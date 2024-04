Cambio di genere dai 16 anni: è stata appena approvata in Svezia la legge che abbassa l’età minima per il cambio di genere da 18 a 16 anni. La nuova normativa, in vigore dal 2025, facilita l’accesso a cure e servizi per i giovani transgender. Soddisfazione della comunità LGBTQ+: “Vittoria per la democrazia e i diritti umani”. Preoccupazioni per la giovane età: garantito supporto psicologico per decisioni consapevoli. Il modello svedese potrebbe ispirare altri paesi europei verso una società più inclusiva.

Un passo storico è stato compiuto oggi in Svezia, dove il Parlamento ha approvato una legge che abbassa l’età minima per il cambio di genere da 18 a 16 anni. La nuova normativa, che entrerà in vigore dal 2025, consentirà ai giovani transgender di ottenere il riconoscimento ufficiale della loro identità di genere in un’età più precoce, facilitando l’accesso a cure mediche e servizi di supporto adeguati.

Il voto rappresenta un traguardo significativo per la comunità LGBTQ+ svedese, che ha a lungo lottato per ottenere un maggiore riconoscimento dei diritti delle persone transgender. La legge approvata oggi è considerata una delle più progressiste in Europa in materia di identità di genere.

Un percorso verso l’autodeterminazione

La nuova legge stabilisce che i giovani di 16 e 17 anni potranno richiedere il cambio di genere presso l’Agenzia delle tasse svedese, previa valutazione psicologica. Il processo richiederà un colloquio con uno psicologo specializzato in questioni di identità di genere, che dovrà confermare la disforia di genere del giovane.

Per i minori di 16 anni, il cambio di genere sarà possibile solo con il consenso dei genitori o tutori legali. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa a un tribunale.

L’abbassamento dell’età minima per il cambio di genere è stato accolto con favore da molti attivisti LGBTQ+, che vedono nella nuova legge un passo importante verso il pieno riconoscimento dei diritti delle persone transgender.

“Questa è una vittoria per la democrazia e per i diritti umani”, ha dichiarato Jonas Höglund, portavoce dell’organizzazione RFSL, la principale associazione LGBTQ+ svedese. “Finalmente i giovani transgender potranno vivere la loro vita in modo autentico e senza ostacoli”, ha aggiunto.

Critiche e preoccupazioni

Nonostante l’entusiasmo della comunità LGBTQ+, la nuova legge ha suscitato anche alcune critiche. Alcune persone hanno espresso preoccupazione per il fatto che i giovani di 16 anni possano essere troppo giovani per prendere una decisione così importante come il cambio di genere. Altri hanno sollevato dubbi sulla capacità degli psicologi di valutare correttamente la disforia di genere nei minori.

Il governo svedese ha respinto queste critiche, sostenendo che la nuova legge è basata su solide evidenze scientifiche e che garantirà ai giovani transgender il supporto necessario per prendere una decisione informata sul loro futuro.

Un modello per l’Europa

L’approvazione della legge sull’identità di genere in Svezia rappresenta un passo avanti significativo nella tutela dei diritti delle persone transgender in Europa. La nuova normativa potrebbe ispirare altri paesi ad adottare misure simili, contribuendo a creare una società più inclusiva e rispettosa della diversità. Così facendo, ci ricorda come il concetto di diversità nel 2024 non deve essere visto come un problema, piuttosto un valore aggiunto che ci rende unici agli occhi altrui.

Conclusione

Non bisogna dimenticare che nel 1972 la Svezia fu il primo paese al mondo a introdurre la possibilità di cambiare legalmente il proprio genere. Oggi, però ha compiuto un ulteriore passo avanti approvando una legge che abbassa l’età per il cambio di genere da 18 a 16 anni.

L’abbassamento dell’età minima per il cambio di genere in Svezia è un evento storico che segna un importante passo avanti nella lotta per i diritti delle persone transgender. La nuova legge rappresenta un modello per altri paesi europei e contribuisce a creare una società più inclusiva e rispettosa della diversità. Purtroppo, sono ancora

Patricia Iori