Il cancro al seno, la forma di tumore più comune tra le donne a livello globale, sta mostrando un incremento preoccupante sia nei casi di diagnosi che nei decessi. Le proiezioni presentate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) evidenziano un aumento significativo della malattia entro il 2050. A livello mondiale, si stima che una ogni venti donne svilupperà questa malattia nel corso della propria vita, e i numeri di diagnosi e decessi cresceranno rispettivamente del 38% e del 68% nei prossimi 25 anni.

Questa tendenza è allarmante: entro il 2050, si prevede che ci saranno 3,2 milioni di nuovi casi e 1,1 milioni di decessi ogni anno in tutto il mondo. In questo scenario, la domanda che molti esperti si pongono è se le attuali strategie di prevenzione e trattamento saranno sufficienti per contrastare l’espansione del problema.







Le cause del fenomeno

L’aumento dei casi di cancro al seno può essere attribuito a una serie di fattori, tra cui l’invecchiamento della popolazione mondiale. La globalizzazione e i progressi nella diagnostica e nella medicina hanno portato a una maggiore identificazione del tumore in fasi più precoci, ma anche ad una maggiore consapevolezza della malattia tra la popolazione. Inoltre, fattori di rischio già noti, come l’età avanzata, la genetica e una storia familiare di cancro al seno, continuano a contribuire alla diffusione del cancro.

Un altro fattore determinante nell’incremento dei casi è la crescente esposizione a stili di vita poco salutari. Abitudini come il consumo eccessivo di alcol, la scarsa attività fisica e il mantenimento di un peso eccessivo sono tutti fattori che possono aumentare la probabilità di sviluppare il cancro al seno. Fortunatamente, circa un quarto dei casi potrebbe essere prevenuto con il miglioramento di queste abitudini, come suggerito dagli esperti della IARC.

L’impatto del cancro al seno

A livello globale, la maggior parte dei casi e dei decessi per cancro al seno si verificano nelle donne di età superiore ai 50 anni, un gruppo che rappresenta il 71% dei nuovi casi e il 79% delle morti per questa malattia.

Nonostante ciò, la distribuzione geografica del cancro al seno non è uniforme. In alcune regioni del mondo, la malattia è più prevalente, mentre in altre è meno diffusa. Le nazioni con le più alte percentuali di diagnosi si trovano in Australia, Nuova Zelanda, Nord America ed Europa settentrionale, mentre i tassi più bassi si registrano in Asia e Africa. Tuttavia, per quanto riguarda i tassi di mortalità, le regioni più colpite sono la Melanesia, la Polinesia e l’Africa occidentale.

Le strategie per contrastare l’aumento del cancro al seno

Gli esperti sottolineano l’importanza di una diagnosi precoce e di un miglioramento nell’accesso ai trattamenti per affrontare questa crescente minaccia. I progressi nella medicina e la capacità di diagnosticare il cancro al seno nelle sue fasi iniziali sono fondamentali per migliorare le probabilità di successo nel trattamento e nella cura. Tuttavia, l‘accesso alle cure non è equamente distribuito a livello mondiale, con paesi in via di sviluppo che affrontano sfide significative in termini di risorse sanitarie.

Inoltre, le politiche di prevenzione primaria potrebbero avere un ruolo determinante nel contenere l’aumento dei casi. Investire in programmi di sensibilizzazione, educazione e screening precoce, nonché promuovere stili di vita sani, potrebbe portare a una significativa riduzione dell’incidenza e della mortalità causata dal cancro al seno. È fondamentale che i governi e le organizzazioni sanitarie internazionali adottino misure per migliorare l’accesso a diagnosi tempestive e cure adeguate, in particolare nei paesi a basso e medio reddito.

Nonostante le previsioni siano preoccupanti, gli esperti sono ottimisti riguardo al fatto che, sebbene il numero di casi aumenti, l’accesso ai trattamenti avanzati e la diagnosi precoce possano fare una grande differenza. Come affermato da Isabelle Soerjomataram, responsabile della sezione di sorveglianza del cancro dell’IARC, “Il progresso continuo nella diagnosi precoce e l’accesso migliorato ai trattamenti sono essenziali per affrontare il divario globale nel cancro al seno e garantire che l’obiettivo di ridurre la sofferenza e la morte dal cancro al seno venga raggiunto da tutti i paesi del mondo”.

Elena Caccioppoli