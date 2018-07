Capolavori per l’estate: Viridiana di Luis Buñuel

Il grande regista spagnolo Buñuel è altrimenti conosciuto come il vecchio di Calanda dai cinefili più affettuosi. La sua figura così particolare in bilico tra il sanguigno hidalgo spagnolo, il marxista duro e puro ed il borghese elegante che sorseggia Martini Dry lo ha reso un beniamino delle più esoteriche fazioni degli amanti del cinema. Nella sua vita il passaggio dalla madre Spagna alla Francia che così caldamente l’ha accolto non è stato lineare: l’arrivo di Franco è stato una grande ostruzione al suo lavoro. Così grande che dovette andarsene in Messico.

Questo stato americano così vitale ed inquieto ha dato al regista la possibilità di girare molti film seppur a basso costo con un rilancio anche a livello drammaturgico e stilistico all’inizio degli anni ’60. Si dice che lui non fosse propenso a girare con dei divi fatto sta che la sua carriera smentisce questa voce pienamente già dal periodo messicano: un volto ricorrente ad importante nei suoi film di quegli anni è la stella locale Silvia Pinal.









Il ritorno in Spagna avviene nel 1960: Franco non sa che permettendo a quella pecora nera di ritornare gli ha dato la scusa per creare un film manifesto contro tutte le istituzioni che al suo potere sono care. Il soggetto che viene fuori per l’occasione è quello del film Viridiana, ispirato dal romanzo Halma di Benito Perez Galdos e scritto con Julio Alejandro. La diva protagonista è la sopra citata Pinal che forte dell’influenza di suo marito Gustavo Alatriste, produttore di rilievo, si offre come protagonista.

Il regista accetta. La pellicola così in seguito contestata, odiata, osannata e premiata con la Palma d’Oro a Cannes 1961 vede la luce. La Pinal interpreta Viridiana, novizia dalla grande fede che va a visitare il suo vecchio zio, don Jaime (interpretato dal grande attore spagnolo Fernando Rey), un nobile decadente e perverso. Tenta di sedurre la nipote ma non può essendo impotente, le fa credere di essere stata violata, la spaventa e disperato per la fuga di lei, si impicca.

L’arrivo del figlio di lui, Jorge (Francisco Rabal), cambia gli equilibri: lui vuole modernizzare la tenuta da borghese rampante che è col sostegno della serva Ramona. Viridiana invece, rinunciato ai voti, vuole destinare la sua vita all’assistenza dei più bisognosi.

Purtroppo per lei, il mondo si basa più sull’esperienza che sulla bontà. Questo film è uno dei capolavori del regista spagnolo, salvato grazie all’intervento della Pinal che portò la pellicola del film in Messico. Spagna ed Italia avevano prontamente reagito ai temi anticlericali, agli innuendo sessuali del finale, la dissacrazione dell’Ultima Cena che avevano reso iconico il film proibendolo dalle sale nazionali.

Bunuel dovette dopo lo scandalo tornare in Messico e poi andò in Francia inaugurando un periodo felicissimo e prolifico della sua carriera. Per le sere d’estate non si può che consigliare questo torbido capolavoro di un genio del cinema dallo stile secco e fertile, capace di trasportare nell’onirico più intenso.

Antonio Canzoniere