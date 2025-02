La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto vede la firma di Canada e Giappone, che insieme agli altri Stati firmatari si impegnano a promuovere una maggiore consapevolezza dell’IA e dei rischi che il suo uso sconsiderato potrebbe comportare.

Canada e Giappone: due Stati non più solo spettatori dell’intelligenza artificiale

Canada e Giappone non sono più solo disarmati spettatori del progresso dell’IA: unendosi agli altri undici Stati che hanno precedentemente firmato la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa, si impegnano a intraprendere un percorso mirato alla consapevolezza e salvaguardia della creatura eccezionale che l’intelligenza artificiale sta diventando nel nostro mondo.

Utile, versatile e rapida, l’intelligenza artificiale offre un’entità di informazioni tale da poter provocare delle conseguenze devastanti sulla popolazione globale, se usata nel modo sbagliato.

L’IA è un’arma a doppio taglio. Tutti conoscono la sua potenza, ma pochi ne conoscono i rischi. Il potere va tutelato, e l’intento di questo trattato consiste proprio nel proteggere una delle forze più immense che finora l’essere umano ha avuto fra le mani.







La Convenzione quadro: una protezione dall’IA che mira al suo progresso

La firma della Convenzione quadro dei due Stati si è svolta durante un summit incentrato sull’uso e la consapevolezza dell’intelligenza artificiale, avvenuto in Francia nelle giornate del 10 e dell’11 febbraio di quest’anno.

Il trattato, aperto alla firma il 5 settembre 2024 a Vilnius, vedeva già le precedenti adesioni di Stati Uniti, Unione europea, Israele, Regno Unito, Islanda, Norvegia, Montenegro, Georgia, San Marino, Repubblica di Moldova e Andorra.

In questo modo, Canada e Giappone si impegnano a diventare Stati operanti, togliendosi dalla posizione di Stati osservatori e non membri, partecipanti comunque alla negoziazione della Convenzione.

Obiettivo principale della Convenzione quadro è insegnare il corretto modo di utilizzo dell’IA, cercando di evitare le terribili conseguenze che potrebbe avere se usata in modo ignorante e non consapevole. Mira a diffondere i rischi che i nuovi sistemi di intelligenza artificiale possono comportare, e si impegna a diffondere una maggiore consapevolezza del buon uso delle tecnologie a lei correlate.

L’IA deve aiutare ed essere di supporto, ma non può assolutamente compromettere l’equilibrio della popolazione. I campi fondamentali della vita umana, quindi la valenza dei diritti di ogni singolo cittadino, il lavoro, la salute e l’ambiente devono rimanere al sicuro. Sono i pilastri dell’economia e della nostra società: potrebbero aver trovato un valido alleato, ma se usato con sconsideratezza si può trasformare in un nemico inarrestabile.

La conoscenza forma la mente degli uomini, ma se gli uomini non hanno più bisogno di accrescere il proprio pensiero, questo verrà sostituito da un mostro perfetto che non ragiona con l’emozione umana.

La Convenzione mira anche a promuovere il progresso dell’intelligenza artificiale, affinché possa essere adoperata in modo utile e sicuro come valido strumento nella gestione della vita quotidiana.

Per questo motivo si dichiara neutrale dal punto di vista tecnologico: l’IA è ancora troppo sconosciuta per essere considerata una buona amica, ma non è nemmeno un nemico da dover combattere.

La futura attivazione della Convenzione quadro

Il trattato entrerà in vigore dopo tre mesi dalla sua ratificazione da parte di cinque Stati firmatari, di cui almeno tre membri del Consiglio d’Europa. Ogni Paese quindi può impegnarsi a rispettare le sue direttive, in modo che gli obiettivi sottoposti dalla Convenzione possano essere non più solo una teoria, ma concretizzarsi nella società.

Non bisogna sottovalutare la sua importanza: è il primo trattato internazionale legalmente vincolante per tutti gli Stati membri, che si impegnano a garantire salvaguardia e una maggiore consapevolezza di una delle più grandi creature a cui l’essere umano abbia mai dato vita, in modo da renderla coerente con i diritti umani e la democrazia che fondano la nostra società globale.

Ginevra Montenovo