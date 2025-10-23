Per molti giovani italiani, la casa di proprietà è un miraggio. In città come Milano i tempi si allungano in modo sorprendente: uno studio della piattaforma Ener2Crowd indica che in questa metropoli servirebbero oltre 50 anni di stipendio per acquistare un’abitazione media. In altre zone i valori diventano ancora più drammatici.

Secondo altre rilevazioni – meno estreme – per l’Italia nel suo complesso l’impegno economico richiesto non supera “solo” alcune annualità di reddito, ma su mercati locali specifici resta molto elevato.

La sostanza dunque è che per la generazione dei giovani adulti l’acquisto di un’abitazione di proprietà ha perso parte del suo carattere di realizzabilità “automatico” o “quasi doveroso”. Le ragioni sono molteplici: salari stagnanti, costo degli immobili elevato, tassi e condizioni del credito meno favorevoli rispetto al passato.







Il peso crescente delle eredità

Contemporaneamente, si assiste a una dinamica altrettanto significativa: quella dell’aumento dell’importanza delle ricchezze ereditate rispetto a quelle generate tramite il lavoro. In Italia, le eredità e le donazioni in rapporto al Pil si avvicinano ormai al 20 %. In particolare, un’analisi riferiva che la quota è salita da poco più del 5 % negli anni Novanta a quasi il 20 % oggi. Il fenomeno, definito dall’The Economist “ereditocrazia”, indica un contesto in cui il lascito intergenerazionale assume un peso superiore rispetto al reddito da lavoro nella formazione della ricchezza privata.

Questo squilibrio tra patrimonio costruito e patrimonio trasmesso ha implicazioni profonde dal punto di vista sociale, economico e anche culturale: se il lavoro non consente più da solo di accumulare benessere, diventa più difficile per i giovani “emergere” o costruirsi una base patrimoniale autonoma.

Giovani italiani e nuovi orizzonti d’investimento

In tale contesto, la classe dei Millennials (nati fra il 1981 e il 1996) e della Generazione Z (nati dal 1997 al 2012) sta modificando l’approccio tradizionale al patrimonio e all’investimento. Il sogno della casa di proprietà, uno dei pilastri della generazione precedente, viene progressivamente affiancato o addirittura sostituito dal ricorrere a strumenti alternativi: in alcuni casi l’oro o beni rifugio, in altri ancora la scelta di non puntare automaticamente sull’immobile come investimento-primario.

In parallelo, si osserva un approccio sempre più digitale, orientato ai dati, all’efficienza e alla diversificazione: non più “solo mattone”, ma mix di asset, asset liquidi, investimenti in piattaforme oppure strumenti finanziari. Il cambiamento è anche di mentalità: l’abitare non coincide più inevitabilmente con l’acquisto della casa, e la proprietà non è più vista come l’unico indicatore di “stabilità” economica.

Perché il mattone non basta più

L’acquisto della casa oggi si scontra con diverse difficoltà strutturali. I salari reali in Italia sono rimasti per lungo tempo pressoché stagnanti, mentre i prezzi immobiliari – in particolari aree metropolitane – sono cresciuti in modo sostenuto. Per esempio, a Milano uno stipendio medio non consente di coprire che una quota esigua della spesa immobiliare: con un reddito netto di circa €1.500 al mese, si può ambire a un appartamento di 18-31 m².

Inoltre, nelle grandi città risultano necessari più di 10 annualità di stipendio – e in certi casi molti più – per acquistare un immobile. Tuttavia, è da segnalare che le misurazioni variano in modo consistente da città a città, dipendendo da redditi medi, ubicazione e tipo di immobile.

Sul fronte del credito, nonostante i tassi favorevoli in certi momenti, l’indebitamento a lungo termine e le condizioni bancarie richiedono un impegno significativo e comportano rischi – soprattutto per fasce giovani con redditi limitati e precarietà lavorativa.

Il combinato disposto tra potere d’acquisto ridotto, costi immobiliari elevati e importanza crescente del patrimonio ereditato porta con sé alcune conseguenze rilevanti:

Mobilità sociale ridotta : se una parte rilevante della ricchezza viene trasferita piuttosto che generata, diventa più difficile per chi parte da una condizione “non privilegiata” raggiungere posizioni patrimoniali significative.

Rinuncia o posticipo del sogno della casa : molti giovani scelgono di rimandare l’acquisto, di abitare in affitto più a lungo, oppure di non volere la casa come simbolo di stabilità.

Investimenti alternativi e diversificazione : la significativa difficoltà nel riuscire a entrare nel mercato immobiliare in modo tradizionale spinge a cercare soluzioni alternative, che possono implicare anche rischi maggiori.

Dipendenza da contesti familiari patrimonialmente dotati: coloro che hanno la possibilità di ereditare o ricevere donazioni si trovano in una posizione di vantaggio rispetto ai coetanei che non possono contare su un patrimonio di famiglia.

Guardando al quadro complessivo, è evidente che il modello “lavoro + risparmio = proprietà di casa” tradizionalmente tenuto come valido per generazioni del dopoguerra oggi viene messo in discussione. Da un lato, le forti barriere all’ingresso nel mercato immobiliare – soprattutto urbano – dall’altro, la concentrazione patrimoniale intergenerazionale rendono la prospettiva della casa meno scontata e più differenziata.

Allo stesso tempo, è fuori dubbio che la casa continua a rappresentare per molti un obiettivo, ma il percorso per raggiungerla richiede scelte più strategiche, maggiore flessibilità e consapevolezza dei compromessi.

Patricia Iori