Settembre si avvicina e, insieme al ritorno sui banchi, arriva la consueta stangata del caro scuola di settembre per le famiglie italiane. Tra libri, zaini, diari e materiale di cancelleria, la spesa per l’anno scolastico 2025/2026 rischia di superare i 1.300 euro a studente. Il Codacons lancia l’allarme, segnalando aumenti tra il 3% e il 5% rispetto allo scorso anno e fornendo consigli utili per risparmiare.

Strategie di risparmio contro il caro scuola di settembre: i consigli degli esperti

Nonostante il caro scuola di settmbre, è possibile contenere le spese scolastiche seguendo alcune accortezze. Secondo il Codacons, le famiglie potrebbero abbattere i costi fino al 40% se evitassero di inseguire mode e prodotti sponsorizzati da influencer o legati ai personaggi dei cartoni animati. L’associazione invita i genitori a resistere alle campagne pubblicitarie martellanti di questo periodo, che spingono i bambini a desiderare diari, astucci e zaini griffati, spesso venduti a prezzi esorbitanti rispetto alla loro reale qualità.

Una strategia utile è fare acquisti nei supermercati, dove si trovano spesso offerte molto più vantaggiose rispetto alle cartolerie tradizionali. In questi giorni, molte catene propongono i cosiddetti prodotti civetta, articoli venduti sottocosto per attirare i clienti. In questi casi conviene approfittarne, acquistando solo ciò che è in offerta e poi spostandosi in un altro punto vendita per completare la spesa.

Un altro consiglio pratico è quello di differire gli acquisti. Non è necessario riempire subito gli zaini di quaderni, penne e strumenti di disegno. Molto materiale può essere comprato nel corso dell’anno, spesso a prezzi inferiori rispetto al periodo di settembre. Inoltre, per i testi più specifici – dai dizionari agli strumenti tecnici come il compasso – è meglio attendere le indicazioni degli insegnanti per evitare acquisti inutili.

Infine, attenzione ai kit promozionali: possono sembrare convenienti, ma non sempre garantiscono qualità, soprattutto nel caso degli zaini, per i quali gli esperti consigliano di preferire i modelli trolley.

Il peso dei libri scolastici

Uno dei capitoli più critici del caro scuola di settembre riguarda i testi scolastici. L’Istat ha registrato, solo nell’ultimo anno, un incremento medio del 3,8% rispetto al 2024. A rendere ancora più gravoso l’esborso è il fenomeno delle nuove edizioni: volumi quasi identici a quelli dell’anno precedente, con minime modifiche grafiche o di contenuto, ma riproposti a prezzi più alti.

Secondo il Codacons, il settore è caratterizzato da una scarsa concorrenza, con l’80% del mercato concentrato nelle mani di appena quattro editori. Un rapporto dell’Antitrust diffuso ad agosto ha confermato queste criticità, sottolineando come questa concentrazione limiti la possibilità di abbassare i prezzi a vantaggio delle famiglie.

Le riforme introdotte negli ultimi anni non hanno prodotto i risultati sperati: i tetti di spesa imposti alle scuole vengono spesso aggirati per mancanza di controlli, e i libri digitali – che dovevano rappresentare una soluzione più economica – si sono rivelati un fallimento, incapaci di sostituire il cartaceo nella didattica quotidiana.







Zaini, diari e astucci: la spesa cresce

Non sono soltanto i libri a incidere sul bilancio familiare. Il corredo scolastico tradizionale – zaini, astucci, diari, quaderni e dizionari – ha registrato quest’anno un aumento compreso tra il 3% e il 5%. Il risultato? Per il prossimo anno scolastico 2025/2026, le famiglie potrebbero arrivare a spendere oltre 1.300 euro per ogni studente.

Gli esempi concreti parlano da soli: uno zaino firmato può arrivare a costare fino a 200 euro, un astuccio completo circa 60 euro e un diario anche 40 euro. Per chi ha più figli, l’impatto diventa rapidamente insostenibile, trasformando il ritorno sui banchi in una vera e propria “stangata” economica.

Una spesa che pesa su tutte le famiglie

Settembre è ormai da anni sinonimo di spese straordinarie per i genitori italiani. Il Codacons, che ogni anno monitora l’andamento dei prezzi legati al mondo scolastico, parla di una stangata inevitabile. Tra materiali di cancelleria, accessori, libri e prodotti di disegno, il costo medio per studente supera ampiamente i mille euro e, nel 2025, si avvicina pericolosamente alla soglia dei 1.300 euro.

Questa crescita continua riflette un problema strutturale: nonostante i tentativi di regolamentazione, il mercato scolastico rimane vulnerabile a pratiche commerciali poco trasparenti e a politiche che favoriscono i grandi editori e i marchi più noti, a discapito dei consumatori.

Una sfida tra necessità e consumismo

Alla base del problema del caro scuola di settembre c’è anche la pressione del marketing. Spot televisivi e campagne pubblicitarie spingono gli studenti a desiderare articoli griffati, trasformando la scuola in un terreno di confronto sociale oltre che formativo. La moda di avere lo zaino di tendenza o l’astuccio del personaggio preferito alimenta un consumismo che pesa sulle tasche delle famiglie.

Il Codacons insiste sul fatto che la qualità non coincide con il prezzo o con il marchio. Un diario semplice può svolgere la stessa funzione di uno griffato e un astuccio “senza brand” può durare quanto – se non più – di uno firmato. La vera differenza la fanno le scelte consapevoli dei genitori e la capacità di non lasciarsi trascinare dal mercato.

Il caro scuola di settembre 2025 segna un nuovo record, con una spesa media che può superare i 1.300 euro per studente. Tra libri sempre più cari, zaini e accessori griffati e un mercato editoriale poco concorrenziale, le famiglie italiane affrontano un salasso economico che si ripete puntualmente ogni settembre. Tuttavia, applicando strategie di acquisto più attente – dal rinvio degli acquisti all’utilizzo dei prodotti civetta – è possibile contenere l’impatto di questa spesa. Una sfida che richiede equilibrio tra le necessità didattiche e la resistenza alle mode del momento.

