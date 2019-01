Carlo Calenda e il manifesto antisovranista che unirà il Pd alle europee

Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico, riassembla le componenti del puzzle dem che fino all’altro ieri sembravano inconciliabili.

Propone così il suo “Manifesto per la costruzione di una lista unitaria delle forze politiche e civiche europeiste”, che già nel nome riassume l’essenza del suo programma: mettere insieme uno schieramento compatto e antisovranista capace di sfidare delle europee molto poco europeiste. Grazie a questo assemblaggio di diverse componenti dem, il Partito Democratico punta a guadagnarsi, e a superare, la soglia del 20% dei consensi. Un’impresa sicuramente ardua, tenendo conto che i venti non soffiano a favore di linee antisovraniste e di lancette politiche spostate a sinistra.









Uno dei tanti obiettivi del manifesto è rilanciare un progetto di Europa nuova e rinnovata. “Per la prima volta dal dopoguerra esiste il rischio concreto di un’involuzione democratica nel cuore dell’Occidente. La battaglia per la democrazia è iniziata, si giocherà in Europa, e gli esiti non sono scontati. Serve una lista unitaria delle forze civiche e politiche che si riconoscono nelle grandi famiglie politiche europee. La sfida sarà vinta solo se i promotori di questo fronte sapranno coinvolgere la maggioranza relativa dei cittadini italiani, mobilitando la società civile, le associazioni, le liste civiche, il mondo del lavoro, della produzione, delle professioni, della cultura e della scienza e aprendo le liste elettorali anche a loro qualificati rappresentanti”.









Porte aperte a +Europa, porte in faccia a Leu

“Mi pare che ci stia il Pd, innanzitutto, e per una volta unito e compatto. E poi il manifesto è rivolto a +Europa di Emma Bonino e “Italia in comune” del sindaco Federico Pizzarotti ma soprattutto agli italiani”, afferma Carlo Calenda. Tutti d’accordo, in sede di approvazione. Anche e soprattutto i candidati alle primarie, all’unisono, approvano il manifesto. Viene così siglato, venerdì 18 gennaio, l’armistizio tra le diverse ma propositive anime dem. Ma l’ex premier Matteo Renzi avvisa che sarebbe meglio se i candidati della sinistra di Liberi e Uguali stiano fuori dal gioco. Ciononostante, il manifesto ha avuto la piena benedizione di Laura Boldrini.

Renzi ha voluto sottolineare ancora una volta il suo ruolo in queste europee. Non darà vita ad una propria lista-partito, almeno fino a dopo alle elezioni di maggio. La motivazione è molto pragmatica e materiale: mancano i fondi per lanciare una lista convincente in grado di competere con le altre alternative.

A sostegno del Manifesto

Abbiamo già detto che Boldrini ha dato la sua benedizione. Ma sono davvero numerosi i nomi di chi approva questo ambizioso progetto. Firmano il manifesto i sindaci Giorgio Gori, Dario Nardella, Beppe Sala e i governatori Sergio Chiamparino e Stefano Bonaccini. Lo approvano anche gli intellettuali Carlo Feltrinelli e Francesca Barzini.

Nicola Zingaretti in un’intervista di qualche giorno fa afferma la necessità di “una nuova piattaforma per cambiare l’Europa e una lista forte, unitaria e aperta.” E ancora: “Dobbiamo aprirci e allargarci, aggregare forze culturali, economiche e sociali per dare un’idea che c’è un’Europa da rifondare. Loro, i leghisti, vogliono picconare l’Europa. Noi rifondarla».

Si esprime anche il candidato alle primarie Maurizio Martina. “Uniti. Per l’Europa!”, inizia così la sua presa di posizione scritta su Facebook questa mattina. “In vista delle elezioni europee serve uno sforzo plurale e unitario in cui il Pd deve giocare un ruolo da protagonista. Dobbiamo costruire una squadra di migliaia di persone pronte a fare campagna elettorale con noi. Dobbiamo rendere consapevole l’Italia della sfida che abbiamo davanti contro il rischio di nuovi nazionalismi. Condivido la proposta di Prodi: esponiamo bandiere europee in una grande giornata per l’Europa.”

Anche l’ex premier Gentiloni dà la sua benedizione: «Democratici e europeisti. L’appello per una lista unitaria promosso da Carlo Calenda indica una strada giusta per fermare il nazional populismo. Proviamoci!”

Ilaria Genovese