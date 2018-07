Fiocco rosa in casa Sky: è nata la nuova Serie A. Tante le novità: boxing day, nuovi orari, conclusione con il Monday Night e molto altro ancora.

Dopo la parentesi del mondiale in Russia, la bufera dei diritti tv e i grandi botti di calciomercato, si avvicina sempre più il ritorno del campionato di calcio di serie A. Un campionato che, complice il grande annuncio dell’arrivo di Cristiano Ronaldo e del ritorno di Carlo Ancelotti, è sempre più atteso e carico di aspettative. Attesa resa ora più spasmodica dal sorteggio del calendario, avvenuto il 26 Luglio in diretta presso gli studi di Sky Sport, che vede una serie A ‘inglesizzata’, che cerca di adeguarsi alla struttura dei campionati oltre frontiera.

Ecco le caratteristiche del calendario di serie A 2018/2019:

quest’anno si comincerà subito dopo la chiusura del calciomercato , che avverrà il 17 Agosto alle ore 20.00 ;

, che avverrà il ; la prima partita sarà Atalanta-Frosinone e si giocherà il 18 Agosto alle 18.00 ;

sarà e si giocherà il ; si parte subito con un big match : per la prima giornata la Lazio ospiterà il Napoli ;

: per la prima giornata ; ogni Sabato si giocheranno tre partite : alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.30;

: alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.30; normalmente le giornate si concluderanno con il Monday Night : l’ ultima partita si giocherà il Lunedì alle 20.30;

: l’ alle 20.30; saranno solo tre i turni infrasettimanali : Mercoledì 26 Settembre, Mercoledì 26 Dicembre 2018 e Mercoledì 3 Marzo 2019;

: Mercoledì 26 Settembre, Mercoledì 26 Dicembre 2018 e Mercoledì 3 Marzo 2019; saranno sei i weekend senza serie A : due soste per la pausa invernale (6 e 13 Gennaio) e quattro soste per le partite delle Nazionali (9 Settembre, 14 Ottobre, 18 Novembre e 24 Marzo);

: due soste per la pausa invernale (6 e 13 Gennaio) e quattro soste per le partite delle Nazionali (9 Settembre, 14 Ottobre, 18 Novembre e 24 Marzo); arriva in Italia il boxing day : la serie A non si fermerà per le festività natalizie , proprio come avviene in Premier Legue, con ben 10 partite giocate tutte il 26 Dicembre;

: , proprio come avviene in Premier Legue, con ben 10 partite giocate tutte il 26 Dicembre; la trentottesima e ultima giornata si giocherà il 26 Maggio 2019.

La coppa Italia invece prenderà il via il 28 Luglio con il primo turno eliminatorio; la finale invece sarà giocata il 25 Aprile.

Grande attesa per l’esordio in serie A in bianconero del bomber Cristiano Ronaldo, protagonista di quello che è stato da molti definito “l’affare del secolo”. La vittima sacrificale potrebbe essere il Chievo, che ospiterà la Juventus per la prima giornata.

Appare invece subito in salita la partenza del Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo la partita di apertura contro la Lazio, per la seconda giornata il mister si troverà faccia a faccia con il suo passato, il Milan, nella partita d’esordio al San Paolo. Seguiranno le trasferte contro Sampdoria e Torino, la partita interna contro la Fiorentina e la sfida contro la neopromossa Parma. La settima giornata ha già odore di sfida scudetto: il Napoli sarà ospite della Juventus, in contemporanea al derby Roma-Lazio.

La serie A dunque promette spettacolo già alle prime battute: basterà per tornare ad essere il campionato più bello del mondo?

Marco Giglia