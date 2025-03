Un duro colpo alla criminalità organizzata è stato inflitto a Napoli con il sequestro di beni per un valore complessivo di 10 milioni di euro nei confronti della Camorra organizzata. Il provvedimento, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia su ordine del Tribunale di Napoli, ha colpito un’imprenditrice immobiliare ritenuta legata al Nuovo Clan Partenio. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe utilizzato il settore delle aste immobiliari per consolidare il potere economico del clan, accumulando un ingente patrimonio in modo illecito.

Sequestro di beni a un’imprenditrice immobiliare

Un’importante operazione contro la criminalità organizzata ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 10 milioni di euro a Napoli. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, ha colpito un’imprenditrice attiva nel settore immobiliare, ritenuta vicina al gruppo camorristico Nuovo Clan Partenio.

Dapprima, le indagini erano partite come misura di prevenzione che il Direttore della DIA e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avevano congiuntamente autorizzato, per il controllo patrimoniale e personale dei soggetti.

Indagini e legami con la Camorra

Le indagini condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) hanno messo in luce il ruolo centrale della donna, erede di una famiglia storicamente legata ai clan dell’Avellinese. Sin dagli anni Novanta, l’imprenditrice avrebbe gestito e manipolato il settore delle aste immobiliari, utilizzandolo per il proprio arricchimento e per favorire il sodalizio camorristico.

Le origini del provvedimento del sequestro di beni

La misura di confisca è scaturita da una proposta avanzata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e dal Direttore della DIA. Le verifiche investigative hanno evidenziato una rete familiare con soggetti di spicco della criminalità organizzata, la cui influenza ha consentito all’imprenditrice di consolidare il proprio ruolo nel panorama mafioso.

Controllo delle aste immobiliari

Un aspetto chiave dell’inchiesta ha riguardato il controllo del settore delle aste immobiliari. Già dalla metà degli anni ’90, la donna avrebbe sfruttato il mercato degli immobili sequestrati per ottenere ingenti guadagni. Le indagini patrimoniali hanno inoltre rivelato una sproporzione significativa tra le sue dichiarazioni reddituali e il patrimonio accumulato nel tempo.

Gli investigatori hanno iniziato ad aprire una pista sulla donna, potenzialmente coinvolta, poiché rispecchiava il tipico profilo affiliato al mondo della criminalità. I beni commerciali e finanziari che era riuscita ad accumulare sin dagli anni ’90 del secolo scorso hanno favorito la ricchezza e la potenza del clan di riferimento.







La donna non era solamente vicina, ma era anche una nota erede, sopratutto attraverso le aste immobiliari, del Nuovo Clan Partenio.

La lista del sequestro di beni effettuato

Tra i beni che la Camorra aveva, il Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di una società operante nel settore immobiliare, 115 beni immobili, quattro beni immobili – singolarmente registrati – e 60 rapporti finanziari. L’intera lista ha accumulato un valore totale che ammonta a circa 10 milioni di euro.

Lotta alla criminalità economica

Le autorità hanno sottolineato l’importanza dell’operazione nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’economia legale. Il sequestro di beni, sopratutto se effettuato in maniera così massiccia, rientra in una più ampia strategia volta a colpire i patrimoni illeciti delle organizzazioni criminali e a tutelare il tessuto economico sano del Paese.

Reazioni e prospettive legali

Il legale dell’imprenditrice, l’avvocato Roberto Saccomanno, ha annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento, sostenendo che la decisione del Tribunale debba essere riesaminata sia dal punto di vista dei fatti che del diritto.

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata, confermando l’impegno delle istituzioni nella difesa della legalità e della trasparenza economica.

Lucrezia Agliani