Sono solo le sei e trenta del mattino, la stazione è semivuota, fredda, in mezzo alla campagna veneta. Il treno arriva lentamente, come si svolge tutto da quelle parti, in silenzio, avvolto dalla nebbia. Gina sale nella carrozza e sceglie un posto. Il regionale la porterà verso una destinazione più importante, dove prenderà la coincidenza che la condurrà in città, come fa tutte le mattine da oltre dieci anni. Di fronte si siede una donna, una trentina d’anni più o meno, come lei. La osserva. Ha un libro tra le mani con una copertina che attira la sua attenzione e un titolo che le buca l’anima: Carne al muro di Luisa Pagnoncelli. Gli occhi delle due donne si incrociano e in quell’istante nasce un’intesa, una strana fusione fra sconosciute. Gina legge il retro della copertina:

Quando capita a qualcuno a cui vuoi bene, senti dolore anche tu. Puoi sentire le stesse fitte, il dolore dentro. Riesci a sentire il pugno, l’occhio che schizza via.

“Nulla di più vero” dice Gina e osserva la donna di fronte, “di cosa parla questo libro?”

“E’ una storia di donne, di amicizia, di catene che devono essere sciolte per trovare lo scontro e riappropriarsi della propria vita.”

“Sembra interessante.”

“Lo è. L’autrice racconta con passione la Carne al muro della protagonista Malena, che nella sua ricerca della libertà incontra un’amica in treno. Da quel momento scatta una forte complicità e uno strano modo di riflettersi, come se l’una si identificasse con l’altra.”

“Poi, che succede?”

“Che nasce una vera amicizia, leale, senza falsità. Lisa e Malena affrontano i loro percorsi, prima separate, poi unite, ma con lo stesso obiettivo, la consapevolezza di loro stesse.”

“Mi può leggere qualcosa?”

Nella mia vita ho vissuto molti cambiamenti, ho creduto che fuggire dal mio paese e dalle mie origini fosse il primo passo verso la libertà. Ma più cercavo quella libertà più divenivo, invece, schiava di qualcosa o di qualcuno, anche di me stessa. Aprivo una gabbia ed entravo in un’altra senza nemmeno rendermene conto. Scambiavo per libertà le mie folli corse, anche se sapevo che poi dovevo tornare. Ho provato dolore e ho visto il dolore impresso sul viso e nel cuore di Lisa. Alla fine si sopravvive a tutto. Per imparare la libertà ci vuole tempo e prigione.

Gina è ammutolita. Colpita da questo fiume di parole di verità che questa sconosciuta le ha letto senza fiatare. E in quelle frasi trova la forza per guardarsi dentro e dire NO alla sua infelicità, al sacrificio che compie tutti i giorni, al suo non volere sottostare alle etichette che la società le ha messo addosso con finto perbenismo.

“È bellissimo…” esclama.

“È un libro che consiglio di leggere perché porta a riflettere. L’autrice affronta molti temi, la violenza sulle donne, lo sfruttamento, ma anche la dipendenza affettiva e l’amore, quello vero.”

Il treno rallenta, la destinazione si avvicina.

“Quando esco dal lavoro vado in libreria e lo compro subito. Stasera lo leggo” dice Gina, si abbottona il cappotto e si prepara per scendere. Deve raggiungere il suo posto di lavoro in fabbrica per mantenere i figli, pagarli gli studi e le bollette, tornare a casa la sera, preparare la cena e cadere in un sonno profondo, da sola.

La donna le allunga una mano.

“Ricordati che la libertà è una sola: quella che vogliamo noi” dice e le sorride.

Gina le stringe la mano e annuisce. Questa donna e questo libro le hanno donato una nuova visione sul mondo, sulle possibilità che offre la vita e sulla forza interiore che comanda tutto. Deve riflettere, leggere, e questo libro potrebbe essere l’occasione giusta per farle prendere quella decisione.

Quella del cambiamento.

“Grazie, lo terrò presente. Piacere di averti conosciuta. Mi chiamo Gina.”

“Piacere mio. Malena.”

Carne al muro, edito da Letteratura Alternativa (2016), scritto dall’autrice Luisa Pagnoncelli, nata in un piccolo paese del bergamasco. Le sue origini umili, che ha sentito spesso come un limite, con il tempo, si sono rilevate un punto di forza. Timida, introversa, ma determinata e orgogliosa. Mamma fuori dagli schemi, con un lavoro a tempo pieno. Ama la poesia e colleziona vecchi quaderni in cui abbozza i suoi pensieri.

Carne al muro è un romanzo che narra la storia di Malena, una donna in cerca di se stessa. Un percorso tortuoso in cui la narrazione, semplice ed efficace, rispecchia una società sporca ed inquinata dai pregiudizi e dall’indifferenza, in cui la violenza e l’ingiustizia sono le protagoniste di tutti i giorni. Una storia che mette in luce le difficoltà delle donne ad emergere per far valere i propri diritti e la propria dignità.

Maggie Van Der Toorn