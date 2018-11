Carlo Calenda e l’ignoranza di massa sul mondo videoludico

Tre twitt da parte dell’esponente del Partito Democratico Carlo Calenda in cui spara a zero sui videogiochi, o “giochi elettronici” come preferisce chiamarli l’ex Vice-Ministro. Dichiarazioni di totale ignoranza, arrivate da chi viene definito dai media nazionali, una delle figure di spicco del panorama politico che possono arginare il populismo, ma che va a rincarare la dose su una disinformazione di massa, con luoghi comuni, che affliggono l’italiano medio sul mondo videoludico.

Sarà forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell’incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano.

Esordisce così Carlo Calenda, sul suo profilo Twitter che conta 115 mila followers. Twitt che è andato subito in tendenza e tra una serie di discussioni con altri utenti, l’ex Vice-Ministro allo sviluppo economico, rincara la dose, scrivendo altri due post, dopo che molti utenti criticavano e invitavano Calenda a documentarsi ed aggiornarsi sui videogiochi:

Fondamentale prendersi cura di ogni ragazzo: avvio alla lettura, lingue, sport, gioco. Salvarli dai giochi elettronici e dalla solitudine culturale e esistenziale. Così si rifondano le democrazie.

Il problema è la passività rispetto alla lettura e al gioco. Reagisci non agisci. Inoltre abituano la mente a una velocità che rende ogni altra attività lenta e noiosa.

Dichiarazioni che non fanno certo sperare su un’ apertura di mentalità da parte dell’opinione pubblica, che ha sempre disdegnato ed odiato il mondo videoludico, anche se non sa praticamente nulla su tutto ciò, e in tanti casi, a rincarare la situazione ci si mettono pure i media e i programmi di inchiesta più famosi d’Italia.









E’ tutta colpa di GTA

Quante volte il TG di Studio Aperto ha esordito con queste parole, demonizzando il gioco o addirittura renderlo colpevole dopo una notizia di cronaca che come soggetto ha un adolescente, come se la colpa fosse di un videogioco e non delle problematiche familiari in cui l’autore della tragedia ci si ritrova.

Si ignora, inoltre, che che un qualsiasi videogioco, ha un apposito bollino PEGI, per informare il genitore del contenuto del gioco, che il figlio di età molto piccola sta andando a giocare, lasciandolo poi solo, ed incolpandolo successivamente per eventuali espressioni o comportamenti violenti.

E’ il caso del servizio, anch’esso di disinformazione, de Le Iene di alcune settimane fa, in cui il titolo a caratteri cubitali è “Messaggi porno sulla playstation, attenti ai vostri bambini”: un autentica fake news, dato che la piattaforma Playstation Network è atta a censurare e bannare il profilo che manda messaggi di certa natura, ma a rincarare la dose, per indignare ancor di più lo spettatore medio, ci pensa la frase: “genitori in sala a guardare la tv, i figli piccoli in cameretta davanti ai videogiochi”, come se questo fosse il comportamento corretto da seguire, ma è colpa di Playstation, non dei genitori che lasciano il proprio figlio online davanti alla console. Messaggi vietati? Assolutamente no, si trattava di un bot che cercava di truffare il genitore spingendolo a mettere il numero della carta; perchè i vostri figli non hanno il libero accesso ai vostri conti correnti, o no?

Non siamo tutti Carlo Calenda

Negli ultimi anni si è mossa verso un’ apertura e il riconoscimento dei videogiochi a livello culturale. Infatti il twitt di Carlo Calenda ha alzato un polverone dagli amanti del genere, arrivato nella settimana in cui si sta svolgendo la fiera del Lucca Comics, evento dedicata al fumetto, all’animazione e ai videogiochi; evento riconosciuto come la più importante rassegna italiana, prima in Europa e seconda al mondo.

E’ qui che pochi giorni fa, l’ex pilota Ferrari in F1, Jean Alesi, ha presentato il suo team per la simulazione alla guida, la Jean Alesi eSports Academy, dove dei potenziali piloti passano dal simulatore alla palestra, dedicando più di 8 ore al giorno, atte ad allenare un futuro pilota professionista, perchè ormai un videogioco moderno può simulare tutti i movimenti e le sensazioni provate a bordo di una vettura da corsa.

Videogiochi come sport, quindi, tanto da valutare il loro inserimento nelle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

Il mondo del game, inoltre è stato riconosciuto nel tempo anche come espressione di cultura, a pari di film e libri, a testimonianza del recente via libera all’uso di simboli nazisti finora censurati, proprio per il loro riconoscimento nell’ambito artistico, scientifico e storico, a pari di altre forme più tradizionali.

I videogiochi rendono stupidi? Assolutammente no: è stato dimostrato che controllare un personaggio in prima persona, prendere decisioni nel corso di una trama, sempre più vicina ad una serie TV grazie al progresso tecnologico, siano un incipit per il benessere e lo sviluppo mentale.

Carlo Calenda ha toppato? Assolutamente si.

Gianluca Simone