Canapa legale: dove acquistarla e quali sono i prodotti più apprezzati

Quando si parla di canapa (comunemente chiamata in Italia “cannabis light”), si inquadra un business che, negli ultimi anni, ha letteralmente rivoluzionato l’economia italiana. No, non stiamo parlando della canapa terapeutica, ma di quella a basso contenuto di THC.

Per la precisione, si tratta della canapa sativa che contiene una percentuale del sopra citato principio attivo psicoattivo non superiore allo 0,2. Grazie a questa peculiarità, è possibile parlare dell’assenza di effetti psicoattivi.

Le cose nel nostro Paese sono cambiate con la Legge 242/2016 – testo normativo redatto con lo scopo di esaltare le peculiarità sostenibili della pianta e, a detta di diversi attori della filiera e di numerosi estimatori, necessitante di numerose implementazioni – entrata in vigore nel gennaio dell’anno successivo.

Oggi come oggi, quello della canapa è un business fiorente. In pochi anni, infatti, ha raggiunto un giro d’affari di diverse centinaia di milioni di euro, tantissimo per una filiera giovane.

A questo punto, è naturale chiedersi quali siano i canali di acquisto e quali i prodotti più amati. Scopriamo la risposta nelle prossime righe di questo articolo.

Canapa legale: dove acquistare i prodotti?

Quando si parla di alternative per acquistare i prodotti a base di canapa, la prima risposta che viene in mente è quella che chiama in causa gli e-commerce. Questi siti, che con lo scoppio dell’emergenza sanitaria hanno visto i loro fatturati impennarsi – poi vedremo come mai e su cosa i consumatori si sono focalizzati – sono sempre più diffusi.

Quando li si guarda nel dettaglio, ci si accorge che, sostanzialmente, non esistono grandi differenze. Può cambiare l’assortimento di prodotti, questo sì, ma di base gli e-commerce che vendono canapa hanno più o meno tutti la stessa formula.

Gli imprenditori del settore hanno compreso da tempo l’importanza di puntare sui contenuti di qualità. Non a caso, gli e-commerce di maggior successo sono contraddistinti dalla presenza di un blog. Questo spazio è utile per diversi motivi. Da un lato, permette di indicizzare al meglio il sito sui motori di ricerca (gli articoli devono essere ovviamente ottimizzati per specifiche parole chiave). Dall’altro, invece, permette di trasmettere all’utente finale un’immagine all’insegna dell’autorevolezza.

Le alternative per acquistare prodotti a base di canapa non finiscono qui! Da non dimenticare è anche l’esistenza di punti vendita fisici (molti dei quali hanno anche l’e-commerce).

A proposito di queste attività, è doverosa una precisazione. Molto spesso, si sente parlare di grow shop intendendo, a livello generale, un negozio dove si può acquistare canapa. In realtà, il grow shop è il punto vendita dove si possono acquistare semi e accessori per la coltivazione casalinga. Il punto vendita che propone prodotti a base di canapa è invece l’hemp shop.

Quali sono i prodotti più acquistati?

Quali sono i prodotti più acquistati? Tra i principali troviamo l’olio di CBD o cannabidiolo. Questo prodotto, preparato con il principio attivo della canapa considerato il “cugino” non psicoattivo del THC, è stato protagonista del boom della canapa a inizio emergenza sanitaria. Il motivo? La sua capacità di favorire un senso di rilassamento estremamente piacevole, utile contro l’insonnia (una problematica che tantissime persone hanno visto acuirsi con il cigno nero della pandemia).

Tra gli altri prodotti apprezzati da chi compra canapa online e non solo rientrano le infiorescenze, perfette per chi è già un consumatore assiduo, ma anche le formulazioni per i nostri amici animali, cani e gatti in particolare. Sempre più presenti nelle nostre famiglie, grazie a questi rimedi naturali possono apprezzare la risoluzione di problematiche di natura infiammatoria, senza dimenticare il contenimento dei sintomi di condizioni come la sindrome abbandonica, una difficoltà con cui hanno a che fare molti proprietari di animali.