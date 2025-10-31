La California invece di attendere la definizione di cibi ultra-processato, promessa dalla commissione Make America Healthy Again (MAHA) del governo federale, ha deciso di produrre una propria definizione e di applicarla al programma di pasti scolastici dello Stato.

La nuova norma approvata dal governatore della California si inserisce nel solco delle politiche alimentari promosse negli ultimi mesi. Il provvedimento introduce misure che cambieranno in modo significativo il funzionamento dei ristoranti nello Stato, segnando un passo importante nella strategia di riforma del settore alimentare.

In linea con le sue politiche più recenti, il governatore della California Gavin Newsom ha firmato una legge – Real Food, Healthy Kids Act – che bandisce gradualmente gli alimenti ultra-processati dalle scuole dello Stato, con l’obiettivo di fornire agli studenti pasti più equilibrati e nutrienti.

La misura approvata, nota come AB 1264, è stata proposta dal deputato Jesse Gabriel, rappresentante democratico della San Fernando Valley. Ed è il primo provvedimento, adottato negli Stati Uniti, che segna una svolta nella politica pubblica legata alla salute e alla nutrizione.

Con questa legge, la California si conferma ancora una volta laboratorio di innovazione sociale, pronta a sfidare abitudini radicate e a ridisegnare le politiche alimentari scolastiche.

Nello specifico, la legge stabilisce una definizione giuridica di alimenti ultra-processati al fine di eliminarli gradualmente dai pasti scolastici. L’obiettivo è che gli studenti abbiano accesso ad alimenti nutrienti invece di pasti che hanno un impatto negativo sulla loro salute.

La firma è arrivata l’8 ottobre, accompagnata dalle parole del governatore, che ha sottolineato il valore educativo della misura:

garantire che tutti gli studenti della California abbiano accesso a pasti sani e deliziosi che li aiutino a prosperare.

Un messaggio in linea con l’approccio politico che Newsom ha adottato negli ultimi mesi. Basato sulla tutela della salute pubblica, la riduzione delle disuguaglianze e la promozione di uno stile di vita più sostenibile.

La nuova legge stabilisce anche un principio chiave: la definizione giuridica di alimento ultra-processato. Un termine che finora non compariva nei testi normativi americani. Da qui partirà un lavoro tecnico e amministrativo per stabilire, in modo concreto, quali prodotti dovranno essere esclusi dalle mense scolastiche e in quali tempi.

Le scuole dovranno iniziare a eliminare gradualmente questi alimenti entro luglio 2029, ai distretti scolastici sarà vietato venderli per colazione o pranzo entro luglio 2035. Ai venditori sarà vietato fornire alle scuole questi alimenti entro il 2032.

Quali sono gli alimenti ultra-processati che Newsom ha rimosso dalle scuole in California?

Per definire gli alimenti ultra-processati, è necessario spiegare cosa sono gli alimenti non trasformati o minimamente trasformati . Il concetto, ormai familiare nel dibattito scientifico, è stato elaborato negli ultimi anni da diverse università e centri di ricerca. In breve, si tratta di alimenti integrali le cui vitamine e nutrienti rimangono intatti. Come definito dall’ Università di Harvard , e si trovano generalmente allo stato naturale.

L’Università di Harvard, tra le più autorevoli, spiega che un alimento è considerato ultra-processato quando ha subito trasformazioni industriali tali da alterarne completamente la struttura e la composizione nutrizionale.

Al contrario, la lavorazione altera un alimento rispetto al suo stato naturale e questo metodo prevede l’aggiunta di vari ingredienti. Inoltre, gli alimenti ultra-processati sono realizzati principalmente con sostanze estratte da altri alimenti.







Gli esperti universitari sottolineano che questi alimenti possono contenere additivi come coloranti e aromi artificiali o stabilizzanti . Tra gli esempi citati figurano pasti surgelati, bevande analcoliche, carni lavorate, fast food, biscotti confezionati, torte e snack salati.

La salute dei giovani al centro

Dietro la decisione californiana c’è un allarme che da anni preoccupa medici e istituzioni: l’aumento dei tassi di obesità infantile. Negli Stati Uniti, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention, uno studente su cinque è obeso o in sovrappeso. Numerosi studi scientifici collegano questa tendenza al regolare consumo di alimenti ultra-processati, che favoriscono squilibri nutrizionali, picchi glicemici e infiammazioni croniche.

L’obiettivo, ha spiegato il deputato Jesse Gabriel, promotore della legge, è chiaro:

garantire che i ragazzi mangino meglio e vivano meglio. Secondo Gabriel, ciò che accade nelle mense scolastiche ha un impatto diretto sulla salute pubblica e sulle abitudini future di milioni di persone.

Per gli esperti, la mossa della California rappresenta un investimento nel futuro. Offrire pasti equilibrati a scuola significa non solo migliorare le performance scolastiche e la concentrazione, ma anche ridurre i costi sanitari legati alle malattie croniche che derivano da una cattiva alimentazione.

Tradurre la legge in pratica, tuttavia, non sarà un compito semplice. Molte scuole californiane, soprattutto quelle con bilanci ridotti, si affidano a fornitori di cibi preconfezionati per motivi di costo, praticità e conservazione.

Passare a una cucina basata su ingredienti freschi e locali richiederà nuove infrastrutture, personale formato e fondi aggiuntivi. Il governo statale ha promesso di accompagnare questa transizione con incentivi economici e programmi di formazione per il personale scolastico, oltre a campagne di educazione alimentare rivolte agli studenti e alle famiglie.

L’obiettivo è creare una filiera sostenibile, che coinvolga produttori locali, agricoltori e cooperative, riducendo anche l’impatto ambientale legato alla produzione e al trasporto di cibo industriale. Secondo alcune stime preliminari, la piena attuazione della legge potrebbe richiedere due o tre anni, ma i primi risultati potrebbero arrivare già nei prossimi mesi, con l’introduzione graduale di menù “puliti” nelle scuole più grandi.

Come accade spesso quando una politica rompe con il passato, la nuova legge ha originato opinioni contrastanti. Le associazioni di genitori e gli esperti di salute pubblica l’hanno accolta con entusiasmo, definendola “una vittoria per le famiglie e per la salute dei bambini”.

Diversa, invece, la reazione dell’industria alimentare, che teme un effetto domino in altri Stati e un danno economico per le aziende del settore. Alcuni gruppi di produttori hanno criticato il provvedimento, sostenendo che imponga una visione “paternalistica” e che non tenga conto delle difficoltà logistiche delle scuole.

C’è anche chi teme che la legge possa aumentare i costi dei pasti scolastici, rendendo più difficile garantire pasti gratuiti o a basso costo per le famiglie con redditi bassi. Il governo, in ogni caso, ha ribadito che nessuno studente sarà penalizzato e che i fondi pubblici copriranno eventuali costi aggiuntivi nella fase di transizione.

La misura bipartisan giunge inoltre in un momento in cui il movimento “Make America Healthy Again” del Segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr., ha puntato i riflettori su questioni quali le malattie croniche, l’obesità infantile e la cattiva alimentazione.

Il termine “alimenti ultra-processati” compare più di trenta volte nel rapporto MAHA sulla salute dei bambini pubblicato a maggio. Un successivo rapporto incarica il governo federale di definire gli alimenti ultra-processati.

La California li anticipa, delineando la prima definizione legale di ciò che rende un alimento ultra-processato.

Un cambiamento culturale, prima ancora che normativo

Il caso californiano ha già acceso il dibattito a livello nazionale. Altri Stati – come New York, Oregon e Massachusetts – hanno espresso interesse per la misura e stanno valutando proposte simili. Se l’iniziativa di Newsom dovesse dare risultati positivi, potrebbe diventare un modello replicabile su scala federale.

Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza sui rischi associati ai cibi ultra-processati ha modificato la percezione dei consumatori americani, sempre più attenti alle etichette e alla qualità degli ingredienti. D’altra parte, l’offerta di prodotti industriali a basso costo continua a dominare il mercato, e per molti il pasto scolastico rappresenta l’unica occasione quotidiana di mangiare in modo bilanciato.

Al di là dell’impatto immediato, la legge californiana introduce una riflessione più profonda sul rapporto tra cibo, educazione e società. Dopo decenni in cui la velocità e la convenienza hanno guidato le scelte alimentari, la California sceglie di rimettere al centro la qualità, la semplicità e la salute.

La sfida è culturale: insegnare ai bambini che un’alimentazione equilibrata non è un lusso, ma un diritto. E che scegliere cibo vero, locale e poco trattato non è solo una questione di gusto, ma un atto di cura verso sé stessi e verso il pianeta. Con la AB 1264, la California tenta di ridisegnare il concetto stesso di mensa scolastica, trasformandola in un luogo di educazione alimentare oltre che di nutrizione.

Il percorso sarà complesso, ma la direzione è tracciata: meno prodotti industriali, più cibo autentico. Se l’esperimento avrà successo, potrebbe cambiare non solo il modo in cui mangiano gli studenti californiani, ma anche il modo in cui l’America pensa alla scuola, alla salute e al benessere collettivo.

Felicia Bruscino