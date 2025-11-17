Il modo migliore per ottimizzare il tempo è combinare grinding e missioni, così accumulerai oro più velocemente e otterrai anche molta più esperienza.

Cacciare in gruppo è più veloce e sicuro.

Questo metodo è noto come grinding: combattere mostri nelle varie zone, durante o al di fuori delle missioni. Alcuni giocatori trovano rilassante dedicarsi semplicemente a eliminare nemici, ottenendo così oro e risorse.

Le missioni giornaliere sono presenti in ogni insediamento. Possono essere completate ogni giorno, richiedono circa un’ora e permettono di avanzare gradualmente. Sono perfette per i giocatori con poco tempo che, però, vogliono comunque procedere verso l’endgame.

Basta accettare una missione da un PNG e completarla. Di solito si tratta di uccidere mostri o consegnare oggetti. Il gioco ti segnala automaticamente tutte le missioni disponibili. L’ideale è svolgerle insieme, evitando quelle che non offrono molta esperienza o oro.

È il modo più semplice e intuitivo per guadagnare valuta di gioco, soprattutto per i principianti o per chi ha poco tempo online.

World of Warcraft ha un’economia di base che nel tempo cambia molto poco, anche con patch e grandi aggiornamenti. Conoscendo i principali modi per ottenere oro, puoi sempre acquistare oggetti utili e preziosi senza dover passare ore a farmare.

Professioni di raccolta

Si tratta delle professioni che permettono di ottenere le risorse necessarie alle professioni di creazione. Hai solo due slot, quindi devi decidere subito se preferisci raccogliere e vendere oppure raccogliere e craftare. Entrambe le strade sono redditizie e dipendono unicamente dal tuo stile di gioco. Le professioni di raccolta includono:

Erbalismo – indispensabile per l’alchimia, si può praticare praticamente in ogni zona del gioco.

Conciatura – serve un coltello da scuoio per ottenere pelli e scaglie. Si possono scuoiare solo animali e rettili specifici, fornendo materiali usati dai lavoratori della pelle per creare armature leggere e vari tipi di borse.

Estrazione – richiede un piccone e si pratica soprattutto in aree montuose. Con questa professione si raccolgono minerali e gemme, fondamentali per fabbri e gioiellieri.

Pesca – non occupa uno slot professione e garantisce un flusso costante di cibo e reagenti, utile a qualunque giocatore.

Puoi scegliere due professioni di raccolta più la pesca, così da ottenere risorse da vendere direttamente alla Casa d’Aste. I materiali rari hanno un valore particolarmente alto per chi si dedica al crafting.

Professioni di creazione

Per creare oggetti servono sempre risorse; se non le raccogli da solo, dovrai acquistarle, e questo riduce la convenienza, soprattutto se il tuo obiettivo è accumulare oro. Ogni professione ha combinazioni particolarmente efficaci:

Estrazione + Forgiatura o Oreficeria – I fabbri producono armi e strumenti di base, anche se il settore è molto competitivo. I gioiellieri creano pietre e gioielli, ma l’apprendimento è costoso.

Erbalismo + Alchimia – È la combinazione perfetta per chi farma spesso. Le pozioni sono richieste da raider e giocatori PvP. Vendere consumabili è particolarmente redditizio all’inizio e alla fine delle stagioni e nei giorni di raid.

Conciatura + Lavorazione della pelle – Essenziale per le classi con armatura leggera. È la combinazione ideale per chi conosce bene le zone in cui scuoiare le creature giuste.

Le professioni di creazione diventano ancora più importanti dopo il livello 70, quando si sblocca il sistema delle Crafting Orders. Questa funzionalità consente di realizzare oggetti su commissione, guadagnare oro e far crescere le proprie competenze.

Ogni professione prevede una specializzazione, in genere composta da tre percorsi evolutivi: il primo è disponibile da subito, mentre gli altri richiedono un lungo lavoro di progressione. La scelta va ponderata tenendo conto delle esigenze del mercato e del tuo stile di gioco.

Delve, spedizioni, incursioni normali e spedizioni legacy

Tutte le zone istanziate sono pensate per il gioco in solitaria o in gruppo e permettono di ottenere esperienza, oro e drop rari impossibili da trovare altrove.

Raid legacy – Le incursioni delle vecchie espansioni si possono completare in solitaria. Molti giocatori le farmano per cavalcature, trasmogrificazioni e per guadagnare esperienza aggiuntiva.

Raid normali – Hanno difficoltà variabili: più salgono le richieste di equipaggiamento e numero di giocatori, più aumentano anche le ricompense.

Spedizioni – Pensate per la caccia in gruppo, offrono oro, esperienza e ricompense crescenti nei livelli Mitico.

Delve – È un formato recente di spedizioni in solitaria accompagnati da un compagno controllato dall’IA. Puoi scegliere la classe del compagno e ottenere oro ed esperienza completando i vari livelli.