Cardio a digiuno per bruciare i grassi, ma è davvero possibile? Domanda secca. E la risposta? La risposta è semplice ma non così scontata. Effettuare un allenamento cardio a digiuno o un allenamento di pesistica o di crossfit fa effettivamente bruciare i grassi e perché? Perché in una condizione normale il nostro corpo utilizzerà il glicogeno, ma se vi è carenza di questo, il carburante da adoperare per supportare l’esercizio fisico dovrà essere ricercato altrove, dove? Nei grassi. Il nostro organismo va ad aumentare e ad accelerare il metabolismo dei grassi in modo tale da preservare le riserve di glucosio.









Quindi allenarsi a digiuno fa dimagrire?

Il cardio a digiuno non fa dimagrire, no! Come mai? La risposta è anche questa volta molto semplice ma non ancora così scontata. Innanzitutto bisogna ricordare che perdere grasso e dimagrire non sono la stessa cosa: un corpo può mantenere lo stesso peso o lo stesso volume pur presentando percentuali di massa magra e di massa grassa molto differenti. Bruciare grassi durante l’allenamento non farà perdere peso e non farà scendere il numerino sulla bilancia.

Come faccio a dimagrire?

Si dimagrisce in un unico e solo caso (eccezione fatta per chi soffre di patologie del metabolismo o altre disfunzioni): quando il dispendio calorico supera l’introito calorico. Ovvero, quando le calorie che assumiamo tramite gli alimenti, le bevande, gli integratori e quant’altro sono minori rispetto a quelle che bruciamo tramite attività quotidiane, sport pesanti o leggeri, allenamento cardiovascolare o di tipo ipertrofico. Allenandomi o facendo cardio a digiuno potrò bruciare i grassi ma non c’è nessuna garanzia che il mio corpo continui a bruciarli anche a riposo, condizione invece garantita dalla giusta percentuale di massa magra nel corpo e da un metabolismo veloce, attivo e scattante. Ricordiamo che perdere grasso e perdere peso non sono la stessa cosa, anzi, si tratta di percorsi molto differenti per i quali necessitiamo di differenti impostazioni.

Domenica Lupia