Le città del nostro Paese, infatti, non solo compaiono frequentemente nella top ten delle località più colpite, ma risultano anche tra le più vulnerabili per densità urbana, invecchiamento della popolazione e infrastrutture climaticamente inadeguate.

L’analisi scientifica: metodologia e risultati

Lo studio, pubblicato da due autorevoli istituti di ricerca londinesi — tra cui il London School of Hygiene & Tropical Medicine — ha analizzato i dati relativi a oltre 850 città europee, incrociando temperature giornaliere con i tassi di mortalità registrati durante i mesi estivi. Il periodo osservato ha riguardato un’estate particolarmente calda, segnata da ondate di calore ripetute e persistenti.

Attraverso modelli statistici avanzati e simulazioni predittive, gli studiosi sono riusciti a isolare l’impatto diretto delle temperature elevate sulla mortalità, escludendo variabili secondarie come inquinamento, fattori stagionali o patologie preesistenti. Il risultato è una stima che attribuisce circa 16.500 morti al solo effetto delle temperature estreme riconducibili al cambiamento climatico.

Il caldo uccide

A differenza di eventi più visibili come alluvioni o incendi, gli effetti delle temperature elevate si manifestano in modo meno spettacolare ma più diffuso. Le vittime sono per lo più anziani, soggetti fragili, persone con patologie cardiovascolari o respiratorie, ma anche individui socialmente vulnerabili, spesso privi di un’adeguata assistenza o condizioni abitative idonee.

L’ondata di caldo non colpisce tutti allo stesso modo: le città, a causa dell’effetto “isola di calore urbana”, registrano temperature significativamente più alte rispetto alle zone rurali circostanti. La densità edilizia, la scarsità di verde, l’asfalto e il cemento trattengono il calore durante la notte, impedendo il naturale raffreddamento e aggravando la condizione fisica degli abitanti.

L’Italia in prima linea

Le città italiane, molte delle quali nate secoli fa, non sono progettate per affrontare temperature estreme. L’assenza di ventilazione naturale, la presenza di edifici storici con scarso isolamento termico e la limitata presenza di spazi verdi contribuiscono ad amplificare gli effetti del caldo.

Inoltre, l’Italia è tra i Paesi europei con la popolazione più anziana. Gli over 65 rappresentano una fetta sempre più ampia della cittadinanza urbana e costituiscono la categoria più a rischio durante le ondate di calore. Le infrastrutture sanitarie, già messe a dura prova in molti contesti urbani, faticano a rispondere tempestivamente all’aumento dei ricoveri per colpi di calore, disidratazione e scompensi cardiaci.

Cambiamento climatico

L’aspetto più allarmante emerso dalla ricerca non è solo l’elevato numero di decessi, ma la loro causa diretta: il cambiamento climatico indotto dalle attività umane. Le emissioni di gas serra, derivanti in larga parte dall’utilizzo di combustibili fossili, hanno aumentato la frequenza, la durata e l’intensità delle ondate di calore.







Sul lungo periodo, è fondamentale ripensare l’urbanistica delle città: incentivare la creazione di spazi verdi, favorire la ventilazione naturale, ristrutturare gli edifici con criteri energetici moderni e ridurre la cementificazione. Parallelamente, occorre accelerare la transizione ecologica, riducendo drasticamente le emissioni di CO₂ e promuovendo fonti di energia rinnovabile.

Un futuro già iniziato

I dati raccolti dimostrano che gli effetti del riscaldamento globale sono già una realtà tangibile e letale, soprattutto nelle aree urbane.

L’estate che ha ucciso migliaia di europei, e che ha visto l’Italia in prima linea per numero di vittime, non può essere archiviata come un evento eccezionale. È il segnale inequivocabile di un cambiamento in corso, accelerato dalle scelte sbagliate del passato. Gli scienziati hanno fornito prove chiare e inconfutabili: il caldo uccide, e lo fa oggi, non domani.

Patricia Iori