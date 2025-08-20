Il settore della cura e dell’assistenza alle persone — comunemente denominato care economy — si configura come uno degli snodi fondamentali per il futuro del sistema Italia. Non si tratta più soltanto di un comparto dedicato al benessere individuale e collettivo, ma di una vera e propria leva economica, la cui rilevanza è ormai paragonabile — e in certi casi superiore — a quella di settori tradizionalmente considerati strategici, come l’agricoltura o la ristorazione.

Il quadro attuale, tuttavia, è caratterizzato da luci e ombre: se da un lato la care economy produce ricchezza, occupazione e valore sociale, dall’altro permane un’elevata incidenza di lavoro irregolare, con effetti profondamente negativi sia sulla qualità della vita dei lavoratori sia sulle finanze pubbliche.

Il peso economico della cura: un comparto da miliardi

Secondo le più recenti stime, la care economy incide per il 4,4% sul Prodotto Interno Lordo nazionale, traducendosi in una produzione di valore pari a circa 84,4 miliardi di euro. Una cifra che colloca il settore ben al di sopra di comparti economicamente rilevanti come quello della ristorazione o dell’agricoltura, fornendo un’idea tangibile della sua importanza.

Questo valore non si limita a una semplice sommatoria di prestazioni sanitarie o assistenziali, ma comprende un’ampia gamma di servizi: dall’assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, fino al lavoro di colf e badanti, passando per educatori, operatori socio-sanitari e figure professionali impegnate nella cura dell’infanzia. Una filiera, insomma, che intreccia competenze, bisogni sociali e dinamiche economiche con un impatto trasversale su numerosi settori della società.

Una risposta all’invecchiamento demografico

La crescente domanda di servizi di cura è legata in modo diretto al progressivo invecchiamento della popolazione italiana. Secondo i dati ISTAT, entro il 2050 un terzo degli italiani avrà più di 65 anni. Questo trend demografico rappresenta una sfida significativa per il welfare nazionale, sempre più sotto pressione, ma anche un’opportunità per sviluppare un sistema di servizi efficiente, sostenibile e innovativo.

Il fenomeno dell’invecchiamento non riguarda solo la quantità delle persone anziane, ma anche la complessità dei bisogni che esse esprimono: assistenza continuativa, supporto nella vita quotidiana, cure sanitarie a lungo termine. La risposta a tali esigenze non può più essere affidata soltanto al nucleo familiare, che oggi è più ridotto e meno stabile rispetto al passato, ma necessita di un’organizzazione strutturata, professionale e adeguatamente finanziata.

Lavoratori invisibili: tra sfruttamento e irregolarità

Nonostante il suo valore strategico, il settore della care economy è spesso caratterizzato da una diffusa informalità. Una quota rilevante dei lavoratori — soprattutto tra coloro che operano in ambito domestico, come badanti e colf — non gode di un regolare contratto di lavoro, ed è talvolta priva di qualunque forma di retribuzione dignitosa. Secondo alcune indagini, la percentuale di lavoro sommerso nella cura domestica può superare il 50%, con picchi ancora più alti nel Mezzogiorno.

I lavoratori, spesso donne migranti, si trovano in una situazione di vulnerabilità estrema, privi di tutele previdenziali e sanitarie, con salari al di sotto della soglia minima e orari spesso massacranti. Lo Stato, dal canto suo, perde una parte consistente di entrate fiscali e contributive, che potrebbero essere reinvestite per rafforzare l’intero sistema di welfare.

Il nodo della formazione e della professionalizzazione

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la formazione degli operatori del settore. Troppo spesso, infatti, chi si occupa della cura delle persone lo fa senza una preparazione specifica, affidandosi alla buona volontà e all’esperienza empirica. Questo approccio, sebbene comprensibile in contesti emergenziali o informali, non può garantire la qualità e la sicurezza necessarie in ambiti così delicati.

Investire nella formazione professionale, nella certificazione delle competenze e nella valorizzazione delle figure assistenziali è dunque un passaggio obbligato per assicurare standard qualitativi adeguati e rendere il settore attrattivo anche per le nuove generazioni.







Una riforma strutturale per il futuro del welfare

Affrontare in modo efficace le criticità della care economy significa immaginare una riforma organica del sistema di welfare. Una riforma che non si limiti a correggere le storture esistenti, ma che sia in grado di ripensare il rapporto tra Stato, famiglie e mercato in materia di assistenza e cura.

Occorrono politiche pubbliche mirate, capaci di incentivare l’emersione del lavoro irregolare, sostenere le famiglie con strumenti economici adeguati (come i crediti fiscali o i voucher per l’assistenza), potenziare i servizi domiciliari pubblici e promuovere l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale.