Case chiuse: la proposta del Veneto per fermare lo sfruttamento

La proposta veneta sulle case chiuse

Riaprire le case chiuse è sicuramente un argomento scottante da molti punti di vista.

Se per molti una loro eventuale riapertura ostacolerebbe lo sfruttamento della prostituzione da parte di criminali, per altri è un’ipotesi amorale o prettamente propagandistica.

In ogni caso, la regione Veneto sembra assolutamente decisa a portare avanti il discorso sulle case chiuse. A sostenere più di tutti la causa è il consigliere di “Siamo Veneto” Antonio Guadagnini, vicino al presidente Zaia e anche a posizioni indipendentiste. Più volte infatti Guadagnini si è lasciato sfuggire il desiderio di indire un referendum sull’indipendenza veneta, staccandosi dunque dal resto della Penisola.

A dare manforte (esplicitamente solo alla riapertura delle case chiuse) sia esponenti della Lega che pentastellati, per una volta d’accordo.

Secondo i fautori della proposta, le prostitute sono a tutti gli effetti libere professioniste che devono emettere fattura per il servizio eseguito. Una regolamentazione del loro esercizio commerciale dunque andrebbe a beneficiare non solo il loro status, ma anche le casse della regione.

La legge Merlin

Attualmente, la proposta veneta entrerebbe in scontro aperto con la Legge Merlin. Questa prende il nome dalla sua promotrice, Lina Merlin, partigiana e prima donna a sedersi tra i banchi del Senato. Secondo quanto stabilito dalla norma in vigore, postriboli e case chiuse sono illegali, relegando la prostituzione in un limbo giuridico in cui naviga ancora oggi. Spostatosi sulle strade d’Italia, lo sfruttamento delle donne non si è infatti per nulla affievolito, così come sperato dall’ideatrice del provvedimento.

Il Veneto non è la sola regione con in mente il pensionamento della legge Merlin. Anche nel Lazio, soprattutto per mano della Lega, ci si sta muovendo in questo senso.

La proposta veneta in ogni caso sembra essere quella più avanzata, prevedendo la compilazione di un albo di categoria, pene più severe per chi sfrutta le prostitute e soprattutto per chi impiega minorenni nell’esercizio.

Voci contrarie

Molte voci si sono levate contro la proposta di riapertura delle case chiuse.

Centrosinistra, sindacati e associazioni ecclesiastiche, oltre che associazioni per i diritti delle donne, hanno definito la proposta di Guadagnini una “distrazione di massa elettorale”. Secondo i contrari, Lega e 5 Stelle vogliono distrarre i votanti dai reali problemi della regione, aumentando consensi su temi che comprendono in ogni caso un maggiore ingresso di liquidità nelle casse regionali.

In aggiunta, le case chiuse non fermerebbero in alcun modo lo sfruttamento della prostituzione. Gli esponenti del Pd Guarda e Azzalin in particolare, criticano la volontà di ri-inagurare una prostituzione di Stato, in cui, volenti o nolenti, le associazioni criminali ben organizzate riuscirebbero a infiltrarsi.

Stefano Mincione