Caserta, uno studente ferisce al volto la professoressa

La professoressa lo vuole interrogare, lo studente rifiuta e l’accoltella

È l’ Istituto Superiore ‘Ettore Majorana’ di Santa Maria a Vico (Caserta) il teatro di un nuovo episodio di violenza da parte di uno studente. Questa volta è stato un 17enne di Acerra, vicino Napoli, a presentarsi a scuola con un coltello e ad usarlo per ferire la sua insegnante in pieno volto.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, lo studente è arrivato a scuola munito di un coltello e l’ha usato per ferire la guancia sinistra della professoressa di italiano, durante l’orario di lezione. Il tutto è avvenuto in pochi attimi, davanti agli occhi dei suoi compagni, nella sede distaccata di via Fruggiero.

La professoressa Franca Di Biasio, 54 anni, di Montesarchio (Benevento), è stata soccorsa e portata all’ospedale di Maddaloni, dove la sua ferita è stata giudicata guaribile in 15 giorni.

Mentre lo studente è stato fermato dai Carabinieri, che stanno cercando di stabilire i motivi che l’hanno portato ad avere questo scatto d’ira.

Il pm della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Ugo Miraglia del Giudice, ha disposto il fermo del minore ritenuto responsabile di lesioni aggravate e porto illegale di oggetti atti ad offendere. In serata il ragazzo è stato portato al Centro di prima accoglienza minorile dei Colli Aminei a Napoli.









I motivi dell’aggressione

Il vero motivo dell’aggressione è ancora incerto. L’aggressione è nata comunque per futili motivi, probabilmente a seguito della richiesta allo studente, da parte dell’insegnante, di essere interrogato per recuperare un’insufficienza.

Al pm e al capitano dei carabinieri Stefano Scollato, lo studente ha raccontato che il litigio è scaturito dal suo rifiuto di presentarsi all’interrogazione.

«A quel punto – ha riferito il 17enne – le ho chiesto di andare in bagno ma lei non ha voluto, e mi ha messo una nota; le ho chiesto di togliermela, abbiamo litigato e ho preso il coltello. Non volevo colpirla».

Sembra che i rapporti fra la docente e il ragazzo non siamo mai stati idilliaci, eppure il 17enne, anche se non è uno studente brillante, ha alle spalle una famiglia che lo segue. Suo padre è un noto commerciante della zona e suo fratello è stato uno dei protagonisti delle ultime elezioni Amministrative ad Acerra.

Uno studente che non proviene da una situazione di degrado e che non porta sulle spalle un background complesso, eppure lo stesso è stato capace di aggredire la donna che cercava di spronarlo a fare di più.

Simona Specchio