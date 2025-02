L’incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assunto toni inaspettatamente aspri, con un confronto che ha messo in evidenza le differenze politiche e strategiche tra i due leader. La tensione durante il dialogo si è acutizzata, culminando in un durissimo scambio di accuse reciproche. Lo scenario, un tempo simbolo di diplomazia e dialogo, si è trasformato in un’arena di scontro, con il tycoon statunitense che ha criticato aspramente l’atteggiamento di Zelensky verso gli Stati Uniti, accusandolo di non rispettare le decisioni di Washington.

La posizione di Trump: “se non fai un accordo, siamo fuori”

Nel cuore dello scontro, Donald Trump ha espresso un ultimatum decisivo a Zelensky: “O fai un accordo, o noi ci tiriamo fuori”. Questa dichiarazione ha suscitato una risposta nervosa da parte del presidente ucraino, che, seppur sotto pressione, ha risposto in maniera ferma, affermando di non essere venuto negli Stati Uniti per “giocare a carte”. Le parole di Trump hanno puntato a una durezza impensabile, con il presidente degli Stati Uniti che ha sottolineato come il paese ucraino sia in una posizione di svantaggio nelle negoziazioni, accusando Zelensky di non essere grato per l’aiuto ricevuto finora.

Il vice presidente JD Vance interviene: “Manchi di rispetto”

Un altro momento di tensione si è verificato quando il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha accusato Zelensky di mancare di rispetto agli americani. Il tono del vice presidente ha contribuito a inasprire ulteriormente il clima, con Vance che ha dichiarato: “Non si viene alla Casa Bianca a mancare di rispetto al presidente davanti agli americani”. La critica non si è limitata alla sola persona di Zelensky, ma ha puntato anche alla strategia del governo ucraino in generale, mettendo in discussione l’approccio diplomatico di Kiev nei confronti degli Stati Uniti.

Zelensky: “Non sono venuto qui per giocare”

La risposta di Zelensky, sebbene determinata, non ha impedito che il confronto continuasse su toni particolarmente aspri. “Non sono venuto qui per giocare a carte”, ha ribadito il presidente ucraino, cercando di mettere in chiaro che il suo obiettivo non era quello di negoziare su una base di “scambi di favori”. Zelensky ha sottolineato con fermezza che l’Ucraina è ancora in grado di difendersi dalla Russia e che la sua visita negli Stati Uniti non era dettata dalla ricerca di concessioni, ma dal desiderio di ricevere supporto concreto.

Trump accusa Zelensky: “Stai giocando con la Terza Guerra Mondiale”

Un altro momento di alta tensione si è avuto quando Trump ha accusato Zelensky di “giocare con la Terza Guerra Mondiale”. Il presidente americano ha espresso preoccupazione per il rischio di una escalation del conflitto, suggerendo che le azioni e le decisioni di Zelensky potessero potenzialmente portare a una catastrofe mondiale. “Stai giocando con la vita di milioni di persone”, ha incalzato Trump, tentando di mettere sotto pressione il leader ucraino, sottolineando come la situazione fosse diventata estremamente delicata e rischiosa.







“Non hai le carte in mano”, l’attacco finale di Trump

Trump ha poi rincarato la dose, affermando che Zelensky “non ha le carte in mano” e che la sua posizione nelle trattative con gli Stati Uniti era debole. “Sarai in una posizione molto migliore se accetterai un accordo con noi”, ha aggiunto il presidente, enfatizzando che se gli Stati Uniti avessero ritirato il loro sostegno, l’Ucraina si sarebbe trovata in una situazione insostenibile. Questo atteggiamento di Trump ha sollevato ulteriori dubbi riguardo alla sua visione della diplomazia internazionale e alla sua valutazione dell’efficacia dell’aiuto statunitense all’Ucraina.

Zelensky e Trump: il nodo degli aiuti americani

Nel corso dell’incontro, Trump ha criticato aspramente l’amministrazione Biden, accusandola di aver dato all’Ucraina un supporto insufficiente rispetto alle necessità del paese. “Il presidente Biden vi ha dato 300 milioni”, ha detto Trump, facendo riferimento agli aiuti militari e finanziari degli Stati Uniti. Tuttavia, Trump ha anche sottolineato come questo contributo non fosse sufficiente per risolvere la guerra e ha posto in evidenza come, senza il supporto degli Stati Uniti, la guerra in Ucraina sarebbe stata “chiusa in poche settimane”, in un riferimento esplicito alla capacità militare della Russia e all’intervento decisivo degli Stati Uniti nel sostenere l’Ucraina.

L’intervento dei media ucraini

Secondo i resoconti dei media ucraini, l’incontro tra Zelensky, Trump e Vance è stato caratterizzato da un’intensa discussione, durante la quale Zelensky ha ribadito che l’Ucraina è ancora in grado di difendersi contro l’aggressione russa. Tuttavia, la sua posizione è stata messa in discussione da Trump, che ha sostenuto che senza l’aiuto degli Stati Uniti, la guerra sarebbe destinata a concludersi rapidamente. In questo contesto, l’incontro si è trasformato in un confronto politico e diplomatico che ha messo in evidenza le divergenze profonde tra i due paesi e le loro rispettive visioni della guerra in Ucraina.

Lo scontro verbale tra Trump, Zelensky e Vance alla Casa Bianca ha messo in luce le difficoltà diplomatiche e le divergenze strategiche tra gli Stati Uniti e l’Ucraina. Mentre Zelensky cerca di ottenere un sostegno continuo da parte degli Stati Uniti, Trump ha insistito sulla necessità di un cambiamento nelle trattative, mettendo in discussione la capacità di Zelensky di negoziare efficacemente. Il dialogo, che sembrava destinato a rafforzare le relazioni tra i due paesi, si è trasformato in una sfida politica che potrebbe avere ripercussioni importanti sull’evoluzione del conflitto in Ucraina.

Vincenzo Ciervo