ll Messico si è risvegliato nel dolore e nell’indignazione dopo l’assassinio di Carlos Alberto Manzo Rodríguez, sindaco di Uruapan, città di oltre 300mila abitanti nello stato occidentale di Michoacán. L’omicidio è avvenuto nel momento più simbolico dell’anno, durante i festeggiamenti per il Día de los Muertos, una delle celebrazioni più sentite del Paese. Mentre la piazza del centro storico si riempiva di luci, fiori e musica, sette colpi di pistola hanno interrotto bruscamente la festa, trasformando la notte in un incubo collettivo.

Il simbolo di una battaglia contro i cartelli

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, 45 anni, apparteneva al partito di governo Morena, ma non esitava a denunciare pubblicamente le infiltrazioni criminali nelle istituzioni locali. Aveva fatto della lotta ai cartelli del narcotraffico e alla corruzione la sua bandiera politica, chiedendo con forza un sostegno concreto al governo federale. “Non voglio essere un altro nome sulla lista dei sindaci assassinati”, aveva dichiarato in una delle sue ultime interviste. Parole profetiche, che oggi risuonano come un atto d’accusa verso uno Stato incapace di proteggere i suoi rappresentanti più esposti.

Dal dicembre 2024, Carlos Alberto Manzo Rodríguez viveva sotto protezione, accompagnato quotidianamente da uomini della Guardia Nazionale e della polizia municipale. Nonostante ciò, la sua morte dimostra quanto sia fragile la sicurezza dei funzionari pubblici in un Paese dove la violenza politica è ormai parte della quotidianità. Nel solo Michoacán, negli ultimi anni, decine di sindaci e amministratori locali sono stati uccisi, minacciati o rapiti dai gruppi criminali che si contendono il controllo del territorio.

L’aggressore di Carlos Alberto Manzo Rodríguez, secondo le prime ricostruzioni, ha aperto il fuoco contro il sindaco a distanza ravvicinata, ferendo anche un consigliere comunale e un agente della scorta. È stato subito ucciso dalle forze di sicurezza, ma la scena, ripresa dai telefoni dei presenti e diffusa sui social, ha fatto il giro del mondo. Le immagini mostrano la folla fuggire in preda al panico, tra urla e spari, in un clima surreale che contrasta con l’atmosfera di devozione e festa.

Michoacán, terra contesa e insanguinata

Lo Stato di Michoacán è da tempo uno degli epicentri della violenza messicana. Qui si intrecciano i traffici di droga, armi e persino di avocado, il cosiddetto “oro verde”, risorsa economica strategica ma spesso monopolizzata dal crimine organizzato. I cartelli impongono tasse ai produttori, sequestrano le terre, controllano i trasporti e si infiltrano nei governi locali per garantirsi impunità.

La città di Uruapan rappresenta un microcosmo di questa realtà: un territorio ricco ma vulnerabile, dove la vita politica è continuamente minacciata. La complessità del tessuto sociale e l’estensione delle reti criminali rendono difficile ogni tentativo di ristabilire l’ordine. Nonostante le operazioni militari e l’invio di rinforzi, la violenza continua a esplodere in modo imprevedibile e brutale.

Il corteo funebre e la rabbia della popolazione

Domenica, le strade di Uruapan si sono riempite di cittadini vestiti di nero che hanno accompagnato il feretro del sindaco tra lacrime e slogan di protesta. In testa al corteo, un cavallo nero con il cappello del sindaco sulla sella ha guidato la processione, seguito da musicisti mariachi in segno di lutto. Dal corteo si sono levati cori come “Giustizia! Giustizia!” e “Fuori Morena!”, diretti contro il partito della presidente Claudia Sheinbaum e del suo predecessore López Obrador, accusati di non aver saputo arginare l’ondata di violenza che travolge il Paese.

La morte di Carlos Alberto Manzo Rodríguez non è solo un lutto locale, ma un colpo profondo alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Per molti, rappresentava un esempio raro di integrità in un contesto politico segnato da intimidazioni e corruzione. Il suo sacrificio riaccende il dibattito sul fallimento delle politiche di sicurezza pubblica e sulla necessità di riforme strutturali capaci di restituire allo Stato il controllo del territorio.







La risposta del governo federale

Di fronte alla crescente indignazione, la presidente Sheinbaum ha convocato una riunione straordinaria del gabinetto di sicurezza, promettendo che “non ci sarà impunità”. Il ministro della Sicurezza, Rosa Icela Rodríguez, ha assicurato che le indagini saranno portate avanti fino a identificare chi ha ordinato e finanziato l’attacco. Nel frattempo, truppe federali sono state inviate nel Michoacán per prevenire nuovi episodi di violenza.

Tuttavia, le promesse di giustizia si scontrano con una realtà radicata da decenni. Le istituzioni messicane appaiono spesso impotenti di fronte al potere economico e militare dei cartelli, che controllano intere regioni attraverso il terrore. L’omicidio del sindaco Carlos Alberto Manzo Rodríguez di Uruapan diventa così un simbolo doloroso di un Paese in cui la democrazia e la sicurezza sono ancora fragili conquiste quotidiane.

Una ferita aperta nella coscienza del Messico

Il sangue versato nella piazza di Uruapan non è soltanto il risultato di un atto di violenza isolato, ma il riflesso di una crisi strutturale che da anni mina le fondamenta dello Stato messicano. L’uccisione di Manzo Rodríguez dimostra come il coraggio politico possa trasformarsi in condanna quando lo Stato non riesce a difendere i propri servitori.

In un Paese dove la morte di un sindaco si consuma in diretta sotto gli occhi dei cittadini, la domanda non è più chi sia il responsabile immediato, ma quanto ancora la società potrà tollerare questa spirale di impunità. Finché i cartelli continueranno a sostituirsi allo Stato, la violenza non sarà un’eccezione, ma una regola.

Lucrezia Agliani