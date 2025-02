Il 24 Febbraio l’agenzia ANSA ha comunicato l’intenzione da parte dell’Unione Europea di rimandare di un anno la Tassa sul carbonio. Il rinvio al 2027 della carbon tax, nonché una politica ambientale urgente, si incastona in una dinamica che già da tempo caratterizza l’atteggiamento della politica: quello di continui rimandi e rinvii, una vera e propria arte della procrastinazione.

Tale atteggiamento apre a una riflessione critica riguardo quelle che sembrano essere le reali priorità della politica. Infatti, le decisioni che un individuo o un organizzazione assumono possono considerarsi uno strumento rivelatore, utile a comprendere la scala di valori da cui essi sono spinti.

Ma, oltre ad affrontare un’analisi dell’agire della politica, e dei motivi che la muovono, occorre tratteggiare cosa sia la carbon tax e dare uno sguardo a qualche dato di contesto.

L’urgenza della carbon tax e l’incertezza della politica

La tassa sul carbonio si propone di disincentivare economicamente l’uso di fonti energetiche inquinanti, promuovendo una transizione volta all’incremento di tecnologie più ecologiche e sostenibili. Si tratta di una misura che avrebbe dovuto incarnare una risposta concreta al grave problema dell’inquinamento e del surriscaldamento globale, agendo come leva per posizionare governi, imprese e persone verso scelte più responsabili nei confronti dell’ambiente e del benessere degli esseri viventi che lo abitano. L’obiettivo sarebbe quello di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra, favorendo l’adozione di energie rinnovabili e soluzioni a basso impatto, per garantire un futuro più sano.

In una condizione climatica, ambientale e patologica come quella a cui stiamo assistendo, i governi non possono permettersi ulteriori rinvii. Si rivela dunque decisivo agire prima di capitolare in una condizione irreversibile. Pur tuttavia a Bruxelles si è scelto di optare per un rinvio della carbon tax al 2027.

La tendenza al rinvio di politiche sociali e ambientali si è resa tanto costante nell’operato della politica contemporanea da essere ormai svolta e accolta con una naturalezza spaventevole e disarmante. Sembra che “rimandare” non sia più un atto importante, pregno di peso significativo, ma una routine normalizzata: un atteggiamento che non desta stupore, e che solleva solo l’interesse e il cruccio di pochi.

A riconfermare questa postura è l’intervento del ministro delle imprese del made in Italy, Adolfo Urso, in un comunicato rivolto al ministro francese: “I nostri Paesi – aveva scritto –condividono la necessità di rivedere subito il Cbam per garantire la competitività della nostra industria nella sfida della decarbonizzazione”.

La sfida prioritaria e più urgente, dunque, è quella della decarbonizzazione, e non la sfida a un benessere dell’ambiente e delle persone che lo vivono.







Interessante formulazione di parole, quella del ministro, che rivela in modo tanto palese, quanto pericolosamente naturale, quale sia la visione del governo, ovvero una visione che pone al centro lo sviluppo economico tralasciando però quello ambientale e psicofisico, dimenticando che lo sviluppo economico è e deve essere inteso come un mezzo per uno sviluppo umano – che lo sviluppo economico è all’uomo che serve, e in un mondo in cui questo diventa uno strumento fine a sé stesso si comincia a perdere la capacità di cogliere i valori e il concetto stesso di sviluppo. Attraverso dinamiche di questo stampo a perdersi sarà la salute dell’ambiente e di conseguenza di ogni individuo che ne fa parte.

Ma perché, nel concreto, la politica tende al rinvio delle politiche ambientali? la risposta, in tutta probabilità, risiede nel timore che l’implementazione della Carbon Tax possa danneggiare i settori economici più vulnerabili, che sono quelli che più contribuiscono all’inquinamento. Tuttavia non è meramente una questione di inadeguatezza politica, ma di una più profonda reticenza a scardinare “equilibri” consolidati, che la politica continua a tutelare con una certa miopia.

Ma le politiche ambientali non devono essere percepite come nemiche dello sviluppo economico: queste infatti possono pacificamente convivere, e i dati riportati da uno studio dell’ISTAT lo dimostrano.

Disaccoppiamento tra crescita economica e impatto ambientale: l’ISTAT ci dice che l’economia può crescere anche riducendo le emissioni

Il disaccoppiamento è un concetto che descrive la separazione tra due variabili che normalmente sono legate tra loro. Nel caso del disaccoppiamento tra crescita economica e impatto ambientale, si fa riferimento al fenomeno per cui un’economia può crescere (come misurato dal PIL) senza aumentare proporzionalmente il suo impatto sull’ambiente, come il consumo di energia o le emissioni di gas serra.

Si tratta di una situazione in cui il prodotto interno lordo (PIL) aumenta, ma contemporaneamente i principali indicatori fisici (come il consumo di energia o le emissioni) diminuiscono o rimangono stabili.

I dati ISTAT esposti in un comunicato pubblicato a fine febbraio 2025 mostrano che nel 2023, nonostante la crescita del PIL dello +0,7%, alcuni indicatori fisici (consumo di energia ed emissioni) sono diminuiti. Questo esempio di disaccoppiamento dimostra che la crescita economica non sta necessariamente portando con sé un aumento dell’impatto ambientale. Pertanto, politiche come la Carbon Tax, che spingono le aziende a ridurre il proprio impatto ambientale, possono essere efficaci nel guidare la sostenibilità senza compromettere la crescita economica.

Si rivela di estrema importanza per la politica e per i cittadini riconoscere queste evidenze così da agire in modo che lo sviluppo di un paese avvenga in modo totale.

Verso una politica più consapevole e lungimirante

Attraverso politiche attente, maturate dalla studio dei dati e delle evidenze scientifiche, è possibile giungere a una condizione di equilibrio tra progresso economico e tutela dell’ambiente. Forse, ciò che manca alla classe dirigente, oltre alla consapevolezza, è il coraggio di un salto verso qualcosa di sconosciuto, un’economia diversa. Tuttavia dal 2018 al 2023 si è verificato un significativo aumento della spesa in protezione ambientale (pari al 9,4% nel 2022), un segnale positivo, che evidenzia come l’impegno concreto da parte delle istituzioni, con politiche a favore dell’ambiente necessitano di continuità e di azioni decisive. E che queste azioni, come dimostrato dai dati divulgati dall’ISTAT, non siano direttamente proporzionali a un tracollo dell’economia.

Prendere atto di tali evidenze potrebbe essere una svolta per l’ambiente e le persone, ma anche per la politica la quale farebbe un passo verso il progresso e verso un atteggiamento più aperto e lungimirante.

Alessandra Familari