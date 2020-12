Posted on

Il 31 dicembre è nell’ideologia una data che segna il passaggio dal vecchio al nuovo, mai come in questo giorno si pensa al futuro e ai buoni propositi. Ecco i quattro eventi che hanno cambiato per sempre la storia.









Il 31 dicembre 2020 sarà forse il più strano degli ultimi anni, non ci saranno concerti o veglioni in piazza, si potrà al massimo assistere agli eventi online di musica, arte e spettacolo.

Tuttavia è impossibile cancellare la magia nella notte che saluta il vecchio per dare il benvenuto al nuovo, una data fatta di speranza e buoni propositi, bilanci e buona volontà.

Nella storia di 31 dicembre particolari ce ne sono stati, dall’assassinio dell’imperatore romano Commodo nel 192 all’eruzione dello Stromboli del 2002 sono mancanti gli eventi epici, eccone 4 che hanno lasciato il segno.

31 Dicembre 1989, Thomas Edison e la lampadina

Il 21 ottobre 1979 l’inventore statunitense Thomas Edison testa con successo la prima lampadina, ma sarà il 31 dicembre che inaugurò in Menlo Park l’illuminazione a incandescenza e circa un mese dopo depositò il brevetto per la lampadina elettrica a incandescenza. A partire dal 2016 si è avviata una graduale sostituzione di questa tipologia di lampadine in favore delle lampadine LED.

31 Dicembre 1970, addio ai Beatles

La data ufficiale dello scioglimento dei Beatles è fatta risalire al 31 dicembre 1970, la data in cui McCarteney intentò una causa per porre gli affari della band nelle mani di un curatore fallimentare.

Tuttavia, il sogno dei Beatles nell’immaginario collettivo era già finito il 10 aprile dello stesso anno, quando Paul McCartney dichiarò alla stampa la sua decisione di abbandonare il gruppo. Il sogno dei 4 ragazzi di Liverpool finì in quel momento.

31 dicembre 1999, le dimissioni di Boris El’cin e la successione di Putin

Il 31 dicembre 1999 il presidente della Russia Boris Nikolaevič El’cin a causa della sua salute precaria, segnata pare dall’abuso di alcool e fumo, decise di lasciare le redini di un Paese alla disfatta: tra corruzione pubblica ed economia in declino.

Da presidente uscente indicò come suo successore Vladimir Putin, che ricoprì la carica dal 1999 al 2008 e dal 2012 fino ai giorni nostri per ben quattro mandanti (non consecutivi).

31 Dicembre 2002, inaugurata in Cina la ferrovia a levitazione magnetica

Dal 31 dicembre 2002 l’aeroporto di Pudong è collegatO alla stazione Long Yang di Shanghai tramite il Transrapid, il treno più veloce del mondo, capace di percorrere 31 km in 8 minuti, con una velocità di 400 km/h.

Il treno riesce a raggiungere questa velocità grazie alla tecnologia a levitazione magnetica, ed’è stato creato attraverso una collaborazione Cina – Germania che ha realizzato i treni.

Emanuela Ceccarelli