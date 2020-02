Tra le gare più stravaganti del mondo c’è sicuramente l’Hair freezing contest in Canada, che premia i capelli congelati più belli. Con una temperatura di -20 gradi, i partecipanti si immergono in vasche di acqua calda e sui loro capelli bagnati a contatto con l’aria gelida esterna il ghiaccio crea delle insolite acconciature.

All’Hair freezing contest si premiano i capelli congelati più belli

Dal 2011, la Takhini Hot Springs, nei territori dello Yukon in Canada, ospita l’Hair Freezing contest. Si tratta di una stravagante gara alla quale ogni anno prendono parte centinaia di persone da tutto il mondo. I partecipanti si immergono completamente in sorgenti di acqua calda bagnandosi anche i capelli, che a causa della temperatura esterna di -20 gradi si ghiacciano istantaneamente, assumendo delle strane forme. Una volta che i capelli sono completamente ricoperti di ghiaccio, il personale della struttura fotografa le varie acconciature e le posta sul sito ufficiale del concorso, dove chiunque può votare la pettinatura che preferisce. Lo staff del Takhini decreta poi i vincitori. Le categorie sono cinque (maschi, femmine, gruppi, scelta del pubblico e miglior creatività) e per ognuna è previsto un premio. Attualmente si possono votare le fotografie in gara per il contest del 2020.

La sorgente termale di Takhini Hot Springs

La sorgente termale di Takhini Hot Springs si trova a poca distanza dalla città canadese di Whitehorse ed è una delle zone più visitate dei territori dello Yukon. Ci sono due diverse piscine, una costruita nel 1940 e la seconda nel 1950. Durante la realizzazione dell’autostrada Alaska Highway, gli uomini dell’esercito degli Stati Uniti erano soliti frequentare queste terme. Le acque, ricche di minerali e con proprietà terapeutiche, scorrono naturalmente sotto al terreno. In profondità raggiungono la temperatura di 95 gradi, mentre in superficie arrivano a 46 gradi.

Chiara Caporale