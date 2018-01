E’ stato un capodanno coi botti per Rimini, non solo per il pienone ottenuto, ma per l’organizzazione dei tanti eventi in ogni parte della città. Eventi che hanno portato a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con tanta positività e sorrisi. Sul palco allestito in Piazzale Fellini il concerto con Nina Zilli e Daniele Silvestri, poi le luci sul Castel Sismondo ed il Ponte di Tiberio hanno incantato i tanti spettatori. Musei aperti e mostre allestite, oltre all’apertura straordinaria del teatro Galli ed il teatro degli Atti con sale illuminate e ritmo sfrenato. Un Capodanno di successo per la città di Rimini e per l’amministrazione.









La risposta del Sindaco Andrea Gnassi:

Un evento di cui siamo orgogliosi perché capace di raccontare al meglio chi siamo e cosa Rimini sta diventando. In pochi chilometri quadrati abbiamo proposto un’offerta di spettacoli, installazioni, suggestioni visive ed iniziative che neanche le metropoli hanno. Una proposta che mai come quest’anno si è tenuta a braccetto con la riqualificazione della città. Ogni anno il capodanno tiene a battesimo un nuovo contenitore culturale. Quest’anno l’invaso del Ponte di Tiberio e piazza Malatesta, tornata alla sua prospettiva rinascimentale, sono state le immagini più rappresentative di una città che non solo non fa vincere la paura e chi ci vuole rintanare in casa, ma con organizzazione, lavoro ed efficienza, coordinamento delle forze dell’ordine, offre agli italiani sicurezza e il diritto alla vacanza. Rimini lo fa con contenuti innovativi, con i tesori artistici della città, con servizi che tra pubblico e privato nessuno dà. Questa settimana, questo weekend, questo incredibile capodanno ha sancito definitivamente il rango di una città che oggi si impone al pari delle più importanti città d’arte, ma con creatività e sguardo internazionale. Dico di più: tocchiamo numeri e presenze senza eguali, da primato, proprio nell’anno dell’applicazione del modello di ‘safety and security’. Come la scorsa estate, la lezione che viene da Rimini e dalla Riviera di Rimini è che la festa e la voglia di stare insieme possono sconfiggere la paura.











Maggie Van Der Toorn