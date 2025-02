L’amministrazione Trump ha delineato una visione radicalmente diversa per l’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA), proponendo modifiche significative che stanno suscitando forti reazioni. La visione dell’EPA dell’amministrazione Trump si allontana nettamente dagli obiettivi tradizionali dell’agenzia, includendo massicci tagli al personale, l’ingresso di lobbisti provenienti dall’industria e una sorprendente enfasi sull’intelligenza artificiale come priorità centrale. Le modifiche proposte non solo cambiano la direzione dell’EPA, ma mettono in discussione l’impegno dell’agenzia per la protezione dell’ambiente e la salute pubblica, spingendo alcuni critici a temere che gli impatti negativi possano essere devastanti.

La visione dell’EPA dell’amministrazione Trump e le sue implicazioni ambientali

La visione dell’EPA dell’amministrazione Trump è stata delineata dal nuovo amministratore Lee Zeldin. Sebbene una delle sue “cinque colonne” si concentri ancora sulla protezione di “terra, aria e acqua pulite per ogni americano”, le altre quattro priorità si spingono ben oltre gli scopi tradizionali dell’agenzia.

Tra queste, si trovano la promozione della “dominanza energetica americana”, l’accelerazione dei permessi per progetti come la perforazione di petrolio e gas, un forte sostegno alla ripresa dell’industria automobilistica americana e l’ambizione di fare degli Stati Uniti la capitale mondiale dell’intelligenza artificiale.







Mentre l’EPA dell’amministrazione Trump cerca di orientarsi verso queste nuove priorità, un altro elemento che ha suscitato preoccupazione è il drastico taglio del personale. Più di 1.000 dipendenti sono stati informati che potrebbero essere licenziati immediatamente, e la riorganizzazione del personale ha visto il trasferimento o la rimozione di funzionari di carriera, in particolare quelli incaricati di far rispettare le leggi contro l’inquinamento e di gestire la bonifica dei rifiuti pericolosi.

Inoltre, l’amministrazione ha nominato un numero significativo di lobbisti industriali, che hanno trascorso le loro carriere cercando di ridurre le normative in settori come la qualità dell’acqua, le emissioni di gas serra e i prodotti chimici tossici. Questo ha fatto crescere le preoccupazioni sulla futura capacità dell’EPA di proteggere l’ambiente, con molti che ritengono che l’agenzia possa essere messa sotto il controllo di coloro che favoriscono gli interessi delle grandi industrie.

Una delle dichiarazioni più forti riguardo all’EPA dell’amministrazione Trump è stata fatta da Lee Zeldin, il quale ha affermato che “c’è un forte desiderio da parte del pubblico americano di scatenare la prosperità americana”. Tuttavia, nel delineare le priorità per il futuro, Zeldin non ha menzionato in alcun modo la crisi climatica o le comunità vulnerabili agli effetti negativi dell’inquinamento.

La precarietà dei lavoratori dell’EPA dell’amministrazione Trump

L’idea di usare l’intelligenza artificiale per affrontare le questioni ambientali ha sollevato molte perplessità. Secondo i critici, l’adozione di questa tecnologia come priorità non è altro che un insieme di parole d’ordine prive di un vero impatto sulla protezione ambientale.

Inoltre, le politiche di deregolamentazione adottate dall’EPA dell’amministrazione Trump potrebbero portare a un abbassamento degli standard di sicurezza per l’acqua potabile e l’aria, nonché a un incremento degli incidenti legati all’inquinamento chimico. Le riforme dei permessi, infatti, potrebbero facilitare il finanziamento di progetti industriali con conseguenze devastanti per l’ambiente.

L’EPA dell’amministrazione Trump favorisce gli interessi economici

Molti ex membri dell’EPA, come Judith Enck, ex amministratore regionale dell’agenzia, temono che queste azioni possano provocare danni irreversibili. Secondo Enck, i cambiamenti promossi dall’EPA dell’amministrazione Trump porteranno a un futuro in cui gli americani respireranno aria più inquinata, berranno acqua contaminata e saranno esposti a maggiori rischi derivanti dai pesticidi e dai rifiuti plastici.

Inoltre, l’inafferrabile attenzione della nuova leadership sulle questioni climatiche potrebbe esporre le comunità vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, rendendo più difficile affrontare le sfide legate all’innalzamento del livello del mare e agli eventi climatici estremi.

Nonostante le dichiarazioni di Zeldin sull’importanza di stimolare l’economia americana, molti critici temono che la riduzione delle normative e il rafforzamento dell’influenza delle lobby industriali possano indebolire irreparabilmente l’agenzia, lasciando gli Stati Uniti vulnerabili a gravi danni ambientali. L’introduzione di tecnologie come l’intelligenza artificiale potrebbe essere solo una facciata, dietro cui si nascondono decisioni che minano la sicurezza ambientale e la salute pubblica.

Sebbene l’agenzia sia stata storicamente impegnata nella protezione dell’ambiente, le sue nuove priorità potrebbero compromettere questa missione, favorendo gli interessi economici a scapito della salute dei cittadini e del pianeta. Gli sviluppi futuri, e la resistenza di chi lavora all’interno dell’agenzia, determineranno se queste modifiche si tradurranno in un successo per l’amministrazione Trump o in un disastro ambientale a lungo termine.

Elena Caccioppoli