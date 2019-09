Canzoni: ma com’è che finiscono nei film e chi lo decide?

Canzoni e film. Quando ne guardiamo uno,una delle cose che ci colpisce e ci accompagna maggiormente durante tutta la visione, è la musica. Oggi, selezionare gli spartiti o le canzoni appropriati per accompagnare qualsiasi cosa, dai film di successo ai trailer di film indipendenti, rimane una forma d’arte, motivo per cui appare la figura del supervisore musicale e diventa una figura molto importante.









Ma come si scelgono le canzoni?

Secondo i supervisori musicali, alcuni artisti come Beatles, Rolling Stones, Madonna , U2 sono tra gli artisti più difficili da ottenere. Il prezzo può essere il vero problema . Un esempio? I Beatles fanno pagare $ 250.000 per l’ utilizzo di “Tomorrow Never Knows” da parte di Mad Men – ma il più delle volte, il problema vero, risiede nella preoccupazione che ha l’artista su come possa risultare l’associazione con un particolare film o programma televisivo.

I cambiamenti televisivi

I cambiamenti nel settore dell’intrattenimento hanno aiutato i supervisori della musica. Prima dell’era della televisione , i musicisti vedevano i film come la forma d’arte superiore. “Artisti iconici come Michael Jackson e Prince erano notoriamente difficili da ottenere, ma poi c’erano anche band come Arcade Fire, Arctic Monkeys o Kings of Leon che non avrebbero mai ottenuto la licenza 10 anni fa,almeno questo è ciò che afferma Sanaz Lavaedian di mOcean , (un’agenzia che recentemente ha fatto la musica del trailer di Avengers: Endgame e Toy Story 4). Con l’industria della musica livellata dopo lo streaming e gli MP3, gli artisti hanno capito che questo è un ottimo modo per fare soldi.

Ciò non significa che oggi la supervisione della musica sia facile. Spesso, il più grande ostacolo contemporaneo, è rintracciare chi possiede i diritti di alcune canzoni.

I supervisori della musica

Vulture ha chiacchierato con alcuni dei più importanti supervisori musicali. Riportiamo alcuni pezzi di intervista.

Karyn Rachtman:

La parte più difficile del lavoro è quando ottieni una grande canzone e poi il regista decide che non la vuole dopo che hai fatto tutto questo lavoro. È successo con David Bowie, con The Rugrats Movie . Il regista [Igor Kovalyov] voleva Bowie, quindi sono andato e ho ottenuto un sì. Sono arrivato fino alle Bermuda e Bowie ci ha dato questa canzone, “Sky Life”, che non era ancora stata pubblicata. È così meraviglioso e inquietante.

Sai come si dice, “Mai incontrare i tuoi eroi”? Non è vero. Era la persona più meravigliosa che io avessi mai incontrato. Quando ero a casa sua, aveva appena dipinto una foto di Iggy Pop e ne aveva una stampa di prova da, il numero 00. E me l’ha dato. Ha scritto: “A Karyn, con tutto il mio amore, David Bowie”. Lo adoro con tutto il cuore.

E poi il regista ha detto: “No.” E sono stato solo io a dover dire aDavid Bowie che non volevano la sua canzone. Era molto turbato. È stato male. Perché era David Bowie, ero ultra triste. È stato orribile.

Thomas Golubic:

Essere in grado di capire come la musica può contribuire al meglio allo storytelling è una delle abilità più difficili. Il gusto nella musica è delizioso, ma se non sai come utilizzare la musica per raccontare una storia, non stai facendo il tuo lavoro in modo efficace.

Robin Urdan:

Parte del lavoro del supervisore musicale è di essere un investigatore o un ricercatore, davvero un detective. Con Internet, possiamo fare molto di più ora, usando Twitter o trovando persone che conoscono persone che conoscono persone. Quando ho iniziato in questo business negli anni ’90, avevamo qualcosa chiamato Phonolog, il più grande libro che tu abbia mai visto. Aveva tutte le canzoni con tutti i cantautori e la registrazione, e poi ci venivano inviate pagine da aggiungere quando le cose cambiavano o arrivavano nuove canzoni. Andavamo anche alla Tower Records per cercare le cose. Restavamo tutto il giorno al telefono.

Mariafrancesca Perna