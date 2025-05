Ha 25 anni, si nutre solo di frutta e carne cruda e condivide la propria esperienza sui social: lei è Marilena Sansone (su Instagram @dieta_carnedryaged) e nei video che pubblica si registra mentre mangia bistecche di manzo completamente crude. In breve tempo è diventata un vero e proprio fenomeno web, attirando la curiosità e l’ammirazione di molti, affascinati da questo stile alimentare così particolare. I commenti sotto i suoi post e reel sono colmi di incoraggiamenti e complimenti, mentre quelli sotto qualsiasi contenuto vegano non passano inosservati per insulti, denigrazioni e frasi come «Quello che fai non è sano». Un doppio standard che ci fa riflettere su quanto la nostra società sia ben lontana dall’accettare l’alimentazione vegetale.

Il profilo Instagram di Marinela Sansone è interamente dedicato alla sua alimentazione: uno dopo l’altro si susseguono video e storie che la riprendono mentre mastica costati di manzo da mezzo chilo, rigorosamente crudi, molto spesso di Wagyū, un tipo di vacca giapponese, la cui carne è molto pregiata. Nel complesso mondo dell’alimentazione sui social, è possibile notare una netta differenza fra i commenti presenti sotto i suoi video e quelli sotto i video di influencer vegani, che mostrano come poter cucinare pietanze interamente vegetali.

Mentre Sansone è sostenuta da un folto gruppo di fan, che ammirano la sua scelta pur essendo consapevoli che sia difficile da praticare, i contenuti di cucina vegan sono pieni di insulti e millantazioni sulla salute di chi segue questa dieta. Un dibattito che merita di essere approfondito per comprendere al meglio come la nostra società si ponga nei confronti di chi segue un’alimentazione alternativa.

Dentro il mondo di Marilena Sansone

“Educata”. “Di bell’aspetto”. “Rispettosa delle scelte alimentari altrui”.

I commenti sotto i video di Marilena Sansone abbondano di elogi e ammirazione, nonostante la sua scelta alimentare molto particolare. L’influencer, che si mostra quotidianamente mentre mangia spessi pezzi di carne cruda, dichiara di non subire alcun rischio, né in termini di possibili infezioni batteriologiche né per quanto riguarda i valori sanguigni e ormonali. Lo fa da quando ha quindici anni, afferma, e dichiara che il suo organismo si sia ormai abituato a funzionare solo ed esclusivamente con quel tipo di dieta.





Gli haters non mancano, ma sono una piccola minoranza, che spesso non critica l’alimentazione in sé, quanto piuttosto il costo della carne, evidenziando come, per una persona con un reddito medio, sia praticamente impossibile sostenere una spesa giornaliera di cento euro o più. La maggior parte dei commenti è positiva e sostiene la scelta della ragazza, senza sollevare dubbi sull’effettiva salubrità di quel tipo di dieta. Ogni tanto qualcuno interviene, ricordando che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato la carne rossa come cancerogena, ma Sansone non tarda a difendersi, cercando di interpretare il rapporto dell’OMS per dimostrare che tale classificazione riguarda solo determinati quantitativi e tipi di carne.

Un dibattito che sfiora la fanta-medicina, privo di qualsiasi fondamento scientifico: ognuno esprime la propria opinione, spesso senza una reale comprensione dell’argomento, e rifiuta il dissenso. Del resto, i social sono maestri nel creare bolle attorno agli utenti, dove le informazioni ricevute sono sempre le stesse e diventa praticamente impossibile accedere a contenuti che presentino punti di vista radicalmente diversi da quelli che si condividono.

I Nazi-vegani e la loro propaganda

Se osserviamo i commenti presenti sotto alcuni video di influencer vegani, il tono cambia drasticamente. I contenuti, che siano di cucina oppure informativi, vengono tacciati di propaganda e a molti di questi influencer è stato affibbiato il soprannome di “Nazi-vegani”. Questa etichetta trasforma chi mangia vegetale per tutelare gli animali e l’ambiente, nonché, di riflesso, il futuro della razza umana, in un autocrate, che pontifica le proprie idee senza rispettare quelle altrui e pretendendo che tutti la pensino come lui.

Una stessa tipologia di video — una ragazza che mangia carne cruda e un vegano che apparecchia la tavola con tofu e verdure — acquisisce un significato completamente diverso agli occhi della collettività sui social. Una giovane che esprime sé stessa, da un lato, un invasato che manipola le persone dall’altro. Il doppio standard è evidente, a conferma che siamo ancora lontani dall’integrare l’alimentazione vegetale nella nostra cultura, preferendo una scelta estremista carnivora piuttosto che il veganismo. E qui le evidenze scientifiche non contano: gli studi e le opinioni di medici e nutrizionisti vengono messi sullo stesso piano delle opinioni personali.

Che Marilena Sansone mangi davvero carne cruda o se tutto sia solo una mossa per attirare attenzione non ci interessa: gli effetti che il suo personaggio ha sulle persone che la seguono sono, invece, del tutto reali.

Beatrice D’Auria