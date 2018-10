I cambiamenti climatici influenzano la nostra salute mentale?

I cambiamenti climatici comportano problemi più o meno evidenti. Da un lato, assistiamo a effetti visibili, come l’aumento delle temperature o l’innalzamento del livello dei mari, l’estinzione di specie vegetali e animali, la diffusione di malattie tipiche delle zone tropicali, il manifestarsi di uragani e tempeste in alcune parti del mondo mentre altre sono affette da siccità. Dall’altro, problematiche diverse sono più difficili da associare ai cambiamenti climatici, come l’aumento di alcuni disturbi mentali.

Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) si è occupato per dieci anni proprio di mettere in relazione i cambiamenti climatici di alcune zone degli Stati Uniti con l’andamento psicologico e psichiatrico di oltre 2 milioni di persone. I risultati dello studio, guidato da Nick Obradovich, sono stati pubblicati sulla rivista “Proceedings of the National Academy of Science of the United States of Americas” (Pnas).

Secondo il MIT, con l’aumento delle temperature di un grado Celsius, alcune patologie psicologiche di media entità sono aumentate del 2%.

Le patologie psicologiche coinvolte

Le patologie che secondo il MIT hanno visto un incremento esponenziale in rapporto ai cambiamenti climatici sono quelle di media entità: depressione, stati ansiosi, insonnia, paure e malesseri psichici generalizzati. Le patologie di seria entità, come suicidi od ospedalizzazioni per depressioni maggiori, invece, pare non siano state influenzate in nessun modo dal cambiamento climatico.

Una parte dello studio del MIT si è focalizzato sul rapporto tra disturbi psichiatrici e piogge intense e prolungate per 30 giorni, associate a loro volta a temperature più alte del normale. Secondo quest’indagine, gli stati depressivi delle persone soggette a questo tipo di clima sono peggiorati.

Inoltre, il MIT ha voluto concentrare il suo studio anche sull’effetto dell’uragano Katrina sulle persone che vivono nelle zone colpite. In questo caso, i disturbi mentali sono aumentati addirittura del 4%.









Le conseguenze indirette dei cambiamenti climatici sulla nostra psiche

Al di là degli effetti diretti che temperature più calde del normale o piogge abbondanti e continue possono avere sulla nostra psiche, è bene tenere in considerazione anche tutte quelle conseguenze del cambiamento climatico che in maniera indiretta influenzano la nostra salute mentale.Difatti, la nostra psiche potrebbe essere influenzata da traumi dovuti a ferite, perdite di persone a noi care o danni alle nostre case, portandoci prima in uno stato di paura e rabbia, per poi sfociare in un disturbo post-traumatico da stress. Allo stesso tempo, i cambiamenti climatici influenzano notevolmente e sempre più anche l’economia, le infrastrutture e la vivibilità delle società, influendo sulla nostra salute mentale ad esempio attraverso la perdita di un lavoro o un tempo maggiore per spostarsi all’interno o all’esterno delle città.

Margaret Petrarca