La Candida auris non è un patogeno comune. Identificato per la prima volta nel 2009 in Giappone, questo fungo ha mostrato una capacità straordinaria di diffondersi negli ambienti ospedalieri, soprattutto nei reparti di terapia intensiva. Secondo l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), negli ultimi anni si è assistito a un’accelerazione senza precedenti nella sua diffusione in Europa. Il rapporto dell’ECDC, aggiornato al 2025, mostra un aumento significativo delle infezioni, in particolare nei Paesi dell’Europa meridionale, con l’Italia tra i più colpiti.

Ciò che rende la Candida auris particolarmente pericolosa non è solo la sua resistenza ai farmaci, ma anche la difficoltà di identificarla correttamente con i metodi di laboratorio tradizionali. Questo ritardo diagnostico può compromettere l’efficacia del trattamento e favorire la trasmissione del fungo tra i pazienti ospedalizzati.

Una minaccia per i pazienti più fragili

I soggetti più a rischio sono coloro che già si trovano in condizioni critiche: pazienti intubati, immunodepressi, affetti da patologie croniche o sottoposti a lunghi trattamenti antibiotici e antifungini. In questi contesti, anche un’infezione normalmente gestibile può trasformarsi in un pericolo mortale. La Candida auris può causare infezioni del sangue (candidemia), infezioni delle ferite chirurgiche, del tratto urinario e, in alcuni casi, portare a sepsi fatale.

Negli ambienti ospedalieri, il fungo trova terreno fertile per diffondersi: può colonizzare la pelle dei pazienti e sopravvivere per lunghi periodi su superfici e dispositivi medici, rendendo la disinfezione e la prevenzione delle infezioni una sfida continua. La trasmissione interpersonale, spesso facilitata dal contatto con mani o strumenti contaminati, contribuisce ulteriormente alla sua rapida propagazione.

In Italia, alcune regioni hanno segnalato un incremento allarmante dei casi, ma i dati ufficiali sono ancora parziali, e in molti ospedali manca una vera e propria strategia di contenimento. Le difficoltà logistiche e organizzative, unite alla pressione già enorme sui sistemi sanitari post-pandemia, rendono difficile implementare efficacemente misure preventive su vasta scala.

L’urgenza di una strategia europea coordinata

L’ECDC ha sollecitato l’adozione urgente di una strategia europea di contenimento della Candida auris. L’ente propone un approccio coordinato che preveda: sorveglianza attiva nei contesti ospedalieri, investimenti nella diagnostica microbiologica, formazione del personale sanitario, aggiornamento dei protocolli di igiene e isolamento dei pazienti infetti o colonizzati.

Uno degli aspetti chiave è la tempestiva individuazione dei focolai, accompagnata da interventi rapidi e mirati per evitarne la diffusione ad altri reparti o strutture sanitarie. Inoltre, è fondamentale che le autorità sanitarie nazionali collaborino in modo trasparente nella condivisione dei dati e delle esperienze per migliorare la capacità di risposta collettiva.

Un super-fungo con caratteristiche uniche

A differenza di altri miceti patogeni, la Candida auris è caratterizzata da una straordinaria resistenza ai farmaci antifungini di uso comune, come gli azoli, le echinocandine e gli antimicotici polienici. In molti casi, le infezioni si dimostrano multi-resistenti o addirittura pan-resistenti, lasciando pochissime opzioni terapeutiche disponibili.

Questa capacità di resistenza, simile a quella di alcuni batteri “superbug”, suscita seri interrogativi sull’uso eccessivo o improprio degli antimicrobici negli ambienti clinici. La pressione selettiva esercitata dai trattamenti farmacologici può infatti favorire l’emergere di ceppi sempre più resistenti, come appunto la Candida auris.

Oltre al dramma umano delle infezioni ospedaliere gravi e difficili da trattare, l’emergenza legata alla Candida auris comporta anche costi ingenti per i sistemi sanitari. I lunghi periodi di degenza, le necessarie misure di isolamento, la complessità delle cure e la necessità di disinfezioni intensive rappresentano un onere economico rilevante. A ciò si aggiunge l’impatto sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle strutture sanitarie, già messa a dura prova da altre emergenze infettive degli ultimi anni.

Il rischio, in assenza di misure strutturali efficaci, è che le infezioni fungine multi-resistenti diventino un problema sistemico, capace di minare ulteriormente la sostenibilità della sanità pubblica e privata.

Numerosi gruppi di lavoro internazionali stanno studiando nuove molecole antifungine, sistemi diagnostici rapidi, e strategie alternative per il controllo delle infezioni. Alcuni studi recenti hanno mostrato promettenti risultati con nuove classi di antimicotici, ma il percorso verso l’approvazione e la distribuzione su larga scala è ancora lungo.

Parallelamente, si moltiplicano i progetti di sorveglianza genomica della Candida auris, utili per tracciare la diffusione dei diversi ceppi e comprendere i meccanismi alla base della resistenza farmacologica. Anche l’intelligenza artificiale viene sperimentata per migliorare l’identificazione rapida e la gestione clinica dei pazienti infetti.

Educazione, consapevolezza e prevenzione

Un altro pilastro fondamentale nella lotta contro la Candida auris è l’educazione sanitaria. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari devono essere formati adeguatamente per riconoscere precocemente i segnali di infezione, applicare rigorosamente i protocolli di prevenzione e gestione, e sensibilizzare i pazienti e le loro famiglie.

La consapevolezza del rischio, sia tra i professionisti che tra i cittadini, può fare la differenza nella capacità collettiva di contenere l’infezione. Non si tratta solo di una questione clinica, ma anche di responsabilità sociale: prevenire la diffusione della Candida auris è un dovere che coinvolge l’intero ecosistema sanitario.