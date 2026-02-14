Oggigiorno, non si tratta soltanto di garantire l’accesso all’istruzione o ai servizi essenziali, ma di assicurare a ogni bambino uno spazio pieno e autentico nel mondo del gioco, della creatività e della condivisione. È in questa prospettiva che si colloca l’iniziativa di Yaroslav, un adolescente affetto da paralisi cerebrale che ha pensato di creare delle carte da gioco in Braille, al fine di includere i bambini non vedenti, trasformando la propria esperienza personale in un progetto capace di incidere sulla vita di molti.

Il suo percorso non nasce in un contesto ordinario. La paralisi cerebrale con cui convive fin dall’infanzia ha condizionato significativamente le sue abilità motorie e la capacità di esprimersi verbalmente. Eppure, anziché costituire un ostacolo insormontabile, questa condizione si è progressivamente trasformata in un punto di osservazione privilegiato sulle barriere – visibili e invisibili – che limitano la piena partecipazione dei bambini con disabilità.

La scelta dell’istruzione domiciliare prima dell’emergenza sanitaria

Ben prima che il mondo fosse travolto dall’emergenza pandemica legata al COVID-19, la famiglia di Yaroslav aveva già intrapreso una decisione significativa: optare per l’istruzione parentale. L’home-schooling, concordato con il diretto interessato, rappresentava la soluzione più adeguata alle sue esigenze specifiche, consentendogli di apprendere in un ambiente calibrato sui suoi ritmi e sulle sue necessità.

Quella scelta, maturata in un contesto di riflessione e responsabilità condivisa, si è rivelata lungimirante. Se per milioni di studenti la didattica a distanza ha rappresentato un’improvvisa rottura con la normalità, per Yaroslav l’apprendimento domestico era già una realtà consolidata. Ciò non significa che il suo percorso sia stato privo di difficoltà; al contrario, ha richiesto un impegno costante da parte della famiglia e un adattamento continuo dei metodi didattici.

Tuttavia, proprio quell’esperienza ha contribuito a rafforzare in lui una sensibilità particolare verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione. Vivendo quotidianamente la necessità di soluzioni personalizzate, Yaroslav ha maturato una consapevolezza profonda: l’adattamento non è un privilegio, ma un diritto.

L’incontro con UNICEF e il programma UPSHIFT

Il passaggio decisivo si è verificato quando Yaroslav ha preso parte a UPSHIFT, iniziativa promossa da UNICEF che incoraggia gli adolescenti a sviluppare idee imprenditoriali e sociali capaci di generare un impatto positivo nelle comunità di riferimento. Il programma, concepito come un laboratorio di innovazione giovanile, offre strumenti concreti per trasformare intuizioni personali in progetti strutturati.

Per Yaroslav non si è trattato soltanto di un’opportunità formativa. È stato il contesto in cui la sua esperienza individuale ha trovato una dimensione collettiva. All’interno del percorso, i partecipanti sono invitati a individuare una problematica sociale e a proporre soluzioni praticabili. La riflessione del giovane si è concentrata su un aspetto spesso sottovalutato: l’esclusione dal gioco dei bambini con disabilità visive.

Carte in Braille e nuove regole inclusive

L’idea maturata durante il programma è stata tanto semplice quanto rivoluzionaria. Se il gioco rappresenta uno dei principali strumenti di socializzazione nell’infanzia, allora deve essere accessibile a tutti. Partendo da questa convinzione, Yaroslav e il suo gruppo hanno deciso di intervenire su uno degli strumenti ludici più diffusi: le carte da gioco.

Il progetto ha previsto la riprogettazione delle carte attraverso l’introduzione del sistema Braille, consentendo così anche ai bambini non vedenti di leggere autonomamente semi e numeri. Non si è trattato di una mera trasposizione tecnica, ma di un lavoro attento ai dettagli, volto a garantire chiarezza, leggibilità e durabilità del materiale.

L’obiettivo non era creare un prodotto “speciale” destinato a una nicchia, bensì favorire un’esperienza condivisa, in cui bambini vedenti e non vedenti potessero giocare insieme senza barriere.

Linee guida per famiglie e comunità

Accanto alla produzione delle carte in Braille, il progetto si è arricchito di un ulteriore tassello: l’elaborazione di linee guida rivolte a genitori e figli. L’intento era fornire strumenti concreti per modificare e rendere accessibili altri giochi da tavolo comunemente presenti nelle case.

Le indicazioni spaziano da suggerimenti pratici – come l’utilizzo di materiali tattili per distinguere elementi grafici – a consigli su come coinvolgere attivamente tutti i membri della famiglia nella ridefinizione delle regole. L’approccio proposto non è assistenzialista, ma collaborativo: l’adattamento diventa un’occasione di apprendimento condiviso e di rafforzamento dei legami familiari.

In questo modo, il progetto supera la dimensione del singolo prodotto e si configura come un modello replicabile. Non si limita a fornire uno strumento, ma diffonde una mentalità inclusiva, invitando le famiglie a interrogarsi su come rendere più equi gli spazi di gioco domestici.







Il gioco come diritto, non come privilegio

Alla base dell’iniziativa vi è un principio chiaro: ogni bambino ha diritto a partecipare al gioco, indipendentemente dalle proprie condizioni di salute. Questo assunto, apparentemente ovvio, trova spesso ostacoli nella realtà quotidiana, dove mancano strumenti adeguati o consapevolezza sufficiente.

Il gioco non rappresenta un’attività accessoria. Numerosi studi pedagogici e psicologici ne ribadiscono il ruolo cruciale nello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. Escludere un bambino da tali esperienze significa limitarne le opportunità di crescita e di integrazione sociale.

Dalla vulnerabilità alla leadership

La traiettoria personale di Yaroslav offre anche un esempio significativo di come la vulnerabilità possa trasformarsi in leadership. La sua esperienza con la paralisi cerebrale, che incide sia sulle funzioni motorie sia sulla comunicazione verbale, avrebbe potuto relegarlo in una posizione di marginalità. Al contrario, è diventata la fonte di un progetto capace di incidere positivamente sulla comunità.

Yaroslav spiega:

«Abbiamo ridisegnato le carte usando il Braille di modo che anche le persone non vedenti potessero leggerle. Inoltre, abbiamo creato delle linee guida per i genitori e bambini affinché imparassero ad adattare altri giochi di società a membri della famiglia non vedenti. Ogni bambino ha il diritto di essere coinvolto nel gioco, a prescindere dalle condizioni di salute».

Il percorso all’interno di UPSHIFT ha fornito competenze organizzative e metodologiche, ma l’impulso originario è nato da una sensibilità maturata attraverso la propria storia. In questo senso, la sua iniziativa dimostra come i giovani con disabilità non siano semplicemente destinatari di politiche inclusive, ma possano esserne protagonisti attivi e innovatori.

Un modello di inclusione replicabile

La storia di Yaroslav dimostra che l’inclusione non è un concetto astratto, ma un processo che richiede creatività, determinazione e collaborazione. Ridisegnare delle carte da gioco può sembrare un gesto semplice; in realtà, rappresenta un passo concreto verso una società in cui nessun bambino sia costretto a restare ai margini di un tavolo da gioco.

Patricia Iori