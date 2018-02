Case in vendita a un euro, è possibile? Certo che sì

Case in vendita: avete un euro nel portafoglio? Magari proprio quello che avete usato per il carrello del supermercato? Se la risposta è sì, vi do un consiglio: tenetelo da parte e usatelo per acquistare una casa.

Il progetto case in vendita

Alcuni comuni italiani hanno lanciato l’iniziativa “case in vendita a un euro”. La stessa, posta in essere per contrastare lo spopolamento di alcuni comuni italiani, sta prendendo piede.









Il progetto non è nuovo, partito un paio di anni fa in sordina, sta ora prendendo campo grazie, ovviamente al prezzo. Il progetto, infatti, permette a coloro che non hanno la possibilità di accendere un mutuo di diventare titolari di una proprietà. Allo stesso tempo, alcuni borghi dimenticati potrebbero risorgere.

Le case in questione sono immobili fatiscenti o pericolanti che necessitano di ristrutturazioni. I Comuni interessati li mettono in vendita tramite procedura pubblica al prezzo simbolico di un euro. Gli immobili in oggetto possono anche essere ceduti da privati.

Ci sono, ovviamente, degli impegni che gli acquirenti dovranno rispettare. Proprio per dare nuovo vigore ai borghi dimenticati, infatti, l’iniziativa prevede che il cliente dia vita, entro un anno dall’acquisto, a un progetto di ristrutturazione. I lavori, inoltre, devono partire entro due mesi di tempo da quando si hanno tutti i permessi. Oltre a questo, chi acquista deve stipulare una polizza fideiussoria di cinquemila euro (per tre anni) che saranno poi rimborsati.









Case in vendita a un euro: il caso sardo

Se volevate destinare il vostro euro per la Sardegna, rimettete in tasca il soldino. Al comune di Ollolai, in Sardegna, il sindaco Efisio Arbau, ha dovuto chiudere il bando per via delle centinaia di richieste arrivate.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’influenza dei media. L’iniziativa, infatti, non ha fatto solo il giro del Paese ma anche dell’Europa, per poi arrivare a fare il giro del mondo. La “Cnn” e un reality show olandese, hanno acceso i riflettori sul progetto che hanno fatto intasare il centralino del piccolo Comune.









Alcuni tabloid inglesi, una settimana fa, invitavano i cittadini a “darsi una mossa” se volevano acquistare una casa in Sardegna a meno di una sterlina.

Dopo tutte le richieste pervenute, sarà compito del sindaco valutare. Lo stesso, infatti, ha dichiarato:

Abbiamo ricevuto migliaia di domande. Faremo selezione, e anche severa

L’iniziativa “case in vendita a un euro”, quindi, sta avendo successo. Speriamo che il progetto aiuti davvero a far rinascere quei borghi deliziosi e unici che caratterizzano lo stivale.

Elena Carletti