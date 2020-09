Caso Alexey Navalny: il dissidente russo è stato avvelenato!

Posted on

Caso Alexey Navalny: cosa è realmente successo al famoso oppositore di Vladimir Putin

Lo strano caso di Alexey Navalny ha ormai attirato l’attenzione dei mass media di tutto il mondo.

Il 20 agosto il leader russo dell’opposizione stava volando dalla Siberia verso Mosca, quando improvvisamente si è sentito male e il suo aereo è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza ad Omsk.



Malore accidentale o premeditato atto di avvelenamento?

L’opinione pubblica di tutto il mondo si è subito divisa sulle possibili cause del misfatto. L’ipotesi di un avvelenamento era stata subito paventata da molti politici e commentatori. Questo dal momento che era notoria la fama del dissidente russo di <<ferreo oppositore>> all’inarrestabile potere di Vladimir Putin.



Tuttavia, malgrado le pesanti accuse mosse dai collaboratori dell’oppositore russo, Anatoly Kalinichenko (primario e vicedirettore dell’ospedale di Omsk dove Navalny era stato ricoverato) aveva chiaramente dichiarato alla stampa che nessun veleno è stato rilevato nel sangue di Navalny. Inoltre sosteneva che il malore era dovuto a disturbi del metabolismo e a un forte calo del livello di zuccheri nel sangue.



La diagnosi, però, non aveva placato gli animi dei seguaci dell’oppositore ed era sembrata poco credibile agli occhi dell’Unione Europea e degli Stati Uniti. Difatti questi continuavano a chiedere maggiori approfondimenti e a insistere sulla necessità del trasferimento dell’oppositore a Berlino.

Il colpo di scena

Come volevasi dimostrare, qualche giorno dopo è arrivata la conferma del sicuro avvelenamento di Alexey Navalny dal Charitè di Berlino. Difatti pare proprio che il leader dell’opposizione russa, in stato comatoso dal 20 agosto dopo aver bevuto una tazza di tè all’aeroporto di Tomsk, abbia ingerito l’agente nervino Novichok. Si tratta di un composto chimico sviluppato negli anni 70 dall’esercito sovietico e proibito dall’Opac. Secondo il Governo Britannico si tratta della stessa sostanza che i Servizi Segreti Russi avrebbero usato anche per tentare di uccidere l’ex spia Sergei Skripal e sua figlia a Salisbury nel 2018.

Le reazioni dei Paesi Occidentali

La notizia dei risultati dei test ha scosso l’opinione pubblica mondiale. Durissima la reazione della cancelliera tedesca Angela Merkel.

“Alexey Navalny è stato avvelenato. Il dissidente russo è stato vittima di un crimine perché doveva essere ridotto al silenzio. Prove inequivocabili. (…) Ci sono domande serie alle quali il governo russo può e deve rispondere”.

Non sono mancate neppure le reazioni della Presidente della Commissione dell’Ue, Ursula von der Leyen, che ha definito l’avvelenamento su Twitter come «un atto spregevole e codardo». E anche della Casa Bianca, che ha riferito di essere «profondamente turbata dal riprovevole avvelenamento».

La difesa del Cremlino

Dal canto suo il portavoce del Cremlino ha risposto agli attacchi affermando che il Governo russo non ha ancora ricevuto alcuna informazione ufficiale dalla Germania sul caso Alexey Navalny.

«No, la notizia non è stata portata alla nostra attenzione», ha detto Dmitrij Peskov.

Secondo un giornale russo le autorità moscovite avevano chiesto a quelle tedesche di fornire i risultati delle analisi mediche condotte sul dissidente, ma invano.

Angela Merkel, intanto, ha subito riunito il gabinetto di crisi con i responsabili degli Esteri, della Difesa, degli Interni, delle Finanze e della Giustizia. Il ministro degli Esteri, Heiko Maas ha convocato l’ambasciatore russo all’Auswaertiges Amt per riferirgli che il governo tedesco aspetta una indagine piena e trasparente sull’avvelenamento ormai evidente. «È importante che i responsabili vengano identificati e giudicati», ha detto Maas in una breve dichiarazione ai media, rinnovando la «dura condanna» della Germania

La condanna della Farnesina

Anche l’Italia si è unita alla dura reazione tedesca ed europea ed ha espresso profonda inquietudine per la rilevazione di un agente nervino da parte delle competenti autorità tedesche, quale causa del malore dell’oppositore russo.

“Si tratta di un crimine che condanniamo con forza e che rende ancora più impellente la necessità che la Federazione Russa chiarisca con rapidità e trasparenza le responsabilità dell’accaduto”, si legge in una nota della Farnesina.

La crisi diplomatica

Sullo sfondo di questo incredibile colpo di scena si profilano nuove preoccupanti tensioni tra l’Unione Europea e il Cremlino. Potrebbero essere decise nuove sanzioni contro Mosca in aggiunta a quelle già inflitte nel 2014 a causa dell’annessione della Crimea. Sarebbe un altro duro colpo all’equilibrio economico della Federazione Russa. Non a caso, dopo la divulgazione della notizia, il rublo è crollato nei confronti dell’euro. La scoperta che l’agente nervino usato per l’avvelenamento è della famiglia del Novichok è quasi una firma.



Attualmente le condizioni di Navalny sono stabili. Si trova in coma artificiale. Secondo i medici della Charitè non è in pericolo di vita, ma rischia un lungo periodo di malattia con eventuali conseguenze permanenti.







Andrea S. Bruzzese