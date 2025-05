In Libia la tensione resta altissima, con la capitale Tripoli al centro di nuovi scontri e proteste violente. Dopo giorni di combattimenti, una tregua precaria è stata raggiunta il 15 maggio, ma l’aria che si respira è tutt’altro che pacifica. Il caos in Libia dovuto al conflitto armato ha causato la chiusura di scuole, università, aeroporti e negozi, paralizzando la vita quotidiana della città. Dietro a questa nuova ondata di violenza, vi è la morte del leader della milizia Autorità per il sostegno alla stabilità (Ass), Abdel Ghani al-Kikli, meglio conosciuto come Gheniwa, ucciso dopo essere stato convocato presso una caserma controllata dalla Brigata 444, alleata del governo.

Caos in Libia: fuoco incrociato e proteste di piazza

La morte di Gheniwa ha scatenato un’ondata di rabbia e di caos in Libia, che è stato flebilmente domato nella giornata di ieri. I suoi uomini, improvvisamente senza guida, hanno reagito con forza: armi leggere sono state distribuite nei distretti orientali della capitale, barricate sono state erette a ‘Arada e Souq al-Jumaa, mentre veicoli blindati sono stati incendiati.

L’ex quartier generale della milizia, ora sotto controllo della Brigata 444, è stato attaccato. Quando i miliziani si sono avvicinati, le forze governative hanno aperto il fuoco. Molti media internazionali, soprattutto russi, hanno descritto l’accaduto come “fuoco sui manifestanti”, alimentando polemiche e accuse.

La piazza si ribella: un grido contro il governo

Il malcontento si è riversato anche in piazza dei Martiri, dove decine di persone – provenienti in particolare da Souq al-Jumaa e da Zawiya, zone considerate vicine alla milizia Radaa – hanno manifestato chiedendo le dimissioni del premier Abdel Hamid al-Dbeibah.

Alcuni invocavano apertamente l’arrivo del generale Khalifa Haftar, segno di quanto la sfiducia nei confronti dell’attuale esecutivo sia ormai diffusa anche tra le fazioni una volta alleate.

Il fragile equilibrio politico si sgretola

Con il ritorno del caos in Libia, il governo locale, riconosciuto dalle Nazioni Unite, è ormai sempre più in bilico. La ministra della Giustizia Halima Al-Buseifi si è dimessa, seguita dall’intervento del procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan, che ha chiesto l’arresto del torturatore Osama Almasri Njeim, rispedito in Libia dall’Italia.

Il suo ritorno, secondo molti analisti, è stato uno degli eventi scatenanti della nuova crisi, poiché Almasri è una figura chiave della milizia Radaa, tuttora attiva nella capitale.

Rada contro Brigata 444: la battaglia continua

Gli scontri tra la Radaa e la Brigata 444 si sono intensificati tra il 13 e il 14 maggio, poco dopo l’annuncio da parte di Al-Dbeibah dello scioglimento della prima. Sebbene non siano state confermate vittime, la Mezzaluna Rossa ha recuperato un cadavere nel centro città.

La decisione di smantellare la Radaa ha provocato una forte reazione nella sua roccaforte, Souq al-Jumaa, dove oltre 500 persone hanno marciato contro il governo. Nonostante Radaa avesse una reputazione leggermente migliore rispetto ad altre milizie, le sue attività illegali, come la gestione di carceri clandestine e il traffico di droga, erano ben note.







Una crisi monitorata da potenze straniere

Ankara ha espresso “profonda preoccupazione” per l’attuale caos in Libia e si è proposta come mediatrice, sebbene molti analisti notino un progressivo allontanamento turco dal governo di Tripoli. Dall’altra parte, gli Stati Uniti – secondo fonti riportate da The Atlantic – hanno avviato colloqui con tutte le fazioni in gioco nel tentativo di rilanciare il processo politico. Intanto, la Russia, tramite la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, ha sconsigliato ai propri cittadini di viaggiare in Libia occidentale a causa dell’instabilità.

L’ombra di Haftar torna su Tripoli

Il generale Haftar osserva da lontano, ma si muove. La sua milizia, in parte mimetizzata sotto il nome Rib87, avanza lentamente verso Tripoli da sud e sud-ovest. Foto e video pubblicati mostrano i suoi uomini armati e pronti ad approfittare della situazione caotica. Proprio come nel 2019, Haftar sembra intenzionato a sfruttare le debolezze del governo di unità nazionale per affermare la propria autorità nella capitale.

Mentre Tripoli vive giorni drammatici, nella Cirenaica, sotto il controllo di Haftar, la vita sembra proseguire normalmente. All’aeroporto di Benina, nei pressi di Bengasi, è stata ricevuta una delegazione saudita per discutere la ripresa dei voli verso l’Arabia Saudita. Il contrasto tra le due Libie non potrebbe essere più netto: caos a ovest, stabilità apparente a est.

La morte di Gheniwa ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo di instabilità, ma le radici della crisi sono profonde. L’autorità del governo riconosciuto sembra vacillare sotto il peso delle milizie che per anni ha tollerato o persino utilizzato. La situazione attuale mostra quanto la Libia resti ostaggio di una frammentazione politica e militare che le Nazioni Unite, finora, non sono riuscite a ricomporre.

Lucrezia Agliani