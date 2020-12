Capodanno 2021, perché non passarlo al museo? L’arte a portata di click anche per la notte di San Silvestro, ecco tutte le iniziative.











Saluteremo il 2020 in maniera del tutto inconsueta, nessun veglione o concerto di Capodanno per dare il benvenuto al 2021, tuttavia ci sono diverse attività che possono essere svolte nella comodità della propria casa, tra queste le visite ai musei.

Ci lasciamo alle spalle uno degli anni più difficili della storia moderna, per la prima volta il Super Uomo del Novecento ha fatto i conti con tutta la sua fragilità, che neanche le migliori tecnologie e gli strumenti all’avanguardia hanno potuto tenere a basa.

Dunque quale modo migliore di salutare il 2020 se non farlo con la bellezza, ecco tutte le iniziative online per portare luce, arte e musica n questo anno decisamente buio.

L’Arte digitale e Opne Air, Capodanno 2021

A Roma il Capodanno è Olte tutto, un evento da seguire sul sito culture.roma.it e sulla pagina ufficiale di Facebook. L’iniziativa, a cura di Francesca Macrì e Claudia Sorace, prevede per il 31 dicembre un viaggio di musica, parle e arte condotto da Michela Murgia e Chiara Valerio. E ancora la prima mondiale di Tomás Saraceno “How to hear the universe in a spider/web: A live concert for/by invertebrate rights”.

Non finisce qui, sarà anche possibile ammirare la grande installazione al neo, alta 16 metri, a cura dell’artista Tim Etchells: “This precise moment in time as seen from the future.” Infine Fuoco – Cenere – Silenzio, a cura di Alfredo Pirri, una creazione site specific che reinterpreta la pira e l’elemento rigenerante del fuoco.

Il Capodanno 2021 di Milano si chiamerà Pensieri Illuminati, un mix di elementi visivi che partiranno dal Duomo fino al Museo del Novecento e alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Molte poi le iniziative per il primi giorni del 2021, tutte in streaming e in diretta dalle più disparate parti d’Italia.

Capodanno 2020 – 2021musei da visitare in tutto il mondo

1.Pinacoteca di Brera – Milano

2. Galleria degli Uffizi – Firenze

3. Musei Vaticani – Roma

4. Museo Archeologico – Atene

5. Prado – Madrid

6. Louvre – Parigi

7. British Museum – Londra

8. Metropolitan Museum – New York

9. Hermitage – San Pietroburgo

10. National Gallery of art – Washington