La Carta delle Nazioni Unite entrava ufficialmente in vigore il 24 ottobre 1945. Un documento che sancì la nascita dell’ONU e inaugurò una nuova epoca per la comunità internazionale.

Dopo la catastrofe della Seconda guerra mondiale, i popoli del mondo cercavano un modo per garantire la pace, la sicurezza e la cooperazione tra gli Stati. La Carta rappresentò non solo una risposta immediata al dramma della guerra, ma anche l’inizio di un processo politico e morale di enorme portata, che avrebbe influenzato la decolonizzazione e la gestione dei conflitti in Africa e Medio Oriente per decenni.

Dalle rovine della guerra alla speranza di un nuovo inizio

Alla fine del secondo conflitto mondiale, il pianeta era devastato. Sei anni di guerra avevano lasciato dietro di sé milioni di morti, intere città distrutte e un profondo senso di smarrimento. La Società delle Nazioni, nata dopo la Prima guerra mondiale per prevenire nuovi scontri, si era dimostrata impotente di fronte all’espansionismo delle potenze totalitarie. Da questa consapevolezza nacque la necessità di creare un nuovo organismo internazionale, più efficace e dotato di reali strumenti di intervento.

Nel 1944, durante la conferenza di Dumbarton Oaks, Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e Cina iniziarono a definire la struttura di questa futura organizzazione. Ma fu a San Francisco, tra aprile e giugno del 1945, che 50 paesi approvarono e firmarono il testo definitivo della Carta delle Nazioni Unite. La ratifica da parte dei principali firmatari, tra cui gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, ne consentì l’entrata in vigore il 24 ottobre 1945: una data entrata nella storia come la nascita ufficiale dell’ONU e, simbolicamente, di un nuovo ordine mondiale.

I principi universali della Carta delle Nazioni Unite

La Carta delle Nazioni Unite non fu solo un trattato diplomatico: fu un vero e proprio manifesto politico e morale. I suoi principi si basavano sull’uguaglianza sovrana degli Stati, sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e sulla cooperazione internazionale come strumento per garantire la pace.

Centrale era l’idea che la guerra non potesse più essere considerata un mezzo legittimo di risoluzione delle controversie, se non in casi di legittima difesa o per decisione del Consiglio di Sicurezza.

Per la prima volta nella storia moderna, il diritto internazionale si dotava di un quadro vincolante che subordinava la forza al diritto, e non il contrario. La Carta affermava la dignità umana, la giustizia e la solidarietà come fondamenti della convivenza tra le nazioni, in un momento in cui il mondo cercava di ricostruire se stesso dalle macerie materiali e morali della guerra.

La nuova politica del mondo

Con la sua entrata in vigore, la Carta delle Nazioni Unite diede vita a una struttura istituzionale complessa, ma innovativa. L’Assemblea Generale, in cui ogni Stato membro aveva lo stesso peso, divenne il principale organo deliberativo e un luogo di confronto tra culture e sistemi politici diversi. Il Consiglio di Sicurezza, invece, fu incaricato del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, con cinque membri permanenti (Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito, Francia e Cina) dotati del potere di veto, e dieci membri eletti a rotazione.

Accanto a questi organi, la Carta istituì il Consiglio Economico e Sociale, la Corte Internazionale di Giustizia, il Segretariato e il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria. Quest’ultimo ebbe un ruolo cruciale negli anni Cinquanta e Sessanta, accompagnando i territori coloniali verso l’autonomia e l’indipendenza. La struttura dell’ONU non solo rifletteva l’equilibrio politico del dopoguerra, ma anticipava anche le grandi trasformazioni che avrebbero caratterizzato la seconda metà del Novecento.

La Carta delle Nazioni Unite e la decolonizzazione

Uno degli aspetti più rivoluzionari della Carta delle Nazioni Unite fu l’affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli. Nel preambolo e nell’articolo 1 si riconosceva il diritto di ogni nazione a determinare liberamente il proprio destino politico. Questo principio divenne, negli anni successivi, la base giuridica e morale dei movimenti di liberazione nazionale in Asia, in Medio Oriente e soprattutto in Africa.

Negli anni Cinquanta, la spinta della decolonizzazione iniziò a farsi sentire sempre più. L’ONU istituì un Comitato speciale per la decolonizzazione, a sostegno dei paesi in via di indipendenza e a denuncia delle pratiche coloniali ancora in atto. L’influenza della Carta si fece sentire nella nascita delle repubbliche africane, nella fine del dominio europeo in Asia e nel riconoscimento del diritto all’autodeterminazione anche per i popoli sotto amministrazione fiduciaria. L’ONU divenne così il laboratorio politico della nuova geografia mondiale postcoloniale.







Africa e Medio Oriente: il campo d’azione dell’ONU

Con il consolidarsi del sistema delle Nazioni Unite, l’Africa e il Medio Oriente divennero le regioni in cui la Carta delle Nazioni Unite trovò le sue applicazioni più complesse e significative.

In Medio Oriente, l’ONU intervenne fin dai primi anni di vita nella questione palestinese, approvando nel 1947 la Risoluzione 181, che prevedeva la divisione della Palestina in due Stati. La nascita di Israele e le successive guerre arabo-israeliane misero a dura prova la capacità dell’organizzazione di mantenere la pace, ma introdussero anche una pratica innovativa: quella delle missioni di peacekeeping, forze internazionali incaricate di monitorare i cessate il fuoco e prevenire nuove ostilità.

In Africa il ruolo dell’ONU fu altrettanto decisivo. Dalla crisi del Congo negli anni Sessanta fino alle missioni in Sudan, Mali e Repubblica Democratica del Congo, la Carta delle Nazioni Unite offrì il quadro legale per interventi di mediazione, ricostruzione e cooperazione. L’azione dell’ONU contribuì spesso a evitare l’escalation di conflitti regionali e a promuovere la stabilità politica in aree segnate da decenni di dominio coloniale.

L’eredità e l’attualità della Carta delle Nazioni Unite

Ottant’anni dopo la sua entrata in vigore, la Carta delle Nazioni Unite continua a rappresentare un pilastro del sistema internazionale. La sua forza sta nella capacità di adattarsi alle nuove sfide globali: dalla tutela dell’ambiente alla promozione dei diritti delle donne, dalla cooperazione per lo sviluppo sostenibile alla regolamentazione delle nuove tecnologie.

Le agenzie dell’ONU, come UNICEF, UNESCO, OMS e UNHCR, incarnano quotidianamente i principi della Carta, operando per garantire salute, istruzione e diritti fondamentali in ogni parte del mondo. Le missioni di pace, pur tra difficoltà e critiche, hanno salvato milioni di vite e dimostrato che la diplomazia multilaterale può ancora fare la differenza.

La Carta è il tentativo più ambizioso di costruire un ordine mondiale fondato sul diritto, sulla cooperazione e sul rispetto reciproco tra i popoli. In un’epoca segnata da nuovi nazionalismi e conflitti, ricordare la nascita della Carta significa riaffermare l’importanza del dialogo e del multilateralismo come unici strumenti per garantire la pace.

Sophia Spinelli