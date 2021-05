Cannabis light a domicilio contro la depressione: tutto legale

Era marzo 2020 quando chiusero le scuole e a ruota gli esercizi commerciali, e le persone furono costrette in casa per svariati mesi. Poi qualche riapertura, di nuovo chiusure, seconda e terza ondata di contagi, e occhi sempre puntati sui colori delle regioni per vedere se si riusciva almeno a fare una passeggiata al mare. Più di un anno è passato e le ripercussioni si sentono a livello economico ma anche sociale e psicologico. Perdita del lavoro, o sospensione prolungata, restrizioni fisiche, aumento delle disuguaglianze, sovraccarico degli oneri domestici, soprattutto per le donne e le madri, assenza di vita sociale.









In questo momento storico, nasce l’esigenza di venire in aiuto di molte persone in difficoltà emotiva e psicologica. E qui si inserisce l’iniziativa di “Just Mary”, primo delivery in Italia di Cannabis Light. Suona strano parlare di delivery per la Cannabis, eppure esiste ed è attiva in molte città italiane: un modo per rilassarsi, combattere lo stress e avere un po’ di serenità.

Come funziona il servizio delivery

Il servizio prevede la consegna di Cannabis light, erba legale, direttamente a casa, con disponibilità dalle 17 alle 23 tutti i giorni dell’anno (ed entro 45 minuti dall’ordine). La consegna avviene in maniera completamente anonima e gratuita, i fattorini infatti sono vestiti in borghese e non c’è alcun brand sui pacchi consegnati. Il servizio local delivery è attivo a Milano e Hinterland, Monza, Firenze, Torino, Roma, Catania.

Gratis per gli italiani con ISEE basso

Ma c’è di più. “Lanciamo la cannabis light di cittadinanza: marijuana light gratis per gli Italiani con ISEE al di sotto dei 40.000 euro, un modo per aiutare gli Italiani che vivono un momento di difficoltà, economica o psicologica”, ha dichiarato Matteo Moretti, ceo di JustMary.fun. “È sufficiente inviarci via chat, tramite il nostro sito, l’ISEE relativo all’anno 2020, insieme alla richiesta di accedere all’iniziativa. Sarà nostra cura inviare i prodotti agli Italiani che rispettano i requisiti. Andremo avanti fino ad esaurimento scorte”, ha garantito Moretti.

Il successo dell’azienda

Negli ultimi mesi JustMary ha triplicato i numeri del personale, passando da 10 a 32 collaboratori, alzato lo stipendio a dipendenti e collaboratori, garantendo loro diritti che altre realtà delivery faticano a conquistare.

Prodotto legale al 100%

Il prodotto è al 100% legale: viene infatti utilizzata una varietà di canapa a usi industriali, con un livello di Thc, ossia il principio psicoattivo, responsabile dello stato di alterazione, inferiore al limite imposto dalla legge. La qualità del prodotto pare assicurata in quanto vanta la massima qualità biologica e naturale ed è derivato solo da semi certificati. Sul sito è possibile trovare tantissime tipologie di marjuana light e, anche, accessori come cartine, filtri oli e tisane.

Marta Fresolone