Campo Felice, morti due sciatori travolti da una valanga

Due sciatori sono morti oggi a Campo Felice, in Abruzzo, travolti da una valanga. L’area interessata, sita tra i Comuni di Rocca di Cambio e Lucoli (L’Aquila), è poco distante dagli impianti sciistici di Campo Felice ed è ancora costantemente monitorata. Secondo quanto appreso dai Soccorsi Alpini, i due sciatori esperti sono stati travolti dalla neve mentre percorrevano un fuori pista e sono stati scaraventati addosso a degli alberi. Si chiamavano Massimo Urbani e Massimo Franzé ed erano entrambi romani. Un terzo sciatore, Amerigo Guerrazzi, è rimasto ferito, per fortuna in modo lieve. E’ stato infatti lui a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. I tre sciatori stavano percorrendo un fuori pista accanto alle zone Anfiteatro e Capricorno. Il peso della neve ha scagliato due di loro contro gli alberi del vicino bosco, uccidendoli. Nella zona c’era molta neve fresca, dopo una lunga e abbondante nevicata notturna. A effettuare i soccorsi sono stati il Corpo nazionale Soccorso Alpino (Cnsas), i Carabinieri e la guardia di Finanza.









“Sono vicino alle famiglie dei due sciatori romani travolti da una valanga nei pressi di Campo Felice sul Gran Sasso.-scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. – Anche a nome della Regione Lazio rivolgo a loro le condoglianze per la scomparsa dei due giovani sciatori“.

Tragedia mancata anche in Valtellina dove un uomo di 48 anni è stato travolto da una valanga durante un’escursione sci-alpinistica con un amico in Val Caronella, sulle Orobie, a Teglio (Sondrio). L’uomo è stato tratto in salvo dagli uomini del Soccorso Alpino di Valtellina e Valchiavenna intervenuti con il Soccorso Alpino della Finanza. In Friuli, invece, una slavina ha travolto un gruppo di sciatori freeriders sul Monte Lussari a Camporosso, in provincia di Udine, mentre percorrevano un fiori pista. Uno è stato portato in ospedale a Udine in gravi condizioni, gli altri sarebbero rimasti illesi.

Laura Porcu