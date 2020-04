“La scienza – ha detto Salvini – da sola non basta, ci vuole anche il Buon Dio per sconfiggere questo mostro e la Protezione del Cuore Immacolato di Maria”.

Eppure per qualcuno se vinceremo questa guerra, e la vinceremo, il merito non sarà loro :

Quindi, evidentemente, chi muore è perché non prega abbastanza. O perché Dio non ha ancora deciso di intervenire.

Quindi a medici, infermieri e ricercatori non solo vanno tolti meriti. No. Vanno anche dati ostacoli. Resa impossibile loro la vita.

Bisogna aprire le chiese, far andare in giro per le strade milioni di fedeli (che sono per lo più anziani) così da incrementare la diffusione del virus. I contagi tra i più fragili, che più facilmente finiscono in ospedale e magari in terapia intensiva.