Secondo uno studio camminare ogni giorno può rallentare l’avanzare dell’Alzheimer. La ricerca ha seguito quasi 300 persone di età compresa tra i 50 e i 90 anni, che all’inizio non presentavano deficit cognitivi ma avevano un livello elevato di beta-amiloide cerebrale — un segno precoce della malattia di Alzheimer. Alla partenza è stato misurato il numero medio di passi giornalieri tramite pedometro (o dispositivi simili) per una settimana, e i partecipanti sono stati poi seguiti con test cognitivi annuali e con scansioni cerebrali (PET) per valutare l’accumulo sia di amiloide che di un altro indicatore chiave della malattia, la tau.

I risultati sono particolarmente significativi:

coloro che camminavano fra 3.000 e 5.000 passi al giorno mostravano un rallentamento del declino cognitivo pari in media a circa 3 anni rispetto ai partecipanti con meno passi.

chi invece raggiungeva la soglia di 5.000-7.500 passi al giorno mostrava un rallentamento ancora più marcato: fino a circa 7 anni di differenza nella progressione del deterioramento rispetto ai gruppi meno attivi.

Interessante anche il dato secondo cui l’attività fisica non sembra aver modificato significativamente i livelli di beta-amiloide nel cervello, ma piuttosto ha avuto un impatto sull’accumulo della proteina tau, che è strettamente correlata al danno neuronale e al declino cognitivo.

Interpretazione e possibili meccanismi

La ricerca suggerisce che l’attività fisica, anche moderata, può influenzare il corso della malattia in fase precoce. Il fatto che il beneficio maggiore sia stato osservato nei soggetti con elevata amiloide — ma ancora senza sintomi — sostiene l’idea che intervenire prima che il danno clinico si manifesti potrebbe essere cruciale.

Sul piano biologico, gli autori ipotizzano alcuni meccanismi:

Maggiore flusso sanguigno cerebrale e migliore perfusione grazie al movimento fisico, che può favorire la “pulizia” dei prodotti di scarto neuronale.

Riduzione dei processi infiammatori nel cervello grazie all’esercizio.

Rilascio di fattori neuroprotettivi o ormoni legati all’attività fisica che possono indurre plasticità neuronale o protezione dei neuroni.

Il fatto che l’effetto non riguardi direttamente la beta-amiloide ma la tau suggerisce che l’esercizio potrebbe agire su una fase intermedia del processo patologico, ovvero dopo che l’amiloide è già presente ma prima che la tau abbia raggiunto livelli critici.

Limiti della ricerca e cautela nell’interpretazione

Va ricordato che si tratta di uno studio osservazionale, non di un trial randomizzato controllato. Di conseguenza, non si può affermare con certezza che l’aumento dei passi causi il rallentamento della malattia: è possibile che soggetti con cervelli meno compromessi camminino di più — ovvero che la correlazione rifletta anche un effetto inverso.

Altri limiti rilevanti includono:

Conseguenze per la salute pubblica e per l’individuo

Nonostante i limiti, le implicazioni dello studio sono di grande valore: indicano che non serve raggiungere livelli di attività fisica estrema per ottenere benefici cerebrali tangibili. Mantenersi attivi anche a un livello moderato — come 3.000-5.000 passi al giorno — può avere un effetto evidente nel rallentare la progressione verso la malattia di Alzheimer in soggetti ad alto rischio.

Ciò significa che per le persone anziane, o in condizioni di rischio elevato, piccoli cambiamenti quotidiani possono fare la differenza: una passeggiata quotidiana, preferire le scale all’ascensore, sostituire spostamenti brevi in auto con camminate.

In un’ottica di sanità pubblica, il messaggio è promettente: promuovere l’attività fisica leggera e regolare presso le fasce più vulnerabili della popolazione può essere una strategia accessibile, a basso costo e con pochi effetti collaterali.

Va altresì ricordato che l’attività fisica va vista come parte di un approccio integrato alla salute cerebrale: controllo dei fattori cardiovascolari, alimentazione sana, stimolazione cognitiva, qualità del sonno, gestione dello stress. I risultati dello studio rafforzano il concetto che ciò che è buono per il cuore — attività fisica regolare — è spesso buono anche per la mente.

Patricia Iori