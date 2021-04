Posted on

I giovani sono più vulnerabili allo sviluppo di disturbi da abuso di sostanze

Un nuovo studio mostra che nel tempo successivo alla prima assunzione della cannabis le percentuali di giovani che sviluppano il corrispondente disturbo da consumo di sostanze sono più elevate tra gli adolescenti (12-17 anni) rispetto ai giovani adulti (18-25 anni). Inoltre, il 30% dei giovani adulti sviluppa un disturbo da consumo di eroina. II 25% sviluppa un disturbo da consumo di metanfetamina un anno dopo aver fatto uso per la prima volta di eroina o metanfetamina. Questi risultati, pubblicati su JAMA Pediatrics, sottolineano la vulnerabilità dei giovani allo sviluppo di disturbi dell’uso di sostanze.

Lo studio è stato condotto da ricercatori del National Institute on Drug Abuse (NIDA), parte del National Institutes of Health.

Sappiamo che i giovani sono più vulnerabili allo sviluppo di disturbi del consumo di sostanze. Tuttavia, la conoscenza è limitata su come la prevalenza di disturbi specifici del consumo di sostanze varia di volta in volta dal primo uso di sostanze o uso improprio tra adolescenti e giovani adulti negli Stati Uniti.

Ritardare l’esposizione alla sostanza può ridurre il rischio di sviluppare un disturbo da uso di sostanze

Anche se non tutti coloro che usano un farmaco svilupperanno dipendenza, gli adolescenti possono sviluppare dipendenza da sostanze più velocemente dei giovani adulti. Questo studio fornisce ulteriori prove del fatto che ritardare l’esposizione alla sostanza fino a quando il cervello non è più completamente sviluppato può ridurre il rischio di sviluppare un disturbo da uso di sostanze.

Lo studio sulla cannabis

Per condurre questo studio, gli esperti del NIDA hanno analizzato i dati dal rappresentante nazionale americano 2015 al 2018 condotta dall’Amministrazione dei servizi di abuso di sostanze e salute mentale.









I ricercatori hanno esaminato la proporzione degli adolescenti tra i 12 e i 17 anni e giovani adulti tra i 18 e i 25 anni che hanno avuto un disturbo da uso di sostanze nell’ultimo anno. Tra esse, tabacco, alcol, cannabis, cocaina, metanfetamina, eroina e farmaci soggetti a prescrizione medica (oppioidi, stimolanti e tranquillanti utilizzati non dal punto di vista medico). I ricercatori hanno valutato i disturbi dell’uso di sostanze nell’ultimo anno in quattro punti di tempo dal primo consumo di stupefacenti. Questi sono meno o uguale a 12 mesi, più di 12-24 mesi, più di 24-36 mesi e più di 36 mesi.

Gli scienziati hanno scoperto che la prevalenza del disturbo del consumo di cannabis nell’ultimo anno era più elevata per gli adolescenti rispetto ai giovani adulti in tutti i tempi esaminati dal primo uso della droga. Ad esempio, entro 12 mesi, il 10,7% degli adolescenti aveva un disturbo da consumo di cannabis contro il 6,4% dei giovani adulti.

Allo stesso modo, per l’uso non medico di farmaci soggetti a prescrizione medica (oppioidi, stimolanti e tranquillanti), i ricercatori hanno riscontrato una maggiore prevalenza di disturbi del consumo di sostanze nell’ultimo anno tra gli adolescenti rispetto ai giovani adulti in tutti i tempi esaminati dal primo uso.

E per alcol e tabacco?

Per l’alcol e il tabacco, gli adolescenti e i giovani adulti avevano una prevalenza simile di disturbi del consumo di sostanze nell’ultimo anno entro 12 mesi dall’inizio. Tuttavia, tale prevalenza era più elevata per i giovani adulti nei periodi di tempo successivi esaminati.

Le stime del consumo di cocaina, metanfetamina ed eronia tra gli adolescenti erano troppo piccole per essere riferite. Tuttavia, circa un terzo dei giovani adulti ha sviluppato un disturbo da consumo di eroina (30,9%). Inoltre, un quarto dei giovani adulti ha sviluppato un disturbo da consumo di metanfetamina (24,8%) entro un anno dopo aver provato queste sostanze per la prima volta.

Conclusioni

La ricerca ha dimostrato che lo sviluppo cerebrale continua sino ai primi 20 di una persona. Inoltre, che l’età dell’iniziazione ai farmaci è un fattore di rischio molto importante per lo sviluppo della dipendenza. Ciò sottolinea l’importanza della prevenzione e dello screening del consumo di stupefacenti per l’uso o l’abuso di sostanze tra adolescenti e giovani adulti. Offrire cure e sostegno tempestivi ai giovani che ne hanno bisogno deve essere una priorità per la salute pubblica.

Agostino Fernicola