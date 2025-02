Per la prima volta in oltre vent’anni, Israele ha dispiegato i suoi carri armati in Cisgiordania, intensificando l’operazione antiterrorismo nell’area di Jenin. La decisione, che rievoca l’Operazione Scudo Difensivo del 2002, ha aggravato le tensioni con Hamas, che accusa Tel Aviv di mettere a rischio la tregua in corso.

Operazione militare nell’area di Jenin

Per la prima volta dal 2002, Israele ha schierato i carri armati in Cisgiordania, intensificando le operazioni militari nella regione di Jenin. Secondo quanto riportato dall’esercito israeliano, i tank sono stati inviati per supportare l’operazione antiterrorismo in corso. Le immagini diffuse dai media palestinesi mostrano chiaramente la presenza dei mezzi corazzati nelle vicinanze della città. La decisione segna un punto di svolta nella strategia israeliana, che da oltre due decenni non impiegava forze corazzate in Cisgiordania.

Le unità coinvolte nell’operazione includono la Brigata di fanteria Nahal e l’Unità di commando Duvdevan, impegnate in diverse località attorno a Jenin. Contemporaneamente, un plotone della 188ª Brigata corazzata è entrato in azione nella città, che ospita circa 50.000 abitanti e un campo profughi con altri 10.000 residenti. L’operazione militare è stata denominata “Muro di Ferro” e, secondo fonti israeliane, mira a neutralizzare cellule terroristiche attive nell’area.

Il dispiegamento dei carri armati in Cisgiordania si concentra principalmente a Jenin: “una divisione di carri armati opererà a Jenin come parte dello sforzo offensivo” è stato pubblicato in una dichiarazione militare. A prendere parte a questa massiccia occupazione della Cisgiordania, ci sono le IDF, l’agenzia di sicurezza Shin Bet e le forze di polizia di frontiera, che si stanno concentrando anche nell’area settentrionale della Cisgiordania.

Crescente tensione tra Israele e Palestina

La situazione nella regione continua a deteriorarsi, con scontri tra le forze israeliane e gruppi armati palestinesi. L’offensiva su larga scala in Cisgiordania è in corso da oltre un mese, e il dispiegamento dei carri armati sembra indicare un ulteriore inasprimento delle operazioni.

Le immagini diffuse dai media palestinesi mostrano almeno tre carri armati in movimento nella zona, suscitando timori di un’ulteriore escalation del conflitto. Le autorità israeliane sostengono che l’operazione sia necessaria per garantire la sicurezza nella regione e per contrastare attività terroristiche. Tuttavia, questa mossa ha suscitato reazioni internazionali preoccupate per il possibile aumento delle violenze.

Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che l’esercito ha evacuato tre dei campi profughi in Cisgiordania e che ha ricevuto l’ordine di non permettere a nessuno tra i residenti di rimanere in quelle terre. Sempre Israel Katz ha annunciato che la presenza dei carri armati in Cisgiordania ha contribuito all’evacuazione dai campi profughi di Jenin, Tulkarm e Nur Shams.

Hamas denuncia il rischio per la tregua

Nel frattempo, Hamas ha accusato Israele di compromettere il fragile accordo di tregua in corso. L’organizzazione palestinese ha condannato il rinvio della liberazione di 620 prigionieri palestinesi, prevista come parte di uno scambio con sei ostaggi israeliani trattenuti a Gaza.







Bassem Naïm, alto esponente di Hamas, ha definito la decisione israeliana “una violazione dell’accordo” e ha esortato gli Stati Uniti e gli altri mediatori internazionali a fare pressioni su Tel Aviv affinché rispetti gli impegni presi. Il governo israeliano ha motivato il rinvio come una risposta alle celebrazioni pubbliche organizzate dai palestinesi ad ogni rilascio di prigionieri, considerate da Israele come “provocatorie e umilianti”.

L’escalation in Cisgiordania ha attirato l’attenzione della comunità internazionale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto a entrambe le parti di evitare azioni che possano compromettere il cessate il fuoco e di lavorare per una soluzione diplomatica. Il governo israeliano ha dichiarato che non intende sospendere le operazioni militari, quindi anche la presenza dei carri armati in Cisgiordania, finché non sarà garantita la sicurezza nella regione.

Il ritorno dei carri armati israeliani in Cisgiordania rappresenta un momento cruciale nel conflitto israelo-palestinese, segnalando un cambiamento nella strategia militare israeliana e sollevando interrogativi sul futuro della tregua e della stabilità nell’area.

Lucrezia Agliani