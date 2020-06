Cannabis legale: il boom dell’e-commerce

Gli ultimi mesi hanno cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, introducendo abitudini che per molti erano precedentemente sconosciute o poco praticate. Tra queste è possibile citare l’utilizzo dell’e-commerce. I dati parlano chiaro: molte persone che fino a marzo non avevano mai comprato online, hanno iniziato a farlo anche quotidianamente.

Tra gli articoli più acquistati troviamo la cannabis light legale. A cosa è dovuto il boom che l’ha coinvolta, portando alcuni e-commerce dalla gestione di poche decine di ordini al giorno a centinaia? Senza dubbio alla sua capacità di attenuare quello stress che, a diversi livelli, tutti abbiamo vissuto.

Ma di cosa si parla quando si nomina la cannabis legale ? La prima cosa da dire al proposito è che si tratta di cannabis caratterizzata da una bassa percentuale di THC. Per questo motivo, può essere considerata un prodotto privo di effetti psicoattivi.

A regolamentarla ci pensa la Legge 242/2016, un testo normativo redatto con lo scopo di valorizzare il carattere sostenibile di questa pianta, nota per esempio per la sua capacità di arricchire di nutrienti il suolo in cui viene coltivata.

Come previsto da questa legge, che è entrata in vigore nel gennaio 2017, la cannabis light legale deve essere caratterizzata da una percentuale di THC compresa tra lo 0,2 e lo 0,6%. Non c’è che dire: il testo normativo appena ricordato ha davvero rivoluzionato il modo di intendere la cannabis che, fino a qualche anno fa, aveva un’immagine legata solamente ad attività illegali.

Oggi la situazione è ben diversa e i numeri dell’e-commerce dei mesi del lockdown lo hanno dimostrato. A questo punto, è naturale chiedersi quali siano le caratteristiche di un sito vincente quando si parla di acquisto della cannabis online. Vediamo assieme alcune informazioni in merito.

Cannabis online: come deve essere un e-commerce vincente?

Quando si parla di acquisto online della cannabis legale, è utile tenere presente che i siti di qualità hanno tutti le medesime caratteristiche, a prescindere dalla realtà che c’è dietro. Tra i principali punti distintivi è presente la qualità delle informazioni che vengono fornite all’utente. Non importa che si parli di articoli di blog o di una sezione FAQ approfondita: quello che conta è che chi c’è dall’altra parte abbia chiare tutte le caratteristiche dei prodotti e le implicazioni legali del loro utilizzo in diversi casi, come per esempio la guida dell’auto.

Proseguendo con l’elenco dei criteri da considerare quando si parla di e-commerce di cannabis legale di qualità, è cruciale chiamare in causa la presenza di una chat sul sito, così come quella di una pagina social adeguatamente aggiornata e con recensioni reali (per intenderci, è opportuno diffidare da quelle scritte da profili non facilmente identificabili).

Da non dimenticare è ovviamente la ricchezza dell’assortimento di prodotti. Un e-commerce di cannabis online deve infatti considerare sia chi ha già un po’ di esperienza, sia chi è alle prime armi. Nel caso iniziale, l’utente può essere particolarmente interessato all’acquisto di infiorescenze. Nel secondo, invece, tra i prodotti di punta è possibile citare l’olio di CBD o cannabidiolo, il principio attivo più celebre dopo il THC e privo di effetti psicoattivi (le proprietà anti stress della cannabis light sono dovute alla sua presenza).

Tornando un attimo alle informazioni di qualità che l’e-commerce deve fornire all’utente, citiamo il certificato relativo all’iscrizione dei semi venduti al Registro Europeo delle Sementi. I documenti in merito devono essere forniti dal rivenditore. L’utente finale, per sicurezza, dovrebbe conservarli per circa sei mesi a partire dall’acquisto.