Case in vendita a Roma: i prezzi e le soluzioni abitative nei quartieri

Le quotazioni immobiliari a Roma ultimamente hanno fatto registrare degli aumenti consistenti. Non ci riferiamo soltanto all’anno in corso, ma già nel 2021 erano evidenti tutti i segni di un aumento anche delle transazioni. Da questo punto di vista rispetto al 2020 c’è stato un aumento delle compravendite del 31,4%. Infatti nella capitale nel 2021 il numero delle transazioni per gli immobili ha superato i 38.800. Naturalmente i valori in centro sono più alti, per quanto riguarda i prezzi di vendita e di acquisto, ma crescono anche le zone più esterne. Nei dintorni della capitale si possono notare in particolare dei prezzi medi che attirano molto gli acquirenti. Ma vediamo qual è la situazione nei dettagli.

I prezzi di vendita e di acquisto delle case a Roma

Guardando i trilocali a Roma disponibili su ImmobiliOvunque.it è possibile farsi un’idea anche dei prezzi. Il portale di cui stiamo parlando mette a disposizione degli annunci selezionati che provengono dalle migliori agenzie immobiliari, i veri esperti del settore, per soddisfare al meglio le esigenze degli acquirenti.

Il mercato, in riferimento al centro della capitale, va da 4.500 a 5.500 euro al metro quadro, anche se le quotazioni possono raggiungere prezzi anche di circa 6.500 euro al metro quadro, come per esempio accade in Via Veneto. Sul Tridente possiamo arrivare anche a 10.000 euro, per esempio per chi vuole comprare un attico che si affaccia sulle piazze più importanti del centro storico della capitale.

Andando più all’esterno ci sono prezzi che si aggirano intorno ai 3.000 euro al metro quadro oppure intorno ai 3.500 euro. Nell’area di San Giovanni – Roma Est ci sono anche delle buone occasioni per chi cerca delle case molto grandi, per le quali si può arrivare anche a 4.000 euro al metro quadro. Crescono i valori anche nelle località dei Castelli Romani, con prezzi intorno ai 1.200-1.300 euro al metro quadro, o nel quartiere Alessandrino, con prezzi di 1.800-2.000 euro al metro quadro.

I quartieri migliori in cui acquistare casa a Roma

Possiamo concentrarci adesso su alcuni quartieri particolarmente ricercati, in cui è possibile scegliere di acquistare una casa a Roma. Tra queste zone c’è sicuramente quella dell’Aventino, che propone un’area residenziale molto raffinata ed elegante. Nel quartiere si possono trovare dei luoghi storici importanti, ma anche a livello paesaggistico.

Un altro quartiere molto quotato è quello dei Parioli. Si tratta di una zona che propone immobili di grande pregio, anche di lusso. D’altronde non potrebbe essere che così per uno dei quartieri più preziosi della capitale. Il quartiere dei Parioli si trova poco distante da Villa Borghese e dall’Università LUISS.

Un’altra zona a cui ci si può rivolgere per acquistare casa a Roma è il Trastevere, soprattutto amato dai giovani, con negozi di diverso genere e attività ricreative. Ma non ci riferiamo soltanto alle zone più scelte dall’alta borghesia, infatti ci sono molte richieste anche per altri quartieri, soprattutto quelli vicini a luoghi di interesse, come scuole e uffici, oppure le zone tranquille scelte prevalentemente dalle famiglie con bambini o dagli anziani.

Fra i quartieri più gettonati possiamo ricordare per esempio la zona Eur, con edifici più moderni, e poi il quartiere Appia Antica, che propone diverse soluzioni abitative, anche con ampi spazi esterni. E poi ancora ricordiamo il quartiere Camilluccia, poco fuori dal centro storico della capitale, e il quartiere Ostiense, che si colloca a poca distanza dalle famose Terme di Caracalla.

Infine possiamo nominare il quartiere intorno a Piazza Bologna, che si propone soprattutto come un punto di riferimento per gli studenti universitari, data la vicinanza delle fermate della metro e dei bus, in grado di condurre in ogni parte della città.

